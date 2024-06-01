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UFC 302: Ислам Махачев — Дастин Порье, 2 июня 2024 года — онлайн, дата и время боя, где смотреть, когда начало

UFC 302: Махачев защищает чемпионский пояс. Ислам отправит Бриллианта на пенсию? LIVE
Сергей Сорокин
UFC 302: Ислам Махачев — Дастин Порье
Комментарии
В углу россиянина после огромного перерыва появится Хабиб Нурмагомедов.

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Наш соотечественник проведёт очередную защиту пояса. Возможно, после этого поединка Махачев переберётся в новый дивизион, чтобы завоевать второй титул.

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UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

В соглавном событии вечера будут биться Шон Стрикленд и Пауло Коста. Они проведут поединок в среднем весе, который может носить претендентский характер.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Шон Стрикленд - Пауло Коста
02 июня 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Шон Стрикленд
Не началось
Пауло Коста

Очередной бой в лучшем промоушене на планете проведёт Роман Копылов. Его соперником станет неуступчивый бразилец Сезар Алмейда.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Сезар Алмейда - Роман Копылов
02 июня 2024, воскресенье. 04:15 МСК
Сезар Алмейда
Не началось
Роман Копылов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Дата и время турнира UFC 302 Где смотреть бой Ислам Махачев — Дастин Порье на UFC 302 Полный кард UFC 302
Live Сергей Сорокин

🎯 Глава RCC объяснил, почему Махачев будет драться с Порье в стойке

Глава RCC Николай Клименко высказался о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем США Дастином Порье. Их бой пройдёт в ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) на турнире UFC 302 и будет главным событием спортивного шоу.

«Думаю, что победит Махачев: он уверенно защищает титулы, он хорошо работает в смешанном режиме. Мне кажется, что Ислам будет работать в стойке, потому что, если будет работа в партере — создаётся опасность в бою с Порье. Дастин — это отличный боец высокого уровня, Махачев понимает проблемы в стойке и будет работать с ним в этом направлении. Держать пояс!» — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

07:30 Сергей Сорокин

😅 Порье назвал два компонента, в которых Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье считает, что действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова в бразильском джиу-джитсу и в ударной технике.

«С точки зрения джиу-джитсу Ислам выглядит немного более универсальными в проведении сабмишенов, чем Хабиб. У Хабиба было несколько удушающих приёмов, с которыми он очень хорошо справлялся. Однако Ислам ставит себя, можно сказать, в плохие позиции, проводя болевые приёмы. Возможно, он немного теряет позиции, но Ислам верит в свои борцовские навыки как способ доминировать. Ислам немного более опасен в джиу-джитсу, но его ударная техника точно лучше, чем у Хабиба», — приводит слова Порье портал MMA Fighting.

07:15 Сергей Сорокин

🔮 Фахретдинов поделился прогнозом на бой Махачева и Порье

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов рассказал, кто, по его мнению, победит в бою Ислама Махачева с Дастином Порье.

«Думаю, Махачев победит. Надеюсь, сделает это досрочно», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

07:06 Сергей Сорокин

👏 Махачев рассказал, почему он принял поединок с Порье

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, почему он принял поединок с Дастином Порье.

«Мой бой мечты в этом дивизионе – Джастин Гэтжи, но он, к сожалению, уже проиграл. Сейчас у нас был только один вариант – это Дастин. Потому что Арман сказал «нет», Оливейра проиграл, Гэтжи проиграл. Нужно было с кем-то драться», — приводит слова Махачева TMZ Sports.

07:06 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 302

Номерной турнир UFC 302 состоится в ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США). Турнир стартует в 05:00 по московскому времени.

07:06 Сергей Сорокин

🔮 Оливейра дал прогноз на бой Махачев — Порье

Экс-обладатель титула UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра высказался по поводу поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«В этом бою преимущество будет на стороне Ислама. В ММА всё довольно сложно, и мы говорим о Порье, который также является бойцом высокого класса и умеет наносить сильные удары, но мне кажется, что Ислам останется чемпионом», – приводит слова Оливейры The Fighting Biz.

07:02 «Чемпионат»

Где смотреть бой Ислам Махачев — Дастин Порье на UFC 302

Смотреть UFC 302 удобно на Кинопоиске в разделе «Спорт» в эфире каналов «Матч ТВ» и «Матч Боец». С промокодом UFC302 для новых пользователей доступна подписка Яндекс Плюс на 45 дней.

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07:01 Сергей Сорокин

💥 Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье признался в том, что он может завершить карьеру после поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Возможно, я ещё не принял официального решения, но всё может быть. Я говорил это снова и снова, у меня ещё много протектора на шинах, я могу побеждать молодых парней, я только что сделал это… Всё дело в том, как много я хочу отдать этому спорту.

Я не хочу принимать решение, основываясь только на том, что я чувствую. Сначала мне нужно выйти и подраться, как я уже сделал это в Майами», — приводит слова Порье Sportskeeda.

07:00 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 302

  • Ислам Махачев – Дастин Порье;
  • Шон Стрикленд – Пауло Коста;
  • Энтони Эрнандес – Роман Долидзе;
  • Жаилтон Алмейда – Александр Романов;
  • Айлин Перес – Джоселин Эдвардс;
  • Микки Галл – Бассил Хафез;
  • Грант Доусон – Джо Солецки;
  • Филип Роу – Джейк Мэттьюс;
  • Хюн Сун Пак – Андре Лима;
  • Су Мудаержи – Джошуа Ван;
  • Роман Копылов – Сезар Алмейда.
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