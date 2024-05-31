Фундора забрал не только титулы, но и здоровье? Странная история вокруг боя Тима Цзю

В конце марта этого года Тимофей Цзю вышел на вторую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Соперником сына прославленного Кости Цзю стал Себастьян Фундора, заменивший Кита Турмана. Плюс ко всему на кон был поставлен ещё и вакантный пояс WBC.

Расклады были таковы, что Тимофея видели фаворитом и давали мало шансов Фундоре, который шёл после поражения от Брайана Мендосы. Забавно, что Цзю выходил на бой после победы над тем же соперником, что только добавляло лавров чемпиону. На деле же в ринге получилось настоящее побоище, которое запустило глубокое рассечение на голове Тима. Он после второго раунда бился не только с Фундорой, но и с кровью, которая заливала ему левую сторону лица.

Тимофей Цзю и Себастьян Фундора Фото: Steve Marcus/Getty Images

В итоге Себастьян победил раздельным решением судей, нанёс Цзю первое поражение в профессиональной карьере и лишил его статуса чемпиона. К чести Тимофея и его команды, не было сетований на обстоятельства, не было даже требований незамедлительного реванша — боксёр просто вернулся к работе и уже скоро получил новый бой.

Непобеждённый Вёрджил Ортис — опаснейший соперник, который пока двигается по карьерной лестнице в духе Артура Бетербиева. Ещё никто не «дожил» до решения в бою с Вёрджилом, так что это было отличной возможностью для Тимофея доказать, что он по-прежнему в порядке и продолжит биться с лучшими бойцами в своей весовой категории. К тому же на кону временный титул WBA и участие в карде в Лос-Анджелесе с, возможно, лучшим боксёром мира Теренсом Кроуфордом. На самом деле, это отличный расклад.

Но теперь, судя по всему, планы придётся корректировать или кардинально менять. Авторитетные журналисты-инсайдеры стали публиковать информацию, что Цзю не сможет выступить 3 августа, так как ему не разрешают проводить спарринги. Всё дело в том самом рассечении, полученном в бою с Фундорой. Врачи провели обследование и сообщили, что рана ещё недостаточно хорошо затянулась. Таким образом, Тим не сможет спарринговать ещё шесть недель. То есть работать в полную силу экс-чемпион сможет лишь примерно за 20 дней до поединка. Неблагоприятный расклад.

Тим ранее выкладывал в Сеть видео, где он отрабатывает удары под присмотром своего отца, но, судя по всему, Похититель душ действительно не спарринговал уже достаточно давно. При этом отмечалось, что Ортис останется в карде и ему подберут другого соперника. Возможно, Сергея Богачука.

Всё бы ничего, но история может быть более запутанной, чем кажется. Отец Тимофея Константин Цзю отреагировал на новости и сообщил, что отказ от боя пришёл со стороны соперника: «У Тима нет никакого повреждения. Бой перенесён не по его инициативе, это идёт с другой стороны. По новой дате я не в курсе».

Тимофей и Костя Цзю Фото: из личного архива Тима Цзю

То есть Тим точно не выступит на этом турнире, но слова Цзю-старшего не стыкуются с инсайдами о том, что Ортис остаётся в карде. Возможно, Вёрджил и его команда посчитали, что им гораздо лучше подраться с кем-то ещё, чем с бывшим чемпионом, но история пока выглядит странно. Если Тим готов к бою в начале августа, то ему наверняка могут подобрать другого соперника, тем более что времени предостаточно.

Менеджер Тимофея Гленн Дженнингс подтвердил, что его клиент снят с боя именно по рекомендации врача и в ближайшее время будет тренироваться без спаррингов в ожидании медицинского разрешения. Возможно, команда просто решила не ставить в курс дела Костю Цзю, что тоже совсем непонятно.

Так или иначе, простой Тима будет дольше, чем ожидалось, и это проблема, так как в дивизионе происходит очень много всего, а Цзю может оказаться на обочине всех титульных разборок.