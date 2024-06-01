Бивол заставит понервничать, Чжилэй отправит Уайлдера на пенсию. LIVE

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Изначально главным событием турнира должно было стать противостояние Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в битве за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе. К сожалению, Бетербиев получил травму мениска и был вынужден сняться. Новым соперником Бивола стал непобеждённый ливиец Малик Зинад с профессиональным рекордом – 22-0. Для Бивола это будет восьмая защита пояса WBA Super.

Также в карде пройдёт поединок Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа, которые определят временного чемпиона в супертяжёлом весе по версии IBF. Главным событием вечера станет бой звёздного Деонтея Уайлдера с китайцем Чжан Чжилэем.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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