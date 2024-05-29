Реваншу Усика и Фьюри — быть! Второй бой обязан сложиться иначе

На этот раз абсолютного чемпионства на кону не будет.

Совсем недавно, 18 мая, в Эр-Рияде прошёл грандиозный вечер профессионального бокса. Украсил его поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В целом ожидания от боя оправдались. Были накал, эмоции, боксёры поочерёдно перехватывали инициативу, а Фьюри в очередной раз вернулся после мощного нокдауна. О реванше говорили ещё задолго до первого поединка и даже предварительно намечали, что он пройдёт в октябре. Победа Усика раздельным решением только добавила разговоров о необходимости проведения второго боя.

Бой Усик — Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Да и сам Фьюри заявлял, что считает себя победителем: «Я верю, что выиграл этот бой. Согласен, что Усик выиграл несколько раундов, но я забрал больше. Мы оба провели хороший поединок. Не заблуждайтесь, я выиграл этот бой. Но у нас есть пункт о реванше. И мы повторим это в октябре».

Позже промоутер Фьюри Боб Арум сообщил об активации пункта о реванше. А теперь председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх официально сообщил дату: «Матч-реванш между абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Мир увидит ещё один исторический бой. Мы надеемся, что вам понравится».

Итак, на конец года уже готовится грандиозный реванш, где все будут ждать такого же яркого поединка. Фьюри на этот раз должен подготовиться ещё лучше, так как первое поражение в профессиональной карьере, очевидно, стало серьёзным ударом по самолюбию британца. Тайсон сделает всё, чтобы бой прошёл совершенно по-другому. Например, не будет тратить время на забавное пародирование Мохаммеда Али, а ещё серьёзнее отнесётся к самому бою. Фьюри уже заявлял, что в конце поединка мог прибавить, но думал, что побеждает. А у Усика есть возможность доказать неслучайность своей победы и окончательно отправить Фьюри на отдых.

Важный нюанс — этот бой, скорее всего, уже будет не за звание абсолютного чемпиона мира. Что, безусловно, минус с точки зрения вывески и её громкости, но в этом даже есть логика. IBF грозится лишить Усика пояса и разыграть вакантный титул между Филипом Хрговичем и Даниэлем Дюбуа. Победитель в сентябре должен будет сойтись с Энтони Джошуа.

И вот представьте идеальный расклад для промоутеров и болельщиков. Джошуа становится чемпионом мира, заявляет о претензиях на остальные пояса и дарит Саудовской Аравии очередной большой поединок — либо громкая встреча с Фьюри, либо трилогия с Усиком. Оба расклада выглядят перспективно и точно громче других вариантов.

Но сейчас всё внимание вновь будет привлечено к Усику и Фьюри, у них есть время на полноценную подготовку, и это снова должно получиться грандиозно. Саудовские шейхи продолжают менять мир бокса.