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Ислам Махачев — Дастин Порье, пресс-конференция 31 мая 2024, UFC 302 2 июня 2024 года — онлайн, дата и время боя

Пресс-конференция UFC 302: главные звёзды турнира отожгут. Махачев напугает Порье. LIVE
Сергей Сорокин
Ислам Махачев — Дастин Порье, пресс-конференция
Комментарии
Российский чемпион с каждым боем всё круче в плане трэш-тока.

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Наш соотечественник проведёт очередную защиту пояса. Возможно, после этого поединка Махачев переберётся в новый дивизион, чтобы завоевать второй титул.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

В соглавном событии вечера будут биться Шон Стрикленд и Пауло Коста. Они проведут поединок в среднем весе, который может носить претендентский характер.

В ночь с 30 на 31 мая состоится пресс-конференция перед турниром. В ней примут участие бойцы, которые выступят в главных событиях. Она стартует в 00:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть пресс-конференцию перед турниром UFC 302 Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 302 Где смотреть UFC 302 Дата и время турнира UFC 302 Полный кард UFC 302
Live Сергей Сорокин

👀 Гамрот помогает Порье при подготовке к бою с Махачевым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о тренировках с представителем Польши Матеушем Гамротом.

«Приятно работать с Матеушем Гамротом в лагере», — написал Порье.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию перед турниром UFC 302

Прямая трансляция пресс-конференции UFC 302 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия.

09:47 Сергей Сорокин

👏 Махачев рассказал, почему он принял поединок с Порье

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, почему он принял поединок с Дастином Порье.

«Мой бой мечты в этом дивизионе – Джастин Гэтжи, но он, к сожалению, уже проиграл. Сейчас у нас был только один вариант – это Дастин. Потому что Арман сказал «нет», Оливейра проиграл, Гэтжи проиграл. Нужно было с кем-то драться», — приводит слова Махачева TMZ Sports.

09:47 Сергей Сорокин

Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 302

Пресс-конференция перед турниром UFC 302 состоится в ночь с 30 на 31 мая в городе Ньюарк (США). Время начала – в 00:00 по московскому времени.

09:47 Сергей Сорокин

🔮 Оливейра дал прогноз на бой Махачев — Порье

Экс-обладатель титула UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра высказался по поводу поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«В этом бою преимущество будет на стороне Ислама. В ММА всё довольно сложно, и мы говорим о Порье, который также является бойцом высокого класса и умеет наносить сильные удары, но мне кажется, что Ислам останется чемпионом», – приводит слова Оливейры The Fighting Biz.

09:46 Сергей Сорокин

Где смотреть UFC 302

Посмотреть трансляцию турнира UFC 302 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:46 Сергей Сорокин

💥 Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье признался в том, что он может завершить карьеру после поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Возможно, я ещё не принял официального решения, но всё может быть. Я говорил это снова и снова, у меня ещё много протектора на шинах, я могу побеждать молодых парней, я только что сделал это… Всё дело в том, как много я хочу отдать этому спорту.

Я не хочу принимать решение, основываясь только на том, что я чувствую. Сначала мне нужно выйти и подраться, как я уже сделал это в Майами», — приводит слова Порье Sportskeeda.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 302

Номерной турнир UFC 302 состоится в ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США). Турнир стартует в 05:00 по московскому времени.

09:46 Сергей Сорокин

🔥 Волкановски категорично высказался о Топурии из-за Махачева

Известный австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски поделился мнением о чемпионе промоушена в полулёгком весе Илии Топурии. По мнению Волкановски, Топурия не вправе бросать вызов обладателю пояса в лёгком дивизионе Исламу Махачеву.

«Я надеюсь, что он примет правильное решение. Он намерен добиваться боя с Конором Макгрегором? Или с Исламом Махачевым? Илия поступает неправильно. Он не в том положении, чтобы диктовать условия. Так же как и не в том положении, чтобы вызывать Ислама Махачева», — приводит слова Волкановски FOX Sports Australia.

09:45 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 302

  • Ислам Махачев – Дастин Порье;
  • Шон Стрикленд – Пауло Коста;
  • Энтони Эрнандес – Роман Долидзе;
  • Жаилтон Алмейда – Александр Романов;
  • Айлин Перес – Джоселин Эдвардс;
  • Микки Галл – Бассил Хафез;
  • Грант Доусон – Джо Солецки;
  • Филип Роу – Джейк Мэттьюс;
  • Хюн Сун Пак – Андре Лима;
  • Су Мудаержи – Джошуа Ван;
  • Роман Копылов – Сезар Алмейда.
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