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31 мая 2024, Ислам Махачев — Дастин Порье, UFC 302, взвешивание, где смотреть, дата и время боя, онлайн-трансляция, 2 июня 2024

Взвешивание UFC 302: болезнь помешает Махачеву сделать вес? Шансы Порье растут. LIVE
Яхья Гасанов
Ислам Махачев — Дастин Порье
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Последние мероприятия перед титульным боем.

В ночь на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится большой номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся Ислам Махачев и Дастин Порье. Российский чемпион проведёт очередную защиту титула, уже третью по счёту. Порье, в свою очередь, в третий раз попытается завоевать полноценный пояс.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

В соглавном событии вечера будут биться топовые средневесы Шон Стрикленд и Пауло Коста. Это пятираундовый поединок.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Шон Стрикленд - Пауло Коста
02 июня 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Шон Стрикленд
Не началось
Пауло Коста

Также на турнире выступит ещё один наш соотечественник — Роман Копылов. Он встретится с бразильцем Сезаром Алмейдой.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Сезар Алмейда - Роман Копылов
02 июня 2024, воскресенье. 04:15 МСК
Сезар Алмейда
Не началось
Роман Копылов

Сегодня, 31 мая, пройдёт официальное взвешивание. Позже бойцы проведут финальные дуэли взглядов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. Следите за всем самым интересным!

Интервью с российским тренером перед боем Махачева:
«Ислам смеётся над этой гильотиной». Тренер UFC оценивает шансы Махачева и Порье
Эксклюзив
«Ислам смеётся над этой гильотиной». Тренер UFC оценивает шансы Махачева и Порье

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Где смотреть церемонию взвешивания перед турниром UFC 302 Дата и время взвешивания перед турниром UFC 302 с боем Ислам Махачев – Дастин Порье Где смотреть UFC 302 Дата и время турнира UFC 302 Полный кард UFC 302
Live Яхья Гасанов

⚡️ Хамзин дал прогноз на титульный бой Махачева и Порье на UFC 302

«Порье – опытный волк. У него всегда есть что противопоставить. Этим и интересны MMA, они непредсказуемы. Конечно, Ислам выиграет. Но шансы у Порье по-любому есть. У Ислама хорошие навыки в стойке. Он может подраться и в клинче, у него есть приёмы из самбо, дзюдо. Он может работать и в стойке, и в партере. Мне самому интересно, какой у него будет план на бой. Он ещё и левша. Стилистически они друг другу неудобны», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

10:21 Яхья Гасанов

Где смотреть церемонию взвешивания перед турниром UFC 302

«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях церемонии взвешивания в своей онлайн-трансляции.

10:20 Яхья Гасанов

🙂 Фахретдинов поделился прогнозом на бой Махачева и Порье

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов рассказал, кто, по его мнению, победит в бою Ислама Махачева с Дастином Порье.

«Думаю, Махачев победит. Надеюсь, сделает это досрочно», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

10:20 Яхья Гасанов

Дата и время взвешивания перед турниром UFC 302 с боем Ислам Махачев – Дастин Порье

Церемония взвешивания перед турниром UFC 302 состоится сегодня, 31 мая. Она начнётся в 15:50 по московскому времени.

10:18 Яхья Гасанов

👀 Гамрот помогает Порье при подготовке к бою с Махачевым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о тренировках с представителем Польши Матеушем Гамротом.

«Приятно работать с Матеушем Гамротом в лагере», — написал Порье.

10:17 Яхья Гасанов

Где смотреть UFC 302

Посмотреть трансляцию турнира UFC 302 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:17 Яхья Гасанов

🔮 Оливейра дал прогноз на бой Махачев — Порье

«В этом бою преимущество будет на стороне Ислама. В ММА всё довольно сложно, и мы говорим о Порье, который также является бойцом высокого класса и умеет наносить сильные удары, но мне кажется, что Ислам останется чемпионом», – приводит слова Оливейры The Fighting Biz.

10:17 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 302

Номерной турнир UFC 302 состоится в ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США). Турнир стартует в 01:15 по московскому времени.

10:16 Яхья Гасанов

💥 Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым

«Возможно, я ещё не принял официального решения, но всё может быть. Я говорил это снова и снова, у меня ещё много протектора на шинах, я могу побеждать молодых парней, я только что сделал это… Всё дело в том, как много я хочу отдать этому спорту.

Я не хочу принимать решение, основываясь только на том, что я чувствую. Сначала мне нужно выйти и подраться, как я уже сделал это в Майами», — приводит слова Порье Sportskeeda.

10:16 Яхья Гасанов

Полный кард UFC 302

Ислам Махачев — Дастин Порье;
Шон Стрикленд — Пауло Коста;
Кевин Холланд — Михал Олексейчук;
Жаилтон Алмейда — Александр Романов;
Рэнди Браун — Элизеу Залески дос Сантос;
Сезар Алмейда — Роман Копылов;
Грант Доусон — Джо Солецки;
Филип Роу — Джейк Мэттьюс;
Нико Прайс — Алекс Мороно;
Микки Галл — Бассил Хафез;
Айлин Перес — Джоселин Эдвардс;
Митч Рапосо — Андре Лима.

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