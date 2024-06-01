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Ислам Махачев — Дастин Порье, UFC 302 прогнозы, дата боя, UFC 302 онлайн-трансляция, 2 июня 2024 7:00

UFC 302 — пустышка? Выясняем, почему Махачев — единственная звезда турнира
Игорь Некрасов
Ислам Махачев — Дастин Порье
Аудио-версия:
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После юбилейного турнира в лучшей лиге мира взяли паузу.

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси состоится номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера российский чемпион организации Ислам Махачев проведёт защиту пояса против Дастина Порье.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

После вполне успешного юбилейного турнира UFC 300 лучший промоушен мира как будто решил взять паузу. Во всяком случае следующий номерной ивент, который прошёл в Бразилии, не блистал, мягко говоря, громкими именами. Возглавили тот турнир представители наилегчайшего дивизиона Александр Пантожа и Стив Эрцег, а в соглавное событие для спасения хоть какой-то медийности поставили легендарного Жозе Альдо, который уже давно не выступал в UFC.

Примерно то же самое будет и на UFC 302. Всё-таки в главном событии вечера будет драться Ислам Махачев – лидер рейтинга P4P, боец к которому приковано огромное внимание. Ислам – настоящая звезда, о нём говорят, о нём пишут, так что в этом плане UFC 302, конечно, смотрится выгоднее, чем предыдущий номерной турнир. Тем более в соперниках у Махачева Дастин Порье – один из самых ярких представителей лёгкого дивизиона, который в каждом своём поединке устраивает настоящую битву.

Онлайн-трансляция турнира:
UFC 302: Махачев защищает чемпионский пояс. Ислам отправит Бриллианта на пенсию? LIVE
Live
UFC 302: Махачев защищает чемпионский пояс. Ислам отправит Бриллианта на пенсию? LIVE

В остальном же предстоящий турнир не особо порадует зрителей звёздными именами. В соглавном событии вечера, например, встретятся средневесы Шон Стрикленд и Пауло Коста. Да, Шон недолгое время был чемпионом и совершил одну из главных сенсаций прошлого года, победив Исраэля Адесанью. Но звездой промоушена он не стал, а пояс потерял уже в следующем поединке. Пауло Коста же давно превратился из перспективного бойца и проспекта в интернет-воина — в Сети у него побед гораздо больше, чем в октагоне. Поединок Стрикленда и Косты, конечно, привлечёт внимание зрителей, но назвать его звёздным вряд ли получится. И тем более он мелковат для соглавного события номерного турнира UFC.

Три оставшихся поединка в главном карде и вовсе не привлекают внимания. Кевин Холланд возвращается после проигранного в одну калитку боя с Майклом Пейджем и проведёт поединок с Михалом Олексейчуком из Польши, который находится за пределами рейтинга полусреднего веса. Тяжеловесы Жаилтон Алмейда и Алексей Романов будут соревноваться в том, кто кого «заодеялит», а откроют основной кард два нетопоповых полусредневеса Рэнди Браун и Элизеу Залески. Звёздными именами главный кард UFC 302, как мы видим, не усыпан, остаётся надеяться, что бои хотя бы будут зрелищными.

ИСЛАМ МАХАЧЕВ

ИСЛАМ МАХАЧЕВ

Фото: Getty Images

Из предварительного карда российские любители смешанных единоборств, конечно, выделят поединок Романа Копылова. Россиянин постарается закрыть поражение от Энтони Эрнандеса, но в соперниках у него будет непобеждённый бразилец Сезар Алмейда. Конечно, для нашего зрителя бои Копылова вызывают интерес, за Романом пристально следят, тем более что соперник довольно непростой. Но всё-таки для UFC Копылов пока не является звездой, как, собственно, и Алмейда. Так что этот бой вызовет лишь локальный интерес.

В целом в карде UFC 302 есть интересные поединки, есть бои, которые на бумаге обещают быть конкурентными и зрелищными. Другое дело, что турниру явно не хватает звёзд, как, собственно, и его предшественнику. Бывают у UFC номерные турниры более яркие с точки зрения афиши. Да даже предстоящий турнир в Саудовской Аравии, хоть он и неномерной, обещает быть куда интереснее: там и заруба Роберта Уиттакера с Хамзатом Чимаевым, и интригующий поединок топовых российских тяжей Сергея Павловича и Александра Волкова. Джонни Уокер, Волкан Оздемир, Кевин Гастелум, набирающий обороты Шара Буллет — согласитесь, афиша куда круче, чем у UFC 302?

Хабиб поможет Исламу в поединке с Порье:
«Орёл приземлился». Хабиб в деле — поможет Махачеву побить свой же рекорд
«Орёл приземлился». Хабиб в деле — поможет Махачеву побить свой же рекорд

Однако у предстоящего турнира в Нью-Джерси есть одна из главных звёзд организации — Ислам Махачев. В его углу будет Хабиб Нурмагомедов, а значит, к этому поединку будет приковано огромное внимание. Россиянин должен спасти не самый громкий турнир своим ярким выступлением, в этом мы не сомневаемся.

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