Махачева поразила опасная болезнь? Порье может стать «самым незаслуженным чемпионом»

В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) пройдёт очередной номерной турнир UFC 302. Хедлайнерами вечера станут Ислам Махачев и Дастин Порье. Российский чемпион выходит на третью защиту титула и в случае успеха повторит рекорд лёгкого дивизиона.

До боя остаётся всё меньше времени, и бойцы заняты двумя основными вещами — весогонка и посещение официальных мероприятий от UFC, таких как медиадень, фотосессия, пресс-конференция. И последняя фотосессия, где спортсмены продемонстрировали актуальную форму, заставила болельщиков Махачева заволноваться. Всё дело в странной отметине на ноге россиянина, которая напоминает след от инфекции.

Заокеанские фанаты тут же заполонили социальные сети кадрами ноги Ислама и задаются вопросами:

«Действительно ли это стафилококк?» и «Как это повлияет на выступление Махачева?».

«Судя по всему, Махачев боролся с тяжёлой стафилококковой инфекцией во время лагеря».

«UFC, если у Ислама действительно стафилококк, то отмените этот бой. Не хочу, чтобы он потерял победную серию из-за этого».

«Возможно, это час славы для Дастина Порье, но в то же время это, возможно, будет наименее заслуженным титулом».

Отметился и Конор Макгрегор, который вообще не упускает возможности поддеть команду Хабиба при любом удобном случае. Ирландец уверенно «диагностировал» инфекцию: «Опять стафилококк. Этот отсталый живёт со стафилококком. Его команда заражена, не сомневайтесь. Хотя он всё равно засабмитит Дастина в первом. Грязные недоумки, меня от вас воротит. Мойтесь, чёрт возьми! Стирайте свою одежду! Мойте маты! И делайте это ежедневно, неряшливые идиоты!».

Интересно, что до теории об инфекции Макгрегор ставил на победу Порье нокаутом. Теперь прогноз кардинально изменился. Что касается стафилококка, то это вообще бич бойцов ММА. Мы очень часто слышим, что кого-то настигла эта инфекция и повлияла на его состояние и выступление. В некоторых случаях это приводит к снятию с поединков. Только за последние полгода можно вспомнить случаи с Пауло Костой и Икрамом Алискеровым, которые выбывали из боёв, а Виктория Дудакова, Александар Ракич и Бенуа Сен-Дени выходили на бои, и только россиянке удалось победить.

Чаще всего, к появлению стафилококка приводит недостаточная гигиена в спортзале, либо кто-то из бойцов является переносчиком инфекции. Что касается команды Махачева, то они последние недели проводили в зале Ника Катоны в Нью-Джерси. Если Ислам действительно подхватил стафилококк, то, скорее всего, именно так.

Однако вряд ли Махачев стал бы рисковать, если бы не был уверен в том, что инфекция не повлияет на его выступление. Команда Хабиба всегда действует рационально, и это правильно, так что если стафилококк и есть, то, возможно, Махачев уже справился с болезнью, пропил необходимые антибиотики, и странный след — просто последствия, которые не страшны. К тому же атлетическая комиссия Нью-Йорка наверняка отслеживает ситуацию.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

К слову, Порье стало «везти» на подобные случаи. Перед UFC 299 Бенуа Сен-Дени также подхватил стафилококк, у него был след на лбу, и француза не сняли с боя. В итоге он очень устал уже в начале второго раунда и был нокаутирован. После боя Сен-Дени заявил, что не мог отказаться от такого шанса, поэтому вышел даже в таком состоянии. Кроме того, бойцу тяжело далась весогонка — это тоже последствия болезни. После боя Бенуа ещё две недели восстанавливался от стафилококка.

Если Порье так повезёт и во второй раз подряд, то можно начать строить теории заговора. В ближайшие дни будет повышенное внимание к состоянию Махачева и к тому, насколько тяжело ему дастся весогонка. Если у Ислама действительно проблемы со здоровьем, то это тревожный звонок. Остаётся верить, что с российским чемпионом всё в порядке и последствия инфекции позади. Но однозначно теперь бой Махачева с Порье ожидается с большей тревогой.