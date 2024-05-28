«Это была моя мечта». Самое болезненное поражение Махачев получил не в UFC

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье.

Стоит отметить, что наш соотечественник до попадания в UFC имел славную любительскую карьеру. И очень серьёзных успехов получилось добиться в боевом самбо. Правда, сначала жизнь устроила для россиянина серьёзное испытание на прочность. Но в итоге его упорство помогло добиться поставленной цели.

В 2009 году Махачев выиграл чемпионат России по боевому самбо. Это позволило отобраться в национальную команду и поехать на первенство мира. Но турнир обернулся самым обидным провалом в любительской карьере Ислама. В первом же раунде он уступил будущему чемпиону – Вячеславу Василенко. И пока парни из команды Абдулманапа Нурмагомедова брали золотые медали, а Хабиб блистательно крушил соперников, Махачев наблюдал за этим с трибун.

Ислам Махачев чемпион UFC в лёгком весе «Растущий организм. Мне было 18-19 лет. Растущий организм, вес начал подниматься. Пришлось много гонять. А тогда мы толком не знали, как это делать. Было очень тяжело. Одна из самых тяжёлых весогонок в моей жизни. Очень тяжело перенёс это поражение. Это была мечта — выиграть чемпионат мира по боевому самбо. Думал, что по-любому нужно пахать дальше. Была цель — выиграть чемпионат мира».



Следующая попытка россиянина должна была случиться в 2014 году. Но именно тогда вскрылись проблемы Ислама с сердцем, которые помешали выступить на чемпионате мира. Казалось, что мечта стремительно растворяется в воздухе, так и останется несбыточной. Но в 2016-м Махачев всё-таки сделал всё, чтобы добиться поставленной цели.

Ислам приехал в Болгарию на чемпионат мира и выступил там триумфально. Россиянин был настолько заряжен, что в поединках с ним соперники не получили ни балла. Ярким получился и финал, в котором получилось разбить Валентина Бенишева со счётом 7:0. Оппонент выступал на родине и заручился безусловной поддержкой трибун. Но Махачева было уже не остановить. А позже стало известно, что Ислам пошёл на хитрость.

На тот момент Махачев имел действующий контракт с UFC. Но поехал на первенство мира по боевому самбо втайне от лиги Даны Уайта и её руководства. Настолько жгучим было желание россиянина завоевать заветную золотую медаль. В итоге Исламу даже пришлось пойти на хитрость. А буквально через несколько часов после победы в турнире Ислам уже улетел в Нью-Йорк, на бой Хабиба Нурмагомедова с Майклом Джонсоном. Более того, Махачев даже секундировал Орла.

Команда Хабиба Нурмагомедова Фото: Mike Roach/Getty Images

Любопытно, что Ислам, видимо, не получил наказания за свою хитрость. И это удивительно, ведь у UFC эксклюзивные контракты. Промоушен позаботился о том, чтобы его бойцы выступали исключительно в лиге, не могли принимать предложения от других. А Махачев всё равно решился на нарушение условий. Стоит отметить, что чуть позже на презентации команды Eagles MMA Исламу задали вопрос об эксклюзивном контракте. И россиянин прямо заявил, что команда просто ничего не уточняла у промоушена. Они просто отправились на турнир в Болгарию.