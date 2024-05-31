Махачев гоняет меньше Хабиба? Изучаем весогонки нашего чемпиона

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси (США) состоится номерной турнир UFC 302. В главном событии турнира российский чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев встретится с американцем Дастином Порье.

Для Ислама это будет уже третья защита пояса, причём первая против настоящего легковеса – до этого Махачев дважды победил экс-лидера рейтинга P4P Александра Волкановски, который поднимался из полулёгкого дивизиона.

Махачев родился и вырос в Дагестане, где начинал заниматься спортом. В детстве Ислам увлекался тхэквондо и ушу-саньда, но затем стал выступать в боевом самбо.

Россиянин дебютировал в UFC в мае 2015 года с рекордом 11-0 и победил Лео Кунца, после чего последовало первое и единственное поражение Ислама в профессиональной карьере. Во втором поединке в лучшей лиге мира он проиграл нокаутом бразильцу Адриану Мартинсу. Интересно, что поражение никак не сказалось на Махачеве, более того, следом он выдал серию из 13 побед, повторив рекорд Хабиба Нурмагомедова. Победа над Дастином Порье поможет Исламу войти в историю и обойти своего старшего товарища. Это будет новый рекорд по продолжительности победной серии среди всех легковесов.

До боя с Порье остаётся всё меньше времени, и, конечно, сейчас бойцы занимаются сгонкой веса, чтобы уложиться в лимит лёгкого дивизиона. Особенно это касается Ислама Махачева, который, как и Хабиб в своё время, очень много гоняет.

Нурмагомедов и вовсе устраивал настоящие марафоны по сгонке веса, так как в межсезонье его вес мог достигать 90 кг, а лимит лёгкого веса – 70,3 кг. Не всегда весогонки Орла заканчивались удачно: в 2013 году перед боем с Абелем Трухильо россиянин не сумел уложиться в лимит, показав перевес почти в 2 кг. Нурмагомедов отдал сопернику 20% своего гонорара, а затем в клетке устроил дагестанские авиалинии, совершив 21 тейкдаун и установив тем самым рекорд.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ Фото: Getty Images

А в марте 2017 года за день до взвешивания перед поединком с Тони Фергюсоном Хабиб был госпитализирован: экстремальная весогонка привела Нурмагомедова на больничную койку.

Тем не менее в UFC гоняют практически все, даже тяжеловесы, поэтому и Исламу Махачеву приходится изнурять себя сжиганием лишних килограммов перед поединком. Надо сказать, что Ислам, насмотревшись на «приключения» Хабиба, в межсезонье не позволяет себе набирать по 20 лишних килограммов. По словам Нурмагомедова, Махачев в период простоя весит заметно меньше.

«Нужно учиться правильно гонять вес. Ведь все бойцы гоняют вес. Ислам дерётся в лёгком весе до 70 кг, а сейчас весит 82 кг, то есть ему нужно скинуть 12 кг», — рассказывал Хабиб перед первым титульным боем Махачева против Чарльза Оливейры.

Та весогонка, кстати, была самой сложной в карьере Ислама в UFC. На взвешивание российского бойца под руки выводили члены его команды, а сам Махачев выглядел очень плохо: казалось, восстановиться до боя он совершенно точно не успеет. Однако чем всё закончилось, вы знаете: Ислам в доминирующем стиле разобрался с бразильцем и завоевал заветный пояс.

Оппозиция Махачева

При этом, как признался сам Махачев, сгонкой веса он занимается ещё с того момента, как выступал в боевом самбо, и самая сложная весогонка у Ислама была именно на чемпионате мира по боевому самбо, когда он проиграл Вячеславу Василенко.

«Мне было 18-19 лет. Растущий организм, вес начал подниматься. Пришлось много гонять. А тогда мы толком не знали, как это делать. Было очень тяжело. Одна из самых тяжёлых весогонок в моей жизни. Очень тяжело перенёс то поражение. Это была мечта – выиграть чемпионат мира по боевому самбо. Думал, что по-любому нужно пахать дальше. Была цель – выиграть чемпионат мира», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Интересно, что, несмотря на то что Хабиб гонял больше лишних килограммов, Ислам больше набирает к моменту поединка. За 36 часов после взвешивания Махачев, как он сам признаётся, успевает набрать больше 10 кг и в поединке весит около 81 кг – то есть это за границей полусреднего дивизиона и практически возле границы средней весовой категории. Фантастика. Поэтому для тех, кто задаётся вопросом, для чего бойцы занимаются весогонкой, это идеальный ответ и показатель.

При этом что Хабиб, что Ислам придерживаются экстремальной весогонки, когда вес уходит в последние дни. Нурмагомедов гонял за три дня до боя шесть лишних килограммов, Махачев сбрасывал 9 кг за 10 дней до боя с Дрю Добером.

Опыт что у Махачева, что у Нурмагомедова в этом плане очень богатый, поэтому нет сомнений, что к такому важному поединку Ислам впишется в чемпионский лимит. Вопрос лишь в том, как он успеет восстановиться и в какой форме будет. Однако, судя по двум его последним боям, Махачев справляется с этим отлично.