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Махачев — Порье, тест про Махачева, Хабиб Нурмагомедов помогает Исламу Махачеву в подготовке к защите титула UFC

Насколько хорошо вы знаете Махачева и Хабиба? 10 сложных вопросов любителю ММА
Александр Фролов
Насколько хорошо вы знаете Махачева и Хабиба?
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Ответить без ошибок практически невозможно.

Мы уже на пороге UFC 302 — крупного турнира, где в роли хедлайнера выступит наш соотечественник Ислам Махачев. Россиянин будет проводить очередную защиту чемпионского пояса в лёгком весе, а его соперником станет Дастин Порье. В лагере Махачева уже давно работает и Хабиб Нурмагомедов — друг и наставник нынешнего обладателя титула. Кстати, Хабиб ранее тоже дрался против Порье, одержав драматичную победу. Ждём победы и от Махачева!

Пока же мы ждём старт турнира, самое время пройти небольшую викторину. Узнайте, насколько хорошо вы знаете Ислама и Хабиба.

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