«Ислам смеётся над этой гильотиной». Тренер UFC оценивает шансы Махачева и Порье

В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) состоится номерной турнир UFC 302, главным событием которого станет поединок Ислама Махачева и Дастина Порье. Российский чемпион выходит на третью защиту титула, а для Бриллианта это третья попытка завоевать пояс. В преддверии поединка мы поговорили с экс-бойцом, а ныне старшим тренер сборной России по ММА Гасанали Гасаналиевым. Также он работает с бойцом UFC Викторией Дудаковой. Специалист разобрал обоих бойцов, рассказал о сильных сторонах Порье и Махачева, объяснил, что даст Исламу наличие Хабиба Нурмагомедова в углу, и поделился прогнозом на поединок.

— Насколько Порье заслуженный претендент?

— Ну а кто другой? Арман отказался от боя, Гамрот не очень медийный. У Порье есть своя публика в Америке, он более узнаваемый. Гэтжи проиграл нокаутом. В принципе, никого и не осталось. Это очень хороший бой для Ислама. Это PPV, процент с платных трансляций, бой в Америке. Они дрались в Абу-Даби, в Австралии, теперь в США. А это очень хорошие деньги.

— На бумаге бой Махачев vs Порье — это, грубо говоря, противостояние борца и ударника. Вы как видите это противостояние?

— Нет, нельзя оценивать в ММА кого-то как борца и ударника. Так было лет 20 назад. Этот вид спорта уже изменился. Сейчас, думаю, Ислам может боксировать на уровне, может бить ногами, как тхэквондист, клинч очень хороший. Что касается Порье, то да, у него единственный шанс — попасть. Во всём остальном… Ислам, где захочет, там его и переведёт.

— Насколько справедливо то, что Порье — настолько большой андердог? Это можно назвать мисматчем?

— Ни в коем случае. Но я бы дал Порье на победу процентов 10-15. Потому что ещё и Хабиб появился в углу. Это будет давление на Порье. Я согласен с Хабибом в том, что Порье не изменился как боец. Он не набрал ничего с того боя с Нурмагомедовым, хотя прошло пять лет. Возможно, он стал сильнее ментально. Потому что Магомед Умалатов (российский боец, тренируется в одном зале с Порье — Прим. «Чемпионата») говорил, что это будет последний бой для Дастина. Если не сейчас, то никогда. Значит, будет рисковать.

— Это даст ему дополнительную мотивацию?

— Страх — это иногда очень большой мотиватор. К тому же, если он проиграет, никто не скажет: «Как ты мог?» Проиграл и проиграл. Он же говорит, что не хочет в Зал славы, а хочет пояс. Это намёк: «Если проиграю, то хоть в Зал славы меня введите». Порье нельзя недооценивать, он провёл пять раундов с Максом Холлоуэем, с Гэтжи были рубки, с Хабибом бой. Это опытный парень, а опыт нигде не купишь. Порье умеет терпеть, это его последний шанс, терять ему нечего. Все же удивились, когда Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Там перчатки 10-12 унций, а тут четыре унции и тем более новые перчатки, которые хорошо секут.

— Что может помочь Порье в этом бою?

— Свита делает короля, большое значение имеют тренерский состав, спарринг-партнёры. Если посмотрим на команду Ислама, вопросов вообще не возникает. У Порье тоже хорошая команда. Там Грант Доусон, Гамрот, Майк Браун хороший тренер, но это не уровень для Махачева.

Матеуш Гамрот и Дастин Порье Фото: Из личного архива Дастина Порье

— Вы вспомнили слова Хабиба о Порье. А сам бой будет похож на поединок Порье с Хабибом? Или на любой из предыдущих боёв Порье?

— Не жду больше трёх раундов в этом бою. Если попадёт, то попадёт. Если нет, то Порье просто не сможет столько защищаться от Ислама. Давайте посмотрим последние бои Дастина. Проиграл нокаутом Гэтжи, год с тех пор не прошёл. Потом Бенуа Сен-Дени. Бенуа на стафилококке выходит на бой. Мне было интересно, как подерётся Сен-Дени. Прямо на лбу стафилококк, его допускают к бою. Двойные стандарты для российских бойцов и вот, Бенуа — француз, президент Франции его поддерживал. Полтора раунда у него всё было в порядке, он побеждал, пока не пропустил. Он боролся, потому что решил, что одержит победу над Порье там, надо же было дальше боксировать. А Ислам очень крепкий физически. В своём весе он сильнее всех в дивизионе. Даже посмотреть на тело: кисти, предплечья, его спину все видели во время боя с Оливейрой. Это говорит о физической мощи.

