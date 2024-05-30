Соперника Бивола почти никто не знает. Что не так с претендентами в боксе?

1 июня в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира свою очередную защиту пояса проведёт российский чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол.

Конечно, у всех любителей бокса, а особенно у российских, на этот турнир были большие планы и ожидания. Изначально планировалось, что Дмитрий Бивол проведёт объединительный бой с другим российским чемпионом в полутяжах Артуром Бетербиевым. Артур владеет тремя остальными поясами дивизиона, так что их бой с Биволом должен был выявить абсолютного чемпиона мира.

Поединок Бивола и Бетербиева должен был встряхнуть полутяжёлый дивизион. После боя Дмитрия с Саулем Альваресом в дивизионе больше не было громких поединков: Бивол и Бетербиев проводили обязательные защиты поясов, но, конечно, весь мир хотел увидеть их очное противостояние. Арабским шейхам удалось удовлетворить запросы обеих команд, и поединок был объявлен официально. Дмитрий и Артур даже провели первую пресс-конференцию и битву взглядов. Но увы: Бетербиев получил серьёзную травму и выбыл на неопределённый срок.

Дабы не терять хотя бы Бивола из карда турнира и не переносить бой с его участием, как это было в ситуации с сечкой Тайсона Фьюри, организаторы турнира нашли Бетербиеву замену. На поединок с россиянином вышел непобеждённый Малик Зинад.

Несмотря на «нолик» в графе поражений, о ливийском боксёре мало что известно. К слову, Зинад есть только в рейтинге IBF, по версии WBA Малик не входит даже в топ-15. Несмотря на рекорд 22-0, он не имел хоть какой-то серьёзной оппозиции. Лишь в последних трёх боях ливийский боксёр встречался с соперниками, у которых были приблизительно такие же рекорды, и сразу же Зинад перестал побеждать нокаутами – последний финиш ливиец оформлял в 2021 году.

Без каких-то претендентских поединков, без локальных поясов Малик внезапно получает титульный поединок против доминирующего чемпиона WBA Дмитрия Бивола. Конечно, шейхи пошли на это, чтобы спасти турнир, но, кажется, от такого боя выиграет только Зинад, который повысит свою медийность и узнаваемость даже в случае разгромного поражения. Для всех остальных это большое разочарование видеть вместо конкурентного боя с Бетербиевым очередное классическое избиение от Бивола.

И российский чемпион в этой ситуации не виноват. Если говорить честно, то, кроме поединка с Артуром или реванша с Канело, для Бивола больше нет адекватных вызовов, как, собственно, и для Бетербиева. В четырёх основных версиях полутяжёлого дивизиона в топ-15 наберётся от силы с десяток боксёров, которые могут претендовать на титул. Часть из них уже проигрывала Биволу или Бетербиеву, как, например, Энтони Ярд или Каллум Смит, а часть просто отказывается драться за чемпионский пояс, ссылаясь на травмы или недостаточный гонорар, как, например, Джошуа Буатси, которому уже не раз предлагали бой с Биволом. Да, есть поединок Дэвида Бенавидеса и Александра Гвоздика, который состоится летом и подарит нового интересного претендента на титул, но это будет только летом.

А пока Бивол вынужден проводить очередную обязательную защиту против неизвестного боксёра. Перед поединком Дмитрия с Линдоном Артуром западная пресса пыталась подогреть интерес к этому противостоянию: мол, не стоит недооценивать британца, он может удивить. Линдон действительно удивил тем, как умело все 12 раундов принимал на себя удары Бивола, даже не пытаясь отвечать.

Дмитрий Бивол в ринге Фото: Richard Pelham/Getty Images

Дмитрий не сталкивается с такой проблемой как недооценка соперника. На каждый поединок он настраивается очень серьёзно, будь напротив Канело или никому не известный Малик Зинад. В предстоящие выходные Биволу в очередной раз нужно доказать, что он в разы превосходит всех претендентов и нуждается в громких боях, так как полностью заслуживает их.