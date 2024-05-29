Окажется на волоске от поражения, но повторит трюк Хабиба. Как Махачев защитит пояс

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Наш соотечественник проведёт очередную защиту пояса.

«Чемпионат» проводит любопытный эксперимент, моделируя предстоящие топовые поединки. Мы предположили, как именно пройдёт бой между российским чемпионом и американским Бриллиантом.

Первый раунд соперники отведут на раскачку. Махачев вряд ли станет сильно форсировать события, поскольку прекрасно осознаёт опасность ударной техники Порье. Сам Дастин любит спокойно действовать в стартовой пятиминутке. Лишь 1 из 14 последних поединков американца завершился в первом раунде. Да и там причиной стало то, что Конор Макгрегор получил тяжелейший перелом ноги. А в предыдущем бою с Бенуа Сен-Дени Бриллиант выглядел не лучшим образом в первой пятиминутке. Зато во второй нащупал свою дистанцию и вырубил оппонента. Скорее всего, после экватора отрезка Ислам сделает удачную попытку перевести Порье в партер и до завершения раунда будет просто контролировать оппонента.

Дастин Порье Фото: Chris Unger/Getty Images

Во втором раунде россиянин попытается действовать намного более активно. Но именно это и сыграет с ним злую шутку. Махачев бросится в атаку и предпримет попытку уйти в партер. Но вместо этого почувствует на своей шее гильотину. Практически не приходится сомневаться, что Бриллиант попробует провести свой любимый приём. Вот только довести дело до конца вряд ли получится. Ислам, пусть и с трудом, перетерпит. А затем заберёт позицию и будет контролировать ситуацию до конца раунда. Случится именно то, чего больше всего опасается тренер американца.

Дастин Порье американский боец UFC «Мой тренер уговаривает меня не использовать гильотину. Он всё время твердит: «Не теряй позицию». В случае с Махачевым это и правда актуально – если ты упустишь позицию и отдашь ему преимущество, то будешь пытаться встать с пола до конца раунда. Ты окажешься в плохой ситуации. Посмотрим, как я буду чувствовать себя в октагоне».

А третий раунд станет моментом развязки – как и в случае с поединком Бриллианта против Хабиба Нурмагомедова. Американец начнёт уставать. Во-первых, скажется интенсивность титульного боя. Во-вторых, большое количество борьбы буквально измотает Порье. В этот момент Ислам провернёт тот трюк, который помог победить Орлу. Он выберет удобный момент и заберётся сопернику за спину. А такие ситуации для Махачева – лёгкая задачка. Чемпион проведёт идеальный удушающий приём. Но Порье в очередной раз проявит характер воина. Он не постучит и «уснёт» прямо в тисках Махачева.

Стоит отметить, что Махачев уверен в том, что он сможет финишировать оппонента именно так: «Я повалю его в партер, он безуспешно попытается провести гильотину. Затем я заберу спину и задушу его. Вот так всё и закончится».

Нам кажется, что поединок Махачева и Порье завершится победой россиянина в третьем раунде удушающим приёмом сзади. Эта защита титула станет третьей для Ислама. А после поединка прямо в клетке он бросит вызов победителю поединка между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом и объявит о попытке забрать второй чемпионский пояс.

А как считаете вы, как именно будет складываться титульный поединок Махачева и Порье?