— Порье неплохо себя чувствует против левшей. Махачеву стоит почаще задействовать смену стоек?

— Ислам не будет менять стойки ни в коем случае. Никогда. Махачев — чистый левша, будет спокойно работать вторым номером. Будет проходить в переднюю ногу через правый сбоку или через джеб. Будет идти низко, как Хабиб с Конором, чтобы не могли поймать ни с руки, ни с ноги. Если до ног дойдёт Ислам, то сколько процентов дадим, что он переведёт Порье?

— Знаменитая гильотина Дастина Порье. Верите, что он сможет её провести?

— Сейчас все умеют защищаться от тейкдаунов, от гильотин. Очень сложно физически крепкого парня задушить через руку. То, что делает Порье. Чистоганом — да, легче. Но когда через руку, ты секунд 30 вкладываешь и руки, и спину, и плечи, и ноги. Очень сложно задушить. На гильотину у Порье уж точно нет шансов. Как способ встать из партера — да, может быть такой вариант.

— Угроза гильотины может как-то заставить Махачева действовать осторожнее при заходе в борьбу?

— Махачев над этой гильотиной смеётся. Ну это делается специально, чтобы надавить на Порье, чтобы он при случае на автомате на неё зашёл. Ты пытаешься душить, отекаешь, а когда отекаешь, то руки уже не так летят.

— Икрам Алискеров говорил, что гильотина — это хороший приём, но если гильотина не пройдёт, то это отнимает много сил. Почему Порье не думает об этом?

— Порье везде заходит на неё, об этом говорили и Александр Шаблий с Магомедом Умалатовым, которые видят его в зале. В Америке это часто бывает. Допустим, там 10 чёрных поясов, и у каждого есть один-два болевых. И они заходят только на них, ничего другого не пытаются делать. Так же и Порье. Он, в принципе, знает все базовые приёмы, но заходит только на гильотину.

— Ислам рассказывал, что Хабиб намеренно пытался вымотать Порье, отдав шею. Такой план Махачеву подойдёт?

— Думаю, от такого плана он не откажется. С Хабибом в углу он не будет гнаться за красотой. Спортсмен должен делать то, что говорит тренер. Если Хабиб в углу Ислама, то, значит, Махачев сам попросил его об этом или как-то коллективно всё решили. Раз Хабиб там, то в углу ещё Хавьер Мендес, Ислам Мамедов и Муслим (друг детства Махачева. — Прим. «Чемпионата»). И однозначно Махачев будет слушать Хабиба, 100%. Я думаю, план — бить джеб или правый сбоку и проход в одну ногу. Я бы сказал Исламу то же самое.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

— Будь вы тренером одного из этих бойцов, какие бы дали им советы?

— Будучи в углу Дастина Порье, я бы дал такой геймплан — двигаться и бить с задней руки, не с передней. По корпусу, в голову, но с задней. Передней рукой просто обозначать дистанцию. Ислам может и прямой фронт-кик в область печени выбросить, может тип в голову. Махачев хорошо его бьёт. С ним над этим работает Сейфулла Магомедов, и он Исламу очень хорошо поставил удары ногами. У Ислама очень большой спектр того, что он может сделать. Заберёт спину — засабмитит, руку с головой забрать может, рычаг может, кимуру может. Может и забить его. Не верю, что с рук может уронить. Почему-то в это не верится, потому что Порье держит удар. Мне кажется, будет напряжённый бой — острый момент, а потом доминирование Ислама.

— Вы упомянули, что наличие Хабиба в углу будет давить на Порье. Можно ли сказать, что возвращение Хабиба ещё говорит о максимально серьёзном настрое команды на Дастина?

