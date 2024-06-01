UFC 302: Махачев защищает чемпионский пояс. Ислам отправит Бриллианта на пенсию? LIVE

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Наш соотечественник проведёт очередную защиту пояса. Возможно, после этого поединка Махачев переберётся в новый дивизион, чтобы завоевать второй титул.

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В соглавном событии вечера будут биться Шон Стрикленд и Пауло Коста. Они проведут поединок в среднем весе, который может носить претендентский характер.

Очередной бой в лучшем промоушене на планете проведёт Роман Копылов. Его соперником станет неуступчивый бразилец Сезар Алмейда.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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