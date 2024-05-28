Гильотина — не мем, а его бокс прекрасен. Изучаем технику Порье

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси (США) состоится номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера российский чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев будет проводить очередную защиту своего пояса против Дастина Порье.

Дастин Порье не нуждается в особых представлениях. 35-летний американец выступает в лучшем промоушене мира с 2011 года и начинал в полулёгком дивизионе. Однако после поражения Конору Макгрегору решил подняться в весе, и это было самым правильным решением для Бриллианта. Именно в лёгком дивизионе Дастин по-настоящему раскрылся, выдал феноменальную серию побед над Энтони Петтисом, Джастином Гэтжи, Эдди Альваресом и Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом мира. Правда, до полноценного пояса он так и не добрался: сначала проиграл удушающим приёмом Хабибу Нурмагомедову, а во второй попытке уступил Чарльзу Оливейре, и тоже удушающим приёмом.

Тем не менее резюме у Дастина весьма солидное. Бриллиант – первый и единственный боец, который финишировал Макса Холлоуэя, первый и единственный, кто нокаутировал Конора Макгрегора. На счету Порье 22 победы в UFC – это третий показатель за всю историю вне зависимости от весовых категорий, в его активе 14 бонусов – это седьмой показатель в лиге за всю историю. И по количеству побед нокаутами Дастин в топе — 11 финишей (даже больше, чем у Нганну) и третье место в истории, с учётом того, что он легковес. В его резюме не хватает только чемпионского пояса, и в предстоящие выходные он попытается восполнить этот пробел.

Дастин Порье Фото: «Чемпионат»

Чем же так хорош Дастин в техническом плане? Конечно, в первую очередь это бокс. Работа Порье на руках – эталонная для смешанных единоборств. У Бриллианта динамит в обеих руках, Дастин работает серийно, меняет этажи атак, действует разнообразно, заставляя соперника раскрываться. Порье не зря считается одним из лучших боксёров в UFC: он перебил даже Макса Холлоуэя, хотя это казалось чем-то невозможным. И именно в руках кроется основная угроза от Дастина.

К этому добавляются хорошая стойка и работа на ногах, причём Порье может работать как в левше, так и в правше. Ну и еще одна сильная сторона Дастина – это, конечно, функциональная подготовка. Бриллиант готов рубиться в своём темпе и пять раундов, что доставляет соперникам множество проблем. И это несмотря на то, что Дастину уже 35 лет. Здесь же нужно сказать про отличный тайминг. В рубках на руках Порье прекрасно чувствует соперника, ловит на промахах и выключает свет. Нокаут в поединке с Бенуа Сен-Дени — отличный тому пример.

Порье — физически сильный боец и во всём делает на этом акцент. В стойке Дастин вкладывается в каждый удар, помимо рук, здорово работает лоу-киками. Особенно это прочувствовал Конор Макгрегор в их третьем поединке. К тому же Порье может работать ногами и по другим этажам, использовать хай-кики или вертушки по корпусу – всё это имеется в арсенале Дастина, и в его коллекции побед есть финиши именно ногами.

Физическая мощь позволяет Дастину заходить в клинч, где он чувствует себя отлично: работает локтями и коленями, обязательно бьёт на выходе из клинча. Да и в целом клинч с таким мощным бойцом забирает у соперника много сил.

Отдельно нужно остановиться на борьбе Дастина, особенно в силу того, что в последнее время его гильотина превратилась в настоящий мем. Порье пять раз заходил на этот приём в своём последнем поединке, но все пять попыток оказались неудачными. На самом деле, Бриллиант в своё время много времени уделял бразильскому джиу-джитсу и даже получил чёрный пояс, однако назвать Дастина сильным борцом или грэпплером можно с трудом.

Все попытки удушающих или болевых приёмов от Порье также нацелены в основном на силу. Дастин может задушить сзади, например, как это было в бою с Майклом Чендлером, используя физическое превосходство, может выйти на какие-то базовые болевые по типу рычага локтя, где также необходима сила. А вот с техникой в плане борьбы у Порье всё не так гладко: если брать ту же гильотину, то во всех пяти попытках с Сен-Дени он даже не заправлял ноги, без чего выполнить этот приём крайне сложно, особенно в бою с сильными соперниками. Этим пробелом в технике американца воспользовался Хабиб Нурмагомедов: Орёл грамотно высунул голову из гильотины, тут же забрал спину и показал американцу мастер-класс. Да, в карьере Порье были победы и болевыми приёмами, и удушающими, но всё-таки борьба и грэпплинг – не самая сильная сторона Бриллианта. Но гильотины всё равно стоит опасаться, учитывая, насколько упрямо Дастин пытается её проводить.

Дастин неоднократно в интервью говорил, что и в бою с Махачевым попытается провести гильотину, но это, скорее, юмор и самоирония. С Хабибом Порье уже поборолся, вряд ли он станет наступать на те же грабли. Кстати, в лагере с Порье находится Матеуш Гамрот – один из лучших борцов лёгкого дивизиона. Вероятно, команда Бриллианта работает над защитой от переводов, Дастину выгодно, чтобы этот поединок проходил в стойке – на земле у американца не будет никаких шансов.

В целом Дастин – очень крепкий боец, за плечами которого огромный багаж опыта. Для него это будет уже третий поединок за титул и, вероятно, последняя попытка завоевать полноценный пояс. Так что Порье отдаст всего себя, чтобы завершить бой победой и исполнить мечту, к которой шёл всю карьеру. Поэтому в настрое Ислама не должно быть ни капли недооценки противника и экспериментов по типу работы в стойке. Удары Порье роняли практически весь дивизион, играть с Дастином на его территории крайне опасно. В любом случае нас ждёт крайне интересный поединок: вывеска Махачев – Порье не может оставить равнодушными любителей смешанных единоборств.