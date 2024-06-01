«Махачев может взять второй пояс, да и третий». Интервью с Тактаровым «без купюр»

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Наш соотечественник проведёт очередную защиту пояса.

Мы поговорили с первым российским чемпионом UFC Олегом Тактаровым. Он оценил российских бойцов в лучшей лиге на планете. А ещё легендарный боец рассказал о карьере в кинематографе и самых важных спортивных событиях.

– Есть ли бои в вашей карьере, которые вы любите вспоминать?

– Я прошлое вообще не вспоминаю. У меня такой характер: мне интересно, что будет дальше. Прошлое – было и было. Иногда даже неудобно его вспоминать.

– Сейчас многие пытаются совмещать карьеры профессионального бойца и актёра. Насколько это сложно?

– Я сразу отделю мою ситуацию от всех остальных. Я закончил выступать и после этого четыре года учился. Два года и четыре месяца было по шесть часов в день обучения. И так пока не получил первую роль. Получил её, потому что прошёл пробы лучше остальных. И к моим спортивным делам актёрское образование не имеет никакого отношения. Я понял, что нужно так же отдаваться учёбе, как тренировкам. Поэтому и получилось добиться какого-то успеха. Поэтому меня нужно отделять от всех остальных.

А если говорить о ребятах… Я заметил одну закономерность. Ронда Роузи, Фёдор Емельяненко… Все, кто залезал в кино, после этого проигрывали. Иногда, бывало, на несколько лет это затягивалось. Начинается серия поражений. Как это связано, не знаю, может, мозги перестраиваются. Фокус уходит, ты начинаешь проигрывать. А я уже закончил с выступлениями, два года не выступал. Сначала семинары кормили, потом пошли предложения. Готов я к этому не был. И была ошибка – вернуться на ту стезю. Ты уже не сфокусирован на этом. Либо одно, либо другое. Оптимальный вариант, когда уже закончилась карьера, посвятить пару лет образованию. Потому что без образования это будут однополярные роли. Ты сразу себя ограничиваешь, это неинтересно.

У меня такая фильмография, что всего 2-3% имеют подобную. Если брать сочетание Голливуда и России – такой нет ни у кого. И в мире нет таких людей, которые были бы чемпионами мира по MMA или боксу, но имели такую фильмографию. Были те, кто брал краткосрочные курсы. Но в кино так не работает. Актёрское зерно начинает всходить после двух с половиной лет обучения. И дальше это нужно дошлифовывать лет 15.

ОЛЕГ ТАКТАРОВ Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

– Вы также выступали в роли продюсера и режиссёра. Как вам эти направления?

– Ну, продюсеры бывают разные. А вот с режиссёрской историей… Я понял, что либо у меня сердце откажет, либо у всей группы. Я оказался чересчур требовательным, все от меня выли. Но получилось неплохо. Это нужно иметь хорошего второго режиссёра или ассистента.

– Параллельно вы занимаетесь общественной деятельностью, какие планы и цели в этом направлении?

– Те, кому предназначено спиться – сопьются. Это генетическая предрасположенность. Те, кому предназначено сделать что-то полезное, они это сделают. Кто будет для них учителем – не знаю. Но если за мной кто-то идёт, я должен выполнять эту миссию. Как только у меня теряется нить в жизни, желание что-то делать, уходит тонус, стоит сделать семинар, всё возвращается. В прошлом году я выступил с Монсоном. После этого сразу всё зашевелилось. И проекты, которые я сделал, были после этого боя. И они были сделаны лучше. Я посмотрел, как работает Монсон. Как он тренируется по полтора часа в зале. И не так, как физкультурники, которые ходят просто так. Он работает с тяжёлыми весами, пашет в таком возрасте. И это на меня подействовало. В физическом плане я стал крепче.

ОЛЕГ ТАКТАРОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А как вы себя ощущали во время поединка с Монсоном?

– Я не был готов. Конечно, после поединка я почувствовал, что не устал. Пробилась зашлакованность. Почувствовал, что можно ещё выступать и выступать. Но при этом я не был готов, приходится заново изучать свой организм. Во втором раунде на опорную ногу встал – коленка болит, проваливается. Это не очень хорошо.

– Во время поединка по правилам бокса было несколько попыток уйти в партер. Что это было?

– Когда ты чувствуешь, что ноги тебя не держат – это прекрасный вариант. Это делалось на автомате. Ещё я увидел, что по боксу сильнее. И знаю о проблемах с глазами у Монсона. А в партере… Иногда заводит, что малолетки пишут про какой-то «север-юг», что Джефф может мне там что-то противопоставить. Что-то сейчас Монсона сдерживает, не даёт ему выступать. Жалко, что реванш сорвался. Может быть, сейчас во мне произойдут какие-то изменения. Можно будет «потрепать» наших бойцов. Харитонова, Александра Емельяненко, если найду в себе силы прикоснуться к неприкасаемому. В партере между нами пропасть. А в стойке их молодость может сказаться не в мою пользу.

