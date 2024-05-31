UFC лишает своих бойцов свободы. Ищем пример для лучшей лиги мира

UFC — безусловный флагман индустрии смешанных единоборств. Для кого-то этот промоушен и вовсе является просто олицетворением ММА. С таким бэкграундом сложно представить, что организация может хоть в чём-то уступать менее раскрученным лигам. Однако в некоторых вещах Дане Уайту и компании стоит взять пример с коллег.

UFC — отточенный механизм, когда дело касается каких-то мелочей, связанных с боем: выход к октагону, проверка экипировки, работа с катменом и заход в клетку. Меняются лишь песни, которые бойцы, к счастью, выбирают себе сами. И есть мнение, что такой автоматизацией процессов UFC немного лишает себя элемента шоу. Отчасти это связано и с консерватизмом Уайта, который не очень любит, когда бойцы посвящают много внимания своему появлению на арене.

Из каких-то ярких случаев можно вспомнить лишь ранние перформансы Исраэля Адесаньи, который иногда выдавал целые танцевальные представления, и суровое появление Алекса Перейры, который неизменно запускает в октагон импровизированную стрелу. И такая тенденция захватывает остальные организации, которые берут пример с UFC.

Дана Уайт Фото: из личного архива Алекса Перейры

Абсолютным чемпионом в плане свободы выражения для бойцов были азиатские промоушены. Причём в Японии яркие выходы бойцов вообще в какое-то время стали чуть ли не привлекательнее самих поединков. В 2006 году на K-1 Premium Dynamite Ёсихиро Акияма вышел на бой в сопровождении 40 (!) человек, а Гэнки Судо на том же турнире появился в образе вождя африканского племени. Правопреемником таких перформансов уже давно стал Rizin, являющийся флагманом ММА в Японии.

Там мы, например, видели красочное шоу от американки Энди Нгуен, которая появилась в костюме и исполнила танец Майкла Джексона, причём сделала это очень хорошо — болельщики были впечатлены. А относительно недавно, в конце 2022 года Rizin проводил кросс-турнир с Bellator, где, помимо прочих, выступил Эй Джей Макки. Ивент проходил в Японии, и американский боец решил отдать дань уважения местной публике, нарядившись в костюм самурая, который напоминал образ Шреддера из «Черепашки-Ниндзя». Болельщики остались в восторге, а Макки разобрался с Роберто де Соузой.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

В UFC такой свободы самовыражения очень не хватает. Изменить устоявшиеся привычки попытался Майкл «Веном» Пейдж — яркий боец-шоумен, который совсем недавно перешёл в промоушен из Bellator. Британец и там запомнился всем умением развлекать: перчатка Таноса, ловля соперника в покебол, танцы. С таким бэкграундом Веном попал в UFC и уже в дебюте захотел развлечь болельщиков. Перед боем с Кевином Холландом в марте он появился в образе Гробовщика из WWE и показал хореографический номер.

Впрочем, это было не основной задумкой. У Венома был заготовлен куда более яркий номер: «Когда я гоняю вес, то очень похож на своего брата. И у нас есть ремикс трека, который используют в WWE, он идеально подходит под выход. И вот представьте, в зале гаснет свет, и прожектор направлен на туннель, откуда я должен выходить. Музыка играет, свет гаснет и загорается над клеткой, а я уже там. Затем снова гаснет свет, и я перемещаюсь в туннель, откуда все выходят. Публика уже была бы в восторге. Мы с братом оба были бы в капюшонах, потому не будет понятно, где я, а где он. В итоге свет вернулся бы в туннель и я пошёл бы к октагону. А брат был бы там, но пока я дошёл, он бы исчез. Дана Уайт не фанат подобных вещей, однако в дальнейшем мне хотелось бы реализовать нечто подобное на одном из своих поединков».

Майкл Пейдж Фото: Getty Images

Дана Уайт и после первого выхода Пейджа остался недоволен затянутым выходом, о чём сказал на пресс-конференции. Но Майкл заявил, что будет давить на руководство до тех пор, пока не получит желаемого. Было бы отлично, это станет прецедентом и сигналом для других бойцов, что даже выход в октагон можно сделать ярким событием, которого ждут болельщики.

Пока UFC только начинает делать шаги в этом направлении. Бойцам начали заготавливать кастомные шорты. Джастин Гэтжи хотел сделать трибьют Аполло Криду и получил шорты с принтом, напоминающим американский флаг, Макс Холлоуэй выступил в экипировке с цветочным принтом, а Алекс Перейра смог сделать ещё одну отсылку к своим индейским корням. Сейчас и Дастин Порье получил шорты с цветочным принтом и обрадовался — говорит, что это здорово с точки зрения индивидуальности каждого бойца.

Возможно, такими темпами скоро бойцы смогут и выходы к октагону сделать покруче, чем в Японии.