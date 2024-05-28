Бой Железного Майка с блогером нужно отменять. У Тайсона проблемы со здоровьем

20 июля на арене «AT&T» в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер, который возглавит поединок Джейка Пола и Майка Тайсона. Бой будет носить профессиональный характер, что уже вызывало шквал критики. Были разрешены нокауты, поэтому многие стали опасаться за состояние здоровья 57-летнего Железного Майка. Ему предстоит сражение с молодым блогером, между соперниками огромная разница в возрасте. А теперь появилась новость, что Тайсону стало плохо в самолёте. Легенде даже потребовалась помощь врачей.

Издание New York Post сообщило, что Железный Майк почувствовал себя плохо во время перелёта Майами – Лос-Анджелес. У Тайсона случилось обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение. В итоге легендарный боксёр был вынужден попросить помощи у медицинских работников. Конечно, представители команды успели сообщить, что Майка уже ничего не тревожит. Но складывается ощущение, что они могут скрывать очередные проблемы со здоровьем, с которыми столкнулся Тайсон.

«К счастью, у мистера Тайсона всё отлично. Из-за обострения язвы за 30 минут до приземления у него начались тошнота и головокружение. Он благодарен медицинскому персоналу, который пришёл ему на помощь. Однако сообщение, что именно медицинская помощь Майку якобы стала причиной задержки рейса, является ложью. Эта двухчасовая задержка произошла из-за проблем с кондиционером в самолёте», — приводит заявление команды Тайсона People.

Майк Тайсон и Джейк Пол Фото: Cooper Neill/Getty Images

Стоит отметить, что это уже не первые тревожные новости за последние годы. В 2022-м Тайсон долгое время ходил с тростью из-за проблем со спиной. А затем был замечен в аэропорту Майами в инвалидной коляске. Сам Тайсон позже подтвердил, что его трудности носят хронический и очень серьёзный характер: «Когда ишиас обостряется, я даже не могу говорить. Слава богу, у меня это единственная проблема со здоровьем».

Складывается ощущение, что поединок Тайсона и Пола нужно срочно отменять. Или хотя бы менять его статус с профессионального на выставочный. Джейк совершенно точно не хочет портить свой рекорд, который уже перестал быть безупречным после поражения от брата Тайсона Фьюри – Томми. Поэтому, даже если блогер и не станет работать в полную силу, он всё равно будет доносить до ветерана болезненные удары. И если они будут приходиться в область солнечного сплетения или головы, проблем может стать очень много.

Виталий Сланов российский тренер по боксу «Мне бы не хотелось, чтобы легендарные боксёры бились с молодыми. Тайсон – это величина. Нельзя такими боями позорить имя. Все любители бокса от этого уже проиграли. Официальный бой назначен – это грустно. Если бы это был выставочный поединок, было бы лучше. Деньги заработали, постановочно что-то сделали. Но нельзя великому боксёру опускаться до того, что произойдёт сейчас. Мне это не нравится. Смотреть, конечно, буду. Но мне это не нравится. Пол — очень сильный. Слово «блогер» к нему можно уже не применять. Он реально сильный боец».



Не совсем понятно, насколько именно Тайсон готов в функциональном плане. Конечно, внешне Железный Майк выглядит довольно прилично, свежо и бодро. Но работа на протяжении восьми раундов – это очень серьёзная проверка на прочность. Некоторые молодые и перспективные бойцы не выдерживают такую дистанцию, начинают откровенно задыхаться. А в 57 лет справиться с серьёзнейшим испытанием будет крайне непросто. На фоне Тайсона Пол может выглядеть просто живчиком. Нет никаких сомнений, что Джейк будет превосходить ветерана в скорости и выносливости.

На проблемы Железного Майка указывал и Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола. Он раскритиковал саму идею этого противостояния: «Подставной бой. Как Джейку Полу не стыдно? Молодой парняга. Вызывает на бой Тайсона, которому 57 лет, который давно вышел из кондиций. Сейчас он больной человек, не слезающий с марихуаны. Чего Полу не хватает в жизни? Хочешь адреналина, вызови Фрэнсиса Нганну. Если ты такой смелый. Нганну хоть и не боксёр, но что-то близкое к этому. Ему хотя бы не 57 лет».

Конечно, Пол продолжает решать свои задачи. Он колотит стареющих суперзвёзд из мира единоборств, от чего его профессиональный рекорд обрастает «мясом». Но поединок с Майком нужно срочно отменять. Хотя бы из уважения к тому, какой вклад ветеран сделал в развитие профессионального бокса. Очень не хочется, чтобы Тайсон вообще пятнал своё имя такими затеями. А проблемы со здоровьем – это тревожный «звоночек», который просто невозможно игнорировать.