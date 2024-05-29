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UFC 302: Махачев — Порье, 2 июня 2024, дата и время, где смотреть, во сколько начнётся бой Махачев — Порье, полный кард

Рекордная защита Махачева или апсет года от Порье? Где смотреть UFC 302
Яхья Гасанов
UFC 302: Махачев — Порье, превью турнира
Аудио-версия:
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В карде также битва топовых средневесов и возвращение Копылова.

Дата и время турнира UFC 302 с главным боем Махачев — Порье

В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт номерной турнир UFC 302. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгкой весовой категории между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Российский чемпион выходит на третью защиту пояса. Для Бриллианта же это третья попытка завоевать полноценный титул чемпиона UFC.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

В соглавном событии вечера сойдутся два топовых средневеса — экс-чемпион промоушена Шон Стрикленд и харизматичный бразилец Пауло Коста. Бой будет пятираундовым.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Шон Стрикленд - Пауло Коста
02 июня 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Шон Стрикленд
Не началось
Пауло Коста

Также внимание привлекает поединок ещё одного россиянина. Роман Копылов получает возможность закрыть недавнее поражение и встретится с Сезаром Алмейдой.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Сезар Алмейда - Роман Копылов
02 июня 2024, воскресенье. 04:15 МСК
Сезар Алмейда
Не началось
Роман Копылов

Время начала турнира — 1:15 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск. Титульный поединок Махачева с Порье начнётся не ранее 7:00.

Прямая трансляция турнира UFC 302

Посмотреть трансляцию турнира UFC 302 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард UFC 302

Ислам Махачев — Дастин Порье;
Шон СтриклендПауло Коста;
Кевин Холланд — Михал Олексейчук;
Жаилтон Алмейда — Александр Романов;
Рэнди Браун — Элизеу Залески дос Сантос;
Сезар Алмейда — Роман Копылов;
Грант Доусон — Джо Солецки;
Филип Роу — Джейк Мэттьюс;
Нико Прайс — Алекс Мороно;
Микки Галл — Бассил Хафез;
Айлин Перес — Джоселин Эдвардс;
Митч Рапосо — Андре Лима.

Материалы о турнире UFC 302

Самое важное о героях предстоящего ивента:
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Прогноз на бой Ислам Махачев — Дастин Порье

Махачев неоднократно говорил, что ему хватит трёх раундов для финиша в этом поединке. И бывший соперник Ислама Алекс Волкановски также убеждён в победе россиянина.

«Ислам слишком хорош. Он слишком осторожный боец, чтобы допускать ошибки, из-за которых может позволить себя поймать в поединке с кем-то вроде Дастина Порье. Дастин – великий боец, но я не вижу никого, кто способен победить Ислама в ближайшее время. Если только его не поймают. Ислам настолько хорош, что это будет финиш в его исполнении. Полагаю, он финиширует сабмишеном», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Чарльз Оливейра верит в победу Ислама, но оставляет шансы Порье.

«Каждый ударник, встречающийся с Исламом, сталкивается с одним и тем же: его валят и отбирают шансы на победу. Но мы говорим об MMA, и один точный удар может принести вам победу. Дастин Порье показал это в своём последнем бою, он много раз показывал это. У него тяжёлые руки, и он может нокаутировать Махачева, никаких сомнений, но я считаю, что Ислам останется чемпионом», — приводит слова Оливейры издание MMA Fighting.

Хабиб Нурмагомедов в интервью пресс-службе UFC заявил, что Махачев лучше соперника во всём: «Я уже побеждал Дастина Порье пять лет назад. Многое ли он изменил, стал ли он намного лучше, если сравнить время? Нет, я так не думаю. Ислам превосходит Дастина практически во всём».

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