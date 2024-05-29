Окажется на волоске от поражения, но повторит трюк Хабиба. Как Махачев защитит пояс

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Наш соотечественник проведёт очередную защиту пояса.
«Чемпионат» проводит любопытный эксперимент, моделируя предстоящие топовые поединки. Мы предположили, как именно пройдёт бой между российским чемпионом и американским Бриллиантом.
Первый раунд соперники отведут на раскачку. Махачев вряд ли станет сильно форсировать события, поскольку прекрасно осознаёт опасность ударной техники Порье. Сам Дастин любит спокойно действовать в стартовой пятиминутке. Лишь 1 из 14 последних поединков американца завершился в первом раунде. Да и там причиной стало то, что Конор Макгрегор получил тяжелейший перелом ноги. А в предыдущем бою с Бенуа Сен-Дени Бриллиант выглядел не лучшим образом в первой пятиминутке. Зато во второй нащупал свою дистанцию и вырубил оппонента. Скорее всего, после экватора отрезка Ислам сделает удачную попытку перевести Порье в партер и до завершения раунда будет просто контролировать оппонента.
Дастин Порье
Фото: Chris Unger/Getty Images
Во втором раунде россиянин попытается действовать намного более активно. Но именно это и сыграет с ним злую шутку. Махачев бросится в атаку и предпримет попытку уйти в партер. Но вместо этого почувствует на своей шее гильотину. Практически не приходится сомневаться, что Бриллиант попробует провести свой любимый приём. Вот только довести дело до конца вряд ли получится. Ислам, пусть и с трудом, перетерпит. А затем заберёт позицию и будет контролировать ситуацию до конца раунда. Случится именно то, чего больше всего опасается тренер американца.
«Мой тренер уговаривает меня не использовать гильотину. Он всё время твердит: «Не теряй позицию». В случае с Махачевым это и правда актуально – если ты упустишь позицию и отдашь ему преимущество, то будешь пытаться встать с пола до конца раунда. Ты окажешься в плохой ситуации. Посмотрим, как я буду чувствовать себя в октагоне».
А третий раунд станет моментом развязки – как и в случае с поединком Бриллианта против Хабиба Нурмагомедова. Американец начнёт уставать. Во-первых, скажется интенсивность титульного боя. Во-вторых, большое количество борьбы буквально измотает Порье. В этот момент Ислам провернёт тот трюк, который помог победить Орлу. Он выберет удобный момент и заберётся сопернику за спину. А такие ситуации для Махачева – лёгкая задачка. Чемпион проведёт идеальный удушающий приём. Но Порье в очередной раз проявит характер воина. Он не постучит и «уснёт» прямо в тисках Махачева.
Стоит отметить, что Махачев уверен в том, что он сможет финишировать оппонента именно так: «Я повалю его в партер, он безуспешно попытается провести гильотину. Затем я заберу спину и задушу его. Вот так всё и закончится».
Нам кажется, что поединок Махачева и Порье завершится победой россиянина в третьем раунде удушающим приёмом сзади. Эта защита титула станет третьей для Ислама. А после поединка прямо в клетке он бросит вызов победителю поединка между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом и объявит о попытке забрать второй чемпионский пояс.
А как считаете вы, как именно будет складываться титульный поединок Махачева и Порье?