Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Дмитрий Бивол — Малик Зинад, дата и время боя, 1 июня 2024, во сколько начало, где смотреть, онлайн-трансляция, Уайлдер — Чжилэй

Бивол заставит понервничать, Чжилэй отправит Уайлдера на пенсию. LIVE
Яхья Гасанов
Дмитрий Бивол — Малик Зинад, Уайлдер — Чжилэй
Комментарии
Также в карде бой за право стать соперником Энтони Джошуа.

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Изначально главным событием турнира должно было стать противостояние Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в битве за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе. К сожалению, Бетербиев получил травму мениска и был вынужден сняться. Новым соперником Бивола стал непобеждённый ливиец Малик Зинад с профессиональным рекордом – 22-0. Для Бивола это будет восьмая защита пояса WBA Super.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Дмитрий Бивол - Малик Зинад
01 июня 2024, суббота. 23:00 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Малик Зинад

Также в карде пройдёт поединок Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа, которые определят временного чемпиона в супертяжёлом весе по версии IBF. Главным событием вечера станет бой звёздного Деонтея Уайлдера с китайцем Чжан Чжилэем.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Филип Хргович - Даниэль Дюбуа
01 июня 2024, суббота. 23:30 МСК
Филип Хргович
Не началось
Даниэль Дюбуа
Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Чжан Чжилэй
02 июня 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Деонтей Уайлдер
Не началось
Чжан Чжилэй

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Большое интервью с Биволом в преддверии боя:
Травма Бетербиева и новый вызов. Интервью с Биволом перед титульным боем
Эксклюзив
Травма Бетербиева и новый вызов. Интервью с Биволом перед титульным боем

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

⚖️ Накануне прошло взвешивание перед турниром Где смотреть турнир с боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад Когда состоится турнир с боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад Полный кард турнира с боем Бивол — Зинад
Live Яхья Гасанов

👑 Бивол — о бое с Зинадом: он ни разу не проигрывал, и я хочу это изменить

«Я рад, что уже менее чем через неделю я проведу поединок. Факт, что он до сих пор непобеждённый? Осознание этого только будоражит меня. Я хочу, чтобы это изменилось. Я просто должен победить его. Нужно будет показать всё, на что я способен», — сказал Бивол на канале Title Sports Network в YouTube.

01:45 Яхья Гасанов

❌ Эдуард Трояновский отреагировал на отмену боя Бетербиева и Бивола

«Я расстроился, как и всё мировое боксёрское сообщество. Ждал этот бой. Я думаю, что и сами боксёры расстроились. Сможет ли Бетербиев вернуться, чтобы провести такой поединок? Если честно, не знаю, насколько серьёзная эта травма. Я не медицинский эксперт. Но если в течение года он залечит травму и приступит к занятиям, то это будет нормально», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

01:30 Яхья Гасанов

😮 А вот между бойцами из мейн-ивента больше 30 кг разницы

Деонтей Уайлдер показал на весах 97,34 кг, а вес Чжан Чжилэя — 128,27 кг. Неплохой разброс.

01:25 Яхья Гасанов

⚖️ Накануне прошло взвешивание перед турниром

Бивол оказался немного тяжелее соперника.

Дмитрий Бивол — 79,37 кг
Малик Зинад — 79,01 кг

01:18 Яхья Гасанов

🚨 Турки Аль аш-Шейх назвал бои мечты, которые хотел бы организовать в Саудовской Аравии

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, ответил на вопрос о бое мечты, который он хотел бы организовать.

«Моей мечтой, конечно, стали бы бои Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом, Дэвида Бенавидеса с Артуром Бетербиевым или Дмитрием Биволом. Ещё хотел бы организовать поединок Джервонты Дэвиса. Если он станет умнее. Чтобы соперником был Наоя Иноуэ. Это бои мечты, идея проведения которых мне нравится», — сказал Аль аш-Шейх на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

01:18 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад

Трансляцию боксёрского турнира в России проведёт Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

01:17 Яхья Гасанов

😇Дмитрий Бивол назвал трёх лучших боксёров мира

«Кто входит в тройку лучших pound-for-pound сейчас? Усик, Кроуфорд и, вероятно, Иноуэ. Где нахожусь я? Чтобы включить в этот список себя, мне нужно следить за многими бойцами. Я этого не делаю», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

01:17 Яхья Гасанов

Когда состоится турнир с боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад

Боксёрский вечер состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира запланировано на 21:00 мск.

01:16 Яхья Гасанов

⚡️ Бивол: сейчас мне нужно забыть про Бетербиева

«Это обычная ситуация, когда один из бойцов травмируется. Я просто пытался думать не слишком много об этом и держал в уме другие варианты. В итоге получил их. Сейчас, до субботы, мне нужно забыть про Бетербиева.

Конечно, я верю, что этот бой состоится. Сделаю всё возможное, чтобы быть к нему готовым», – сказал Бивол на канале Title Sports Network в YouTube.

01:16 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с боем Бивол — Зинад

Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй;
Филип Хргович — Даниэль Дюбуа;
Дмитрий Бивол — Малик Зинад;
Рэймонд Форд — Ник Болл;
Хамза Шираз — Остин Уильямс;
Уилли Хатчисон — Крейг Ричардс.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android