UFC 302: Махачев защищает чемпионский пояс. Ислам отправит Бриллианта на пенсию? LIVE

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Наш соотечественник проведёт очередную защиту пояса. Возможно, после этого поединка Махачев переберётся в новый дивизион, чтобы завоевать второй титул.
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В соглавном событии вечера будут биться Шон Стрикленд и Пауло Коста. Они проведут поединок в среднем весе, который может носить претендентский характер.
Очередной бой в лучшем промоушене на планете проведёт Роман Копылов. Его соперником станет неуступчивый бразилец Сезар Алмейда.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🎯 Глава RCC объяснил, почему Махачев будет драться с Порье в стойке
Глава RCC Николай Клименко высказался о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем США Дастином Порье. Их бой пройдёт в ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) на турнире UFC 302 и будет главным событием спортивного шоу.
«Думаю, что победит Махачев: он уверенно защищает титулы, он хорошо работает в смешанном режиме. Мне кажется, что Ислам будет работать в стойке, потому что, если будет работа в партере — создаётся опасность в бою с Порье. Дастин — это отличный боец высокого уровня, Махачев понимает проблемы в стойке и будет работать с ним в этом направлении. Держать пояс!» — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
😅 Порье назвал два компонента, в которых Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье считает, что действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова в бразильском джиу-джитсу и в ударной технике.
«С точки зрения джиу-джитсу Ислам выглядит немного более универсальными в проведении сабмишенов, чем Хабиб. У Хабиба было несколько удушающих приёмов, с которыми он очень хорошо справлялся. Однако Ислам ставит себя, можно сказать, в плохие позиции, проводя болевые приёмы. Возможно, он немного теряет позиции, но Ислам верит в свои борцовские навыки как способ доминировать. Ислам немного более опасен в джиу-джитсу, но его ударная техника точно лучше, чем у Хабиба», — приводит слова Порье портал MMA Fighting.
🔮 Фахретдинов поделился прогнозом на бой Махачева и Порье
Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов рассказал, кто, по его мнению, победит в бою Ислама Махачева с Дастином Порье.
«Думаю, Махачев победит. Надеюсь, сделает это досрочно», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
👏 Махачев рассказал, почему он принял поединок с Порье
Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, почему он принял поединок с Дастином Порье.
«Мой бой мечты в этом дивизионе – Джастин Гэтжи, но он, к сожалению, уже проиграл. Сейчас у нас был только один вариант – это Дастин. Потому что Арман сказал «нет», Оливейра проиграл, Гэтжи проиграл. Нужно было с кем-то драться», — приводит слова Махачева TMZ Sports.
Дата и время турнира UFC 302
Номерной турнир UFC 302 состоится в ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США). Турнир стартует в 05:00 по московскому времени.
🔮 Оливейра дал прогноз на бой Махачев — Порье
Экс-обладатель титула UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра высказался по поводу поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.
«В этом бою преимущество будет на стороне Ислама. В ММА всё довольно сложно, и мы говорим о Порье, который также является бойцом высокого класса и умеет наносить сильные удары, но мне кажется, что Ислам останется чемпионом», – приводит слова Оливейры The Fighting Biz.
Где смотреть бой Ислам Махачев — Дастин Порье на UFC 302
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💥 Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье признался в том, что он может завершить карьеру после поединка с россиянином Исламом Махачевым.
«Возможно, я ещё не принял официального решения, но всё может быть. Я говорил это снова и снова, у меня ещё много протектора на шинах, я могу побеждать молодых парней, я только что сделал это… Всё дело в том, как много я хочу отдать этому спорту.
Я не хочу принимать решение, основываясь только на том, что я чувствую. Сначала мне нужно выйти и подраться, как я уже сделал это в Майами», — приводит слова Порье Sportskeeda.
Полный кард UFC 302
- Ислам Махачев – Дастин Порье;
- Шон Стрикленд – Пауло Коста;
- Энтони Эрнандес – Роман Долидзе;
- Жаилтон Алмейда – Александр Романов;
- Айлин Перес – Джоселин Эдвардс;
- Микки Галл – Бассил Хафез;
- Грант Доусон – Джо Солецки;
- Филип Роу – Джейк Мэттьюс;
- Хюн Сун Пак – Андре Лима;
- Су Мудаержи – Джошуа Ван;
- Роман Копылов – Сезар Алмейда.