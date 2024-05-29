Рекордная защита Махачева или апсет года от Порье? Где смотреть UFC 302

Дата и время турнира UFC 302 с главным боем Махачев — Порье

В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт номерной турнир UFC 302. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгкой весовой категории между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Российский чемпион выходит на третью защиту пояса. Для Бриллианта же это третья попытка завоевать полноценный титул чемпиона UFC.

В соглавном событии вечера сойдутся два топовых средневеса — экс-чемпион промоушена Шон Стрикленд и харизматичный бразилец Пауло Коста. Бой будет пятираундовым.

Также внимание привлекает поединок ещё одного россиянина. Роман Копылов получает возможность закрыть недавнее поражение и встретится с Сезаром Алмейдой.

Время начала турнира — 1:15 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск. Титульный поединок Махачева с Порье начнётся не ранее 7:00.

Прямая трансляция турнира UFC 302

Посмотреть трансляцию турнира UFC 302 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард UFC 302

Ислам Махачев — Дастин Порье;

Шон Стрикленд — Пауло Коста;

Кевин Холланд — Михал Олексейчук;

Жаилтон Алмейда — Александр Романов;

Рэнди Браун — Элизеу Залески дос Сантос;

Сезар Алмейда — Роман Копылов;

Грант Доусон — Джо Солецки;

Филип Роу — Джейк Мэттьюс;

Нико Прайс — Алекс Мороно;

Микки Галл — Бассил Хафез;

Айлин Перес — Джоселин Эдвардс;

Митч Рапосо — Андре Лима.

Материалы о турнире UFC 302

Прогноз на бой Ислам Махачев — Дастин Порье

Махачев неоднократно говорил, что ему хватит трёх раундов для финиша в этом поединке. И бывший соперник Ислама Алекс Волкановски также убеждён в победе россиянина.

«Ислам слишком хорош. Он слишком осторожный боец, чтобы допускать ошибки, из-за которых может позволить себя поймать в поединке с кем-то вроде Дастина Порье. Дастин – великий боец, но я не вижу никого, кто способен победить Ислама в ближайшее время. Если только его не поймают. Ислам настолько хорош, что это будет финиш в его исполнении. Полагаю, он финиширует сабмишеном», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Чарльз Оливейра верит в победу Ислама, но оставляет шансы Порье.

«Каждый ударник, встречающийся с Исламом, сталкивается с одним и тем же: его валят и отбирают шансы на победу. Но мы говорим об MMA, и один точный удар может принести вам победу. Дастин Порье показал это в своём последнем бою, он много раз показывал это. У него тяжёлые руки, и он может нокаутировать Махачева, никаких сомнений, но я считаю, что Ислам останется чемпионом», — приводит слова Оливейры издание MMA Fighting.

Хабиб Нурмагомедов в интервью пресс-службе UFC заявил, что Махачев лучше соперника во всём: «Я уже побеждал Дастина Порье пять лет назад. Многое ли он изменил, стал ли он намного лучше, если сравнить время? Нет, я так не думаю. Ислам превосходит Дастина практически во всём».

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