— Я так не сказал бы. Хабиб просто столько лет отдал этому виду спорта, ты уже не можешь без этого, без тренировок. Никуда не уйти, это до конца жизни с тобой. Ладно, бизнесом займёшься, но это всё равно дело, в которое ты вкладывал душу и сердце, голову, полностью вовлечён в этот спорт. Мне кажется, Хабиб возвращается ещё и потому, что и у Усмана бой с Шаблием, и у Умара — с Кори Сэндхагеном.

— Хавьер Мендес считает, что Махачев может перебить Порье в боксе. Вы как считаете, Исламу нужно в это ввязываться?

— Ни в коем случае. Это так, просто сказано. Думаю, Ислам не полезет в бокс, не будет чисто боксировать с Порье. Будет бить ногами в корпус, по печени, по этажам. И бороться. Если ты на голову сильнее в борьбе, зачем тебе боксировать.

— Как вам стойка Махачева? Есть ощущение, что этот аспект недооценивают.

— Ислам однозначно вырос в стойке. Он и раньше был хорош в ней, по боям было видно. Просто в бою делаешь минимум из того, что нарабатываешь. С Волкановски — да, Ислам хотел показать, что он номер один. Бился так. В Австралии ему не хватило восстановления тоже. Ещё отравился, говорят. Но это спорт.

— Согласны с тем, что Порье должен избежать ситуаций, где его прижимают к сетке? Или Ислам его переведёт в любом случае?

— Да, Махачев его переведёт всё равно. Где захочет, где поймает, там и переведёт. Порье достаточно высокий. Вот Волкановски, Илия Топурия — маленькие пеньки, ноги мощные, спина мощная, низкий центр тяжести. Таких тяжело контролировать.

— В случае победы над Порье, что дальше для Ислама? Царукян?

— Считаю, Ислам будет драться ещё год-полтора. Думаю, не больше. Наверное, и Хабиб ему скажет, и в любом случаем с годами лучше не станешь, можно только остаться на уровне. Но и на этом уровне я всё равно ставлю, например, 70 на 30 в пользу Ислама в бою с Царукяном.

— Махачев говорит о переходе в полусредний вес. Какие там у него перспективы?

— Ислам может выиграть и в 77 кг. У него нет практически слабых сторон. Да, там он физикой никого не удивит, там крепкие ребята. Я был в Америке, сейчас в Испании, и там любят делать упор на физику. В техническом плане Ислам выше всех на голову даже в полусреднем весе. Технически наша школа всегда лучше. Физически и функционально — 50 на 50, это и от человека зависит.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

— Если Ислам поставит рекорд по защитам в лёгком весе и возьмёт титул в полусреднем, он превзойдёт Хабиба?

— В любом случае, когда говоришь про Ислама, рядом есть Хабиб. Ты бы как сам ответил на такой вопрос?

— Что превзойдёт со спортивной точки зрения, но по масштабу личности будет уступать.

— Совершенно верно, я согласен. Если бы мне, когда я был спортсменом, предложили бой с кем-то из них, то с кем было бы легче? С Исламом? Потому что Хабиб будет на тебя просто давить, постоянно на тебя кто-то идёт. Его только нокаутировать. С Исламом, в принципе, так же, однако все видели бой с Мартинсом, и подсознание у людей срабатывает. Но Ислам тогда был молодой, любой может пропустить. Однако если возвращаться к сравнению Хабиба и Ислама, то у Махачева арсенал больше. Есть хай-кик, есть работа вторым номером. У Хабиба всё, что связано с борьбой, конечно, совсем другое. Ислам больше делает болевые. По мне, не будет уже таких, как Хабиб. И Усман Нурмагомедов, и Умар, и Ислам — они все разные, никто не похож на Хабиба.

— Финальный прогноз на бой Ислама с Порье?

— Третий раунд, финиш от Ислама Махачева. Думаю, сабмишен, рычаг локтя. И будем ждать победы Ислама, пожелаем ему удачи. Он, как и Хабиб, большой пример для молодёжи. Но, думаю, чуть-чуть понервничать Махачев даст, разочек Порье зацепит. Бой идеально пройдёт, однако будет вот такой момент в бою, шансик для Порье. Он же и по Хабибу попал. Но Ислам должен сделать своё дело.