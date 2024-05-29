«Орёл приземлился». Хабиб в деле — поможет Махачеву побить свой же рекорд

В ночь на 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) пройдёт турнир UFC 302. Ислам Махачев выходит на третью защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с Дастином Порье.

Последние недели российский чемпион проводит в Америке, и важная деталь этого лагеря — на протяжении каждого этапа с командой находится Хабиб Нурмагомедов, который выступает в качестве тренера. А теперь Махачев ещё и сообщил всем важную новость: «Орёл приземлился в Джерси, он будет в моём углу. И, честно говоря, я очень счастлив, потому что он один из лучших как секундант, как тренер, как брат, как друг».

Серьёзный поворот, так как Хабиба давно не было в деле. Последний раз он секундировал Ислама в октябре 2022 года, когда тот бился с Чарльзом Оливейрой. После этого Нурмагомедов отошёл от дел, сообщив, что хочет больше времени проводить с семьёй. Он по-прежнему помогал команде в подготовке, но самоустранялся на финальном этапе. Так было, помимо прочего, в обоих боях Махачева с Алексом Волкановски.

Бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски Фото: Paul Kane/Getty Images

И Ислам, и сам Хабиб неоднократно отвечали на вопросы о том, почему Нурмагомедов не секундирует друга. Теперь разговоров об этом будет поменьше.

Возвращение Орла в качестве секунданта — это ещё и сигнал о том, что команда Махачева с максимальной серьёзностью подходит к поединку с Порье. После анонса этого боя было достаточно много разговоров о том, что это мисматч и слишком простой вариант для Ислама. Более того, Порье, несмотря на солидный бэкграунд, воспринимался просто в качестве очередной ступени. Возвращение Хабиба показывает, что сам чемпион будет готов к сложному бою со сложным соперником.

Другой момент — это может оказать давление на Порье. Дастин однажды проиграл Хабибу, и это было большим ударом для него с точки зрения эмоций. На пресс-конференции после того боя Бриллиант не мог сдержать слёз. Возвращение Нурмагомедова, пусть и не в качестве бойца, может напомнить Порье о болезненном поражении в шаге от титула.

Кроме того, наличие Орла в углу — серьёзная помощь Махачеву. Хабиб уже не бьётся, но он шикарно разбирается в этом виде спорта, знает много тонкостей и, самое главное, способен оперативно помогать советами.

Нурмагомедова всегда слушают, а он практически идеально выстраивает план на бой. После первого поединка Махачева с Волкановски было много разговоров о том, что с Хабибом в углу всё сложилось бы гораздо лучше. Да и сам Ислам это отмечал.

Ислам Махачев с Хабибом Нурмагомедовым Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Можно также вспомнить подсказки Орла из угла. В частности, в поединке Махачева с Дэном Хукером прозвучало почти легендарное «правую ногу на голову!», после чего Ислам довёл кимуру до логического завершения.

Хабиб в углу — однозначный плюс для Махачева. Это добавит российскому чемпиону и уверенности, и дисциплины. И будет немного символично, если Ислам одержит победу и перекроет достижения старшего товарища. Это может быть третья по счёту защита титула и четвёртая победа в титульных боях — повторение рекорда дивизиона, которым владеет в том числе Хабиб. Кроме того, в случае успеха Махачев продлит победную серию в лёгком весе до 13 боёв — абсолютный рекорд дивизиона. Сейчас сразу три человека делят первую строчку с 12 победами подряд — сам Ислам, Тони Фергюсон и, конечно, Хабиб Нурмагомедов.