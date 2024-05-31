Взвешивание UFC 302: болезнь помешает Махачеву сделать вес? Шансы Порье растут. LIVE

В ночь на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится большой номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся Ислам Махачев и Дастин Порье. Российский чемпион проведёт очередную защиту титула, уже третью по счёту. Порье, в свою очередь, в третий раз попытается завоевать полноценный пояс.

В соглавном событии вечера будут биться топовые средневесы Шон Стрикленд и Пауло Коста. Это пятираундовый поединок.

Также на турнире выступит ещё один наш соотечественник — Роман Копылов. Он встретится с бразильцем Сезаром Алмейдой.

Сегодня, 31 мая, пройдёт официальное взвешивание. Позже бойцы проведут финальные дуэли взглядов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. Следите за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.