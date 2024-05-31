Травма Бетербиева и новый вызов. Интервью с Биволом перед титульным боем

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса. Изначально главным событием турнира должен был стать бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе. Однако Бетербиев получил травму мениска и был вынужден сняться, а на замену вышел ливиец Малик Зинад с профессиональным рекордом 22-0.

Мы поговорили с Дмитрием и узнали о реакции на отмену поединка с соотечественником, подготовке к новому оппоненту, а также главных целях и планах на будущее.

– Как вы оцениваете предстоящего соперника? В чём заключается его главная опасность?

– Он хорошо работает правой. Боксёр высокий, уверенный в себе. У него хорошая правая рука. Много боёв, где он попадал двойкой. Мы посмотрели несколько его поединков вместе с тренером. И потом он давал определённые задания в спаррингах.

– А как проходила подготовка?

– Я был до этого в Абу-Даби. Готовился. И прямо оттуда мы отправились сюда.

– Как вообще ощущаете себя в Саудовской Аравии?

– Сейчас очень жарко, раньше было покомфортнее. В целом – уже привычно. Скучаю по прохладному хвойному лесу. Хочется воздухом подышать, свежестью этой. Потому что здесь вечером воздух тяжёлый. Во время поединков полегче. Всё происходит на арене, на которой работают кондиционеры.

– У вас затяжная серия из девяти поединков без досрочных побед. Придаёте этому какое-либо значение?

– После того как я завоевал титул, стал чуть более осторожным. И особенно не задумываюсь об этом. Понимаю, что нужно выигрывать, делать это максимально грамотно, потому что тебя ждёт кое-что посерьёзнее. По возможности, конечно, буду обострять. Мысли о лаки-панче от соперника всегда есть. Осторожничаешь. Линдон Артур много пассивничал, был в неудобных позициях.

– При этом функционалки полностью хватает на все 12 раундов, поэтому нет никакой необходимости пытаться форсировать события?

– От боя к бою, всегда по-разному. Подготовка к Линдону была очень хорошей. Но был долгий простой, поэтому нужно было хорошо продышаться. Сейчас чувствую себя чуть увереннее, потому что совсем недавно прошёл поединок. И есть уверенность, что хватит сил на все 12 раундов, побольше, чем с Линдоном, её.

Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

– А есть ли существенная разница, в каком по значимости поединке вечера выступать?

– Когда бой большой, хочется, чтобы его увидело побольше людей. Хочется, чтобы и после тебя кто-то хороший отбоксировал, чтобы публика не ушла. Это больше зависит от значимости боя. А здесь я просто рад, что вообще боксирую. Когда дрался с Крэйгом Ричардсом в Манчестере, мне было вообще всё равно, в какой я паре. Мне просто нужен был бой. Как и теперь.

– А нет ли опасности «перегореть», когда ожидание слишком долгое?

– У нас всё по регламенту. Я примерно знаю, во сколько боксирую. Мы с командой делаем всё под это время. Приезжаем на арену, разминаемся, проводим тестирования. Я сосредоточен на своём бое. Иногда хочется посмотреть какую-то нарезку или результат андеркарда. Но стараюсь от всех ритуалов отходить подальше. Могу зайти на саму арену, посмотреть обстановку, расположение ринга. А вообще, когда приезжаешь, сразу начинаешь заполнять бумаги, допинг-тестирование, комиссии. Потом нужно разминаться, ты не сидишь и ждёшь, постоянно кто-то приходит в раздевалку. Ты не остаёшься без занятия.

– Третий подряд поединок на Востоке. Можно ли констатировать, что вам там абсолютно комфортно?

– Мне комфортно боксировать везде, где есть люди, которые любят бокс. Это самое главное.

– А как вы оцениваете вклад Саудовской Аравии в развитие мирового бокса?

– Это здорово, классно. Что есть конкуренция такая. Это хорошо для индустрии бокса. У меня контракт с Саудовской Аравией. Скорее всего, я буду боксировать здесь. Есть определённые договорённости. И я стараюсь от него мысленно не отходить, мыслить реалистично в рамках того, что подписал с Саудовской Аравией.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

– Срыв поединка с Бетербиевым. По ходу подготовки не было ощущения, что это обязательно случится?

– Была уверенность, что мы отбоксируем 1 июня. Но когда бой отложили, особого удивления не было. Не потому, что я что-то знал, а потому, что я давно в боксе. Знаю, что такие ситуации бывают. И мне нужно было сразу переключиться на новый бой.

– Учитывая характер травмы Артура, нет ли ощущения, что теперь этот поединок может вообще не состояться?

– Когда у меня были травмы, об их характере не мог сказать даже мой доктор. И я вообще не понимал, к какому времени буду готов. Не знаю, что с Артуром, что с мышцами на этой ноге. А гадать – несерьёзно.

– Поединок Усик – Фьюри. Там была похожая история с переносом. Получилось посмотреть поединок?

– Я ещё не смотрел этот бой. Сам находился в лагере, не хотел растрачиваться эмоционально. Но обязательно посмотрю. Бой был очень поздно, не удалось посмотреть. Не было желания отвлекаться от своего лагеря. Но потом обязательно посмотрю. Смотрел поединки Нганну с Фьюри и Джошуа.

– А как вы отреагировали на выступление Нганну. Расстроились после первого боя?

– Расстроился. Честно скажу, немного расстроился за бокс. Но если у них будет второй бой, Фьюри будет намного лучше. Нганну был тёмной лошадкой. Кроме того, бывает, что спортсмен не в форме. Насколько был хорош Нганну, настолько был плох Фьюри. Два фактора сошлись. Но закономерность такая, которую мы увидели в бою Джошуа и Нганну. Энтони – более дисциплинированный. Поэтому так и получилось.

Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

– А вы бы согласились подраться с представителем MMA?

– У меня сейчас такая спортивная карьера, я реально понимаю, какие бои меня ждут. И не даю подобный ход своим мыслям. Я не допускаю этого. У меня идёт спорт высоких достижений в голове. Каждый человек сам оценивает свои качества и задачи. Тот же Джейк Пол понимает, где его индустрия. Он просто показывает, что хороший боксёр, обученный. И он намного лучше, чем многие другие спортсмены. Это тоже имеет место быть и заслуживает уважения.

– У Джейка будет поединок с Майком Тайсоном. Как вы к нему относитесь?

– Не очень хотелось бы смотреть такие бои с участием Майка Тайсона. Хочется его законсервировать как легенду, оставить в покое. Возраст – это серьёзная вещь. Все же видели его бой с Джонсом. Реакция уже другая совершенно. А Пол имеет хорошие антропометрические данные. Не хотелось бы, чтобы с Майком произошло что-то такое, что с предыдущими оппонентами Джейка. Хочется пожелать ему здоровья. И найти себя в той деятельности, где он будет чувствовать себя комфортно.

– А посмотрели бы вы на его выставочный бой с Фёдором Емельяненко?

– Нет. Мне, если честно, неинтересно смотреть его бой против кого-то сейчас. Хочу, чтобы он остался легендой. Здоровым, здравым. Мотивировал людей и радовал всех.

– Назовите трёх своих любимых боксёров в истории?

– Мохаммед Али, Шугар Рэй Леонард и Майк Тайсон.