Бивол заставит понервничать, Чжилэй отправит Уайлдера на пенсию. LIVE

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Изначально главным событием турнира должно было стать противостояние Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в битве за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе. К сожалению, Бетербиев получил травму мениска и был вынужден сняться. Новым соперником Бивола стал непобеждённый ливиец Малик Зинад с профессиональным рекордом – 22-0. Для Бивола это будет восьмая защита пояса WBA Super.
Также в карде пройдёт поединок Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа, которые определят временного чемпиона в супертяжёлом весе по версии IBF. Главным событием вечера станет бой звёздного Деонтея Уайлдера с китайцем Чжан Чжилэем.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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👑 Бивол — о бое с Зинадом: он ни разу не проигрывал, и я хочу это изменить
«Я рад, что уже менее чем через неделю я проведу поединок. Факт, что он до сих пор непобеждённый? Осознание этого только будоражит меня. Я хочу, чтобы это изменилось. Я просто должен победить его. Нужно будет показать всё, на что я способен», — сказал Бивол на канале Title Sports Network в YouTube.
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«Я расстроился, как и всё мировое боксёрское сообщество. Ждал этот бой. Я думаю, что и сами боксёры расстроились. Сможет ли Бетербиев вернуться, чтобы провести такой поединок? Если честно, не знаю, насколько серьёзная эта травма. Я не медицинский эксперт. Но если в течение года он залечит травму и приступит к занятиям, то это будет нормально», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
😮 А вот между бойцами из мейн-ивента больше 30 кг разницы
Деонтей Уайлдер показал на весах 97,34 кг, а вес Чжан Чжилэя — 128,27 кг. Неплохой разброс.
⚖️ Накануне прошло взвешивание перед турниром
Бивол оказался немного тяжелее соперника.
Дмитрий Бивол — 79,37 кг
Малик Зинад — 79,01 кг
🚨 Турки Аль аш-Шейх назвал бои мечты, которые хотел бы организовать в Саудовской Аравии
Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, ответил на вопрос о бое мечты, который он хотел бы организовать.
«Моей мечтой, конечно, стали бы бои Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом, Дэвида Бенавидеса с Артуром Бетербиевым или Дмитрием Биволом. Ещё хотел бы организовать поединок Джервонты Дэвиса. Если он станет умнее. Чтобы соперником был Наоя Иноуэ. Это бои мечты, идея проведения которых мне нравится», — сказал Аль аш-Шейх на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Где смотреть турнир с боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад
Трансляцию боксёрского турнира в России проведёт Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.
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«Кто входит в тройку лучших pound-for-pound сейчас? Усик, Кроуфорд и, вероятно, Иноуэ. Где нахожусь я? Чтобы включить в этот список себя, мне нужно следить за многими бойцами. Я этого не делаю», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
Когда состоится турнир с боем Дмитрий Бивол – Малик Зинад
Боксёрский вечер состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира запланировано на 21:00 мск.
⚡️ Бивол: сейчас мне нужно забыть про Бетербиева
«Это обычная ситуация, когда один из бойцов травмируется. Я просто пытался думать не слишком много об этом и держал в уме другие варианты. В итоге получил их. Сейчас, до субботы, мне нужно забыть про Бетербиева.
Конечно, я верю, что этот бой состоится. Сделаю всё возможное, чтобы быть к нему готовым», – сказал Бивол на канале Title Sports Network в YouTube.
Полный кард турнира с боем Бивол — Зинад
Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй;
Филип Хргович — Даниэль Дюбуа;
Дмитрий Бивол — Малик Зинад;
Рэймонд Форд — Ник Болл;
Хамза Шираз — Остин Уильямс;
Уилли Хатчисон — Крейг Ричардс.