– Почему вы так недооцениваете свой бокс? Ведь с Монсоном было видно, что вы попадаете.

– Попадал, да. Но замечал, что он не видит моих ударов из-за проблем с глазами. Побоялся, что могу похоронить раньше времени. Поэтому и решил попробовать партер, побороться. И сделать прекрасный задел для боя по MMA.

– По ходу поединка казалось, что вы ругались с ним на повышенных тонах, это так?

– Это был американский про-реслинг. Он на нём вырос, даже я увлёкся этим. Смотрела вся Америка и весь мир. Мы с опытом, знаем, как завести публику. Поэтому мы с Монсоном делали шоу. И по доле телевизионной аудитории показали невероятные цифры.

– Казалось, вы продолжите драться даже после гонга.

– Он подыграл мне, да, подыграл. Когда мы не стали останавливаться.

ОЛЕГ ТАКТАРОВ И ДЖЕФФ МОНСОН Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Организация, которая владеет UFC, приобрела WWE. Если вам сейчас предложат принять участие в шоу по реслингу в какой-то роли, согласитесь?

– Соглашусь, соглашусь. Мне в 1999 году предлагали контракт с WWE. Я должен был тренироваться полгода и потом год выступать. Мне предлагали контракт на $ 600 тыс, а в совокупности я мог зарабатывать около $ 2 млн. Это было не вовремя. Возможно, если бы мне в 2004 году предложили, я бы согласился. В тот момент я уже немного охладел к голливудскому кино. А в 1999 году был полностью на нём сосредоточен. И никакой реслинг меня не интересовал.

– Совсем недавно вспыхнули ожесточённые споры по поводу того, кто является первым чемпионом UFC из России. Вас это как-то затронуло?

– Это была игра на публику. Прошло уже почти 30 лет. Сколько людей уже забыты, а я на слуху. Моих коллег забывали быстро. А я в России лет 18 был на слуху. С Фёдором была борьба. Ну, не реальная, а выдуманная, в интернете. Начали всю эту историю, потом подхватили. Даже не дагестанцы, а аварцы поддерживали эту историю. Хотели поддержать своего, постоянно заводили моих фанатов. А я никого не трогал, но моя подпитка постоянно шла. Это было хорошо. Конечно, я доволен.

Если я не чемпион, а у меня есть видео, есть все доказательства… И самое главное – живые очевидцы.

ОЛЕГ ТАКТАРОВ Фото: Из личного архива Олега Тактарова

– И даже Дана Уайт назвал вас первым чемпионом.

– Для Даны Уайта вообще было самое сложное – это произнести. Он мечтал начать историю UFC с себя. У него был такой юношеский промоутерский задор. Ему хотелось бы переписать историю, как все правители переписывали. А потом он посмотрел и понял: чем ты старше, тем дороже. Это увеличивает продажи. Он сначала в себе копался, сомневался. А потом бизнес и разум возобладали. Я для себя увидел, насколько бесполезно бряцать словами. Как оно есть, так и останется.

– Многие говорят о том, что раньше был другой формат турниров. Но вам разве не кажется, что раньше он был сложнее? Приходилось проводить по три боя за вечер.

– Сейчас нужно выложиться за короткий промежуток времени. И такие бойцы опережают тех, кто может дышать. Для них такой формат не подходит. Но при этом видна тенденция на то, чтобы становилось больше судейских решений.

Долгий поединок для телевидения не походит. Взять, например, поединок Усика и Фьюри. Если бы дали ещё 12 раундов, кто бы победил? Усик был более заряжен, Тайсон очнулся. Мне было бы интересно это посмотреть. Но мы говорим именно про бой, который нам интересен. Его бы мы смотрели долго, платили бы за это. А основная масса бойцов UFC сейчас: одни и те же шорты, одно и то же телосложение, одни и те же движения. И на них бы мы 24 раунда смотреть не стали.

Конечно, в этом виде спорта есть легенды. Но за последние 20 лет их можно пересчитать по пальцам. Человека 20 можно набрать, человек пять из них выделить.

ОЛЕГ ТАКТАРОВ Фото: РИА Новости

– А если говорить про бой Усика и Фьюри, вам он понравился?

– С точки зрения техники они боялись сделать что-то лишнее. И делали то, что у них получалось. Многие боксёры остались не в восторге. Я думал, что будет беготня Усика. А он шёл в бой. И получилось интересно. Был девятый раунд с попаданием. И был последний раунд, который остался за Фьюри. Интересно. Не думаю, что они специально хотели именно так бой завершить, чтобы остались вопросы. Но никто точно не знает. Они прекрасно понимают, что столько денег, сколько за реванш, им больше нигде не дадут. И им хочется сделать ещё два противостояния. 99%, что следующий поединок отдадут Фьюри. А потом однозначно будет трилогия. Они оба на это настроены.

