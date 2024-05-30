Пресс-конференция: Бивол будет привычно скромен, Уайлдер и Чжилэй устроят шоу. LIVE

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса. Изначально главным событием турнира должно было стать противостояние Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в битве за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе. Однако Бетербиев получил травму мениска и был вынужден сняться, а на замену вышел ливиец Малик Зинад с профессиональным рекордом – 22-0. Для Бивола это восьмая защита пояса WBA Super.

Также в карде пройдёт ещё несколько больших поединков. Филип Хргович и Даниэль Дюбуа сойдутся в претендентском бою, а звёздный Деонтей Уайлдер попытается вернуться на победную тропу, встретившись с китайцем Чжан Чжилэем.

30 мая состоится официальная пресс-конференция перед турниром.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

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