Взвешивание UFC 302: болезнь помешает Махачеву сделать вес? Шансы Порье растут. LIVE

В ночь на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится большой номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся Ислам Махачев и Дастин Порье. Российский чемпион проведёт очередную защиту титула, уже третью по счёту. Порье, в свою очередь, в третий раз попытается завоевать полноценный пояс.
В соглавном событии вечера будут биться топовые средневесы Шон Стрикленд и Пауло Коста. Это пятираундовый поединок.
Также на турнире выступит ещё один наш соотечественник — Роман Копылов. Он встретится с бразильцем Сезаром Алмейдой.
Сегодня, 31 мая, пройдёт официальное взвешивание. Позже бойцы проведут финальные дуэли взглядов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. Следите за всем самым интересным!
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⚡️ Хамзин дал прогноз на титульный бой Махачева и Порье на UFC 302
«Порье – опытный волк. У него всегда есть что противопоставить. Этим и интересны MMA, они непредсказуемы. Конечно, Ислам выиграет. Но шансы у Порье по-любому есть. У Ислама хорошие навыки в стойке. Он может подраться и в клинче, у него есть приёмы из самбо, дзюдо. Он может работать и в стойке, и в партере. Мне самому интересно, какой у него будет план на бой. Он ещё и левша. Стилистически они друг другу неудобны», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть церемонию взвешивания перед турниром UFC 302
«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях церемонии взвешивания в своей онлайн-трансляции.
🙂 Фахретдинов поделился прогнозом на бой Махачева и Порье
Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов рассказал, кто, по его мнению, победит в бою Ислама Махачева с Дастином Порье.
«Думаю, Махачев победит. Надеюсь, сделает это досрочно», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Дата и время взвешивания перед турниром UFC 302 с боем Ислам Махачев – Дастин Порье
Церемония взвешивания перед турниром UFC 302 состоится сегодня, 31 мая. Она начнётся в 15:50 по московскому времени.
👀 Гамрот помогает Порье при подготовке к бою с Махачевым
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о тренировках с представителем Польши Матеушем Гамротом.
«Приятно работать с Матеушем Гамротом в лагере», — написал Порье.
Где смотреть UFC 302
Посмотреть трансляцию турнира UFC 302 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🔮 Оливейра дал прогноз на бой Махачев — Порье
«В этом бою преимущество будет на стороне Ислама. В ММА всё довольно сложно, и мы говорим о Порье, который также является бойцом высокого класса и умеет наносить сильные удары, но мне кажется, что Ислам останется чемпионом», – приводит слова Оливейры The Fighting Biz.
Дата и время турнира UFC 302
Номерной турнир UFC 302 состоится в ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США). Турнир стартует в 01:15 по московскому времени.
💥 Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым
«Возможно, я ещё не принял официального решения, но всё может быть. Я говорил это снова и снова, у меня ещё много протектора на шинах, я могу побеждать молодых парней, я только что сделал это… Всё дело в том, как много я хочу отдать этому спорту.
Я не хочу принимать решение, основываясь только на том, что я чувствую. Сначала мне нужно выйти и подраться, как я уже сделал это в Майами», — приводит слова Порье Sportskeeda.
Полный кард UFC 302
Ислам Махачев — Дастин Порье;
Шон Стрикленд — Пауло Коста;
Кевин Холланд — Михал Олексейчук;
Жаилтон Алмейда — Александр Романов;
Рэнди Браун — Элизеу Залески дос Сантос;
Сезар Алмейда — Роман Копылов;
Грант Доусон — Джо Солецки;
Филип Роу — Джейк Мэттьюс;
Нико Прайс — Алекс Мороно;
Микки Галл — Бассил Хафез;
Айлин Перес — Джоселин Эдвардс;
Митч Рапосо — Андре Лима.