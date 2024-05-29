Насколько хорошо вы знаете Махачева и Хабиба? 10 сложных вопросов любителю ММА

Мы уже на пороге UFC 302 — крупного турнира, где в роли хедлайнера выступит наш соотечественник Ислам Махачев. Россиянин будет проводить очередную защиту чемпионского пояса в лёгком весе, а его соперником станет Дастин Порье. В лагере Махачева уже давно работает и Хабиб Нурмагомедов — друг и наставник нынешнего обладателя титула. Кстати, Хабиб ранее тоже дрался против Порье, одержав драматичную победу. Ждём победы и от Махачева!

Пока же мы ждём старт турнира, самое время пройти небольшую викторину. Узнайте, насколько хорошо вы знаете Ислама и Хабиба.