– Нганну показал себя очень неплохо с Фьюри, а затем улетел в нокаут от Джошуа. Что это было?

– С Фьюри был оргфайт – договорённость. А с Джошуа — настоящий бокс. Фьюри подыграл ему, как мог. А парень увидел настоящие деньги. В UFC он бы такого не заработал. Ну, в боксе тоже так не каждый зарабатывает. У топов эта разница прослеживается.

– Майк Тайсон подерётся с Джейком Полом. Как вы к этому относитесь?

– Так же, как и к поединкам с участием Дани Милохина. Зарабатывают деньги. Никому не хочется, чтобы у него что-то отслоилось, отпало, тромб оторвался. Он сам себя будет беречь. Чтобы и дальше была возможность такая же. С Джонсом они сделали такое шоу, потому что оба были в той форме, чтобы нокаутировать друг друга. А вообще, с Полом можно сделать прекрасное шоу. Тайсон с детства любил про-реслинг. Поэтому, наверное, Майк сделает что-то интересное.

– Перейдём к UFC. Есть ли интрига в противостоянии Махачева и Порье?

– Порье эту интригу пытается найти. Всё бывает. Но в партере у Дастина шансов не просто 0, а минус 1000. В стойке же может быть всё. Всегда может что-то прилететь. Но Ислам тоже однозначно растёт в плане ударки. Слушаю Мендеса и понимаю, что они давно к этому шли.

Самые ценные бои – это те, которые ты провёл в детстве. Если ты не уступал в детстве, то во взрослом возрасте можешь подвести себя в оптимальной форме к таким противостояниям. Но при этом уровень стойки Махачева нельзя сравнивать с условным Перейрой. В стойке ты Алекса никогда не перерастёшь. Как и в партере – Ислама. В какой бы они форме ни были.

– Ислам выражал желание замахнуться на второй пояс. Это реально?

– Не знаю, хочет он или не хочет этого делать. Махачев растёт с каждым разом. Думаю, что он может забрать второй пояс. Да и третий, если ещё несколько лет повыступает. Он вполне на это способен. Ислам доминирует, растёт. Ему это вполне по силам.

ИСЛАМ МАХАЧЕВ Фото: Getty Images

– А кого мы видим следующим чемпионом из России?

– Анкалаеву просто не дадут титульник. Его там не очень любят. Волков, пожалуй, ближе из всех остальных. Но ему нужно почаще выступать. У него пошла форма, но опять застой. Павлович может долго и упорно оставаться в топ-5, однако, чтобы стать чемпионом, нужен партер высокого уровня. Сомневаюсь, что он сделает то же самое, что делает Волков последние года три. У Александра больше шансов стать чемпионом. Борьба у Волкова есть, у Павловича – нет. Умная ударка у Саши есть, у Сергея – нет.

– А в их противостоянии видите фаворитом Волкова?

– Я ни на кого не ставлю. Главное, чтобы оба остались живы-целы. Если Волков выиграет, ему нужно будет пройти Аспиналла. Это будет очень тяжело. Борьба у Тома намного лучше, чем у Саши. Аспиналл и в стойке не мальчик. Но мне кажется, что Волков может переиграть британца в стойке. И там будет 50 на 50 с натяжкой, только из-за моей любви к Саше. Остальных Волков может пройти. Я не уверен, что Джонс вернётся, Миочича можно разобрать из-за возраста.

– А что скажете о Чимаеве и Яне?

– По Хамзату ничего не могу добавить. Он сам уже миллион раз добавил всё, что можно добавить. А Пётр Ян… Если желание останется, может, что-то и будет. Но вообще есть ощущение, что он уже подвыгорел.

– Могут ли быть проблемы с мотивацией, когда человек завоевал пояс один раз, а потом ему уже сложно находить в себе силы делать что-то дальше?

– Мне кажется, там другие проблемы. Другие вещи нужно смотреть.

– А за кем вам интересно следить в нынешней UFC?

– Ринат Фахретдинов. Это тот, кто добивается всего своим трудом. Ему бы ещё почаще поединки давали. Он пашет, достиг многого из ничего. Молодец. Хотелось бы его видеть в этом году в пятёрке. Его ждёт бой с Далби. Хороший соперник. Хотелось бы, чтобы Ринат повыше поднялся, чтобы дали кого-то поинтереснее. Он ничего не боится. Поехал в Бразилию против бразильца драться. Это опыт. Он не проиграл, ничего страшного. Это был опыт, хороший опыт. Мне такие люди всегда были более симпатичны.