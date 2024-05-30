Пресс-конференция: Бивол будет привычно скромен, Уайлдер и Чжилэй устроят шоу. LIVE

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса. Изначально главным событием турнира должно было стать противостояние Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в битве за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе. Однако Бетербиев получил травму мениска и был вынужден сняться, а на замену вышел ливиец Малик Зинад с профессиональным рекордом – 22-0. Для Бивола это восьмая защита пояса WBA Super.
Также в карде пройдёт ещё несколько больших поединков. Филип Хргович и Даниэль Дюбуа сойдутся в претендентском бою, а звёздный Деонтей Уайлдер попытается вернуться на победную тропу, встретившись с китайцем Чжан Чжилэем.
30 мая состоится официальная пресс-конференция перед турниром.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
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👍🏽Титов: Бивол получил хорошую замену Бетербиеву. Иначе была бы большая пауза
«У Дмитрия хорошая замена, соперник без поражений. В предыдущем бою он прошёл Жерома Пампелона, приличного соперника. Это был отборочный поединок по IBF! Я считаю, что это адекватная замена. Особенно при учёте того, что в полутяжёлом дивизионе есть абсолютно явные лидеры, это Бивол и Бетербиев. Все остальные на другом уровне. Трудно найти замену, но для такого боя Зинад подходит.
Дмитрий Бивол с любым соперником показывает себя на 100%, к тому же пока нет ясности, когда заживёт травма у Бетербиева. В любом случае хорошо, что Дмитрий боксирует. Если бы он просто ждал Бетербиева, пауза получилось бы большая. Поэтому сейчас просто ждём хороший бой, и мой прогноз, что Бивол должен победить. А там снова полноценная подготовка к Бетербиеву! Потому что сейчас это один из самых больших боёв в мире бокса», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Где смотреть пресс-конференцию перед боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад
«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях пресс-конференции в своей онлайн-трансляции.
⚡️ Бивол: сейчас мне нужно забыть про Бетербиева
«Это обычная ситуация, когда один из бойцов травмируется. Я просто пытался думать не слишком много об этом и держал в уме другие варианты. В итоге получил их. Сейчас, до субботы, мне нужно забыть про Бетербиева.
Конечно, я верю, что этот бой состоится. Сделаю всё возможное, чтобы быть к нему готовым», – сказал Бивол на канале Title Sports Network в YouTube.
Дата и время пресс-конференции перед турниром с боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад
Пресс-конференция перед турниром с боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад состоится сегодня, 30 мая. Она начнётся в 23:00 по московскому времени.
👑 Бивол — о бое с Зинадом: он ни разу не проигрывал, и я хочу это изменить
«Я рад, что уже менее чем через неделю я проведу поединок. Факт, что он до сих пор непобеждённый? Осознание этого только будоражит меня. Я хочу, чтобы это изменилось. Я просто должен победить его. Нужно будет показать всё, на что я способен», — сказал Бивол на канале Title Sports Network в YouTube.
Где смотреть турнир с главным боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад
Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports. О том, будет ли показан ивент в России, информации на данный момент нет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.
🚨 Турки Аль аш-Шейх назвал бои мечты, которые хотел бы организовать в Саудовской Аравии
Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, ответил на вопрос о бое мечты, который он хотел бы организовать.
«Моей мечтой, конечно, стали бы бои Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом, Дэвида Бенавидеса с Артуром Бетербиевым или Дмитрием Биволом. Ещё хотел бы организовать поединок Джервонты Дэвиса. Если он станет умнее. Чтобы соперником был Наоя Иноуэ. Это бои мечты, идея проведения которых мне нравится», — сказал Аль аш-Шейх на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Когда состоится турнир с главным боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад
Боксёрский вечер состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира предварительно запланировано на 22:00, но в дальнейшем может быть изменено.
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«Я расстроился, как и всё мировое боксёрское сообщество. Ждал этот бой. Я думаю, что и сами боксёры расстроились. Сможет ли Бетербиев вернуться, чтобы провести такой поединок? Если честно, не знаю, насколько серьёзная эта травма. Я не медицинский эксперт. Но если в течение года он залечит травму и приступит к занятиям, то это будет нормально», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира с главным боем Бивол — Зинад
Дмитрий Бивол — Малик Зинад;
Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй;
Филип Хргович — Даниэль Дюбуа;
Рэймонд Форд — Ник Болл;
Хамза Шираз — Остин Уильямс;
Уилли Хатчисон — Крейг Ричардс.