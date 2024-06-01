UFC 302 — пустышка? Выясняем, почему Махачев — единственная звезда турнира

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси состоится номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера российский чемпион организации Ислам Махачев проведёт защиту пояса против Дастина Порье.

После вполне успешного юбилейного турнира UFC 300 лучший промоушен мира как будто решил взять паузу. Во всяком случае следующий номерной ивент, который прошёл в Бразилии, не блистал, мягко говоря, громкими именами. Возглавили тот турнир представители наилегчайшего дивизиона Александр Пантожа и Стив Эрцег, а в соглавное событие для спасения хоть какой-то медийности поставили легендарного Жозе Альдо, который уже давно не выступал в UFC.

Примерно то же самое будет и на UFC 302. Всё-таки в главном событии вечера будет драться Ислам Махачев – лидер рейтинга P4P, боец к которому приковано огромное внимание. Ислам – настоящая звезда, о нём говорят, о нём пишут, так что в этом плане UFC 302, конечно, смотрится выгоднее, чем предыдущий номерной турнир. Тем более в соперниках у Махачева Дастин Порье – один из самых ярких представителей лёгкого дивизиона, который в каждом своём поединке устраивает настоящую битву.

В остальном же предстоящий турнир не особо порадует зрителей звёздными именами. В соглавном событии вечера, например, встретятся средневесы Шон Стрикленд и Пауло Коста. Да, Шон недолгое время был чемпионом и совершил одну из главных сенсаций прошлого года, победив Исраэля Адесанью. Но звездой промоушена он не стал, а пояс потерял уже в следующем поединке. Пауло Коста же давно превратился из перспективного бойца и проспекта в интернет-воина — в Сети у него побед гораздо больше, чем в октагоне. Поединок Стрикленда и Косты, конечно, привлечёт внимание зрителей, но назвать его звёздным вряд ли получится. И тем более он мелковат для соглавного события номерного турнира UFC.

Три оставшихся поединка в главном карде и вовсе не привлекают внимания. Кевин Холланд возвращается после проигранного в одну калитку боя с Майклом Пейджем и проведёт поединок с Михалом Олексейчуком из Польши, который находится за пределами рейтинга полусреднего веса. Тяжеловесы Жаилтон Алмейда и Алексей Романов будут соревноваться в том, кто кого «заодеялит», а откроют основной кард два нетопоповых полусредневеса Рэнди Браун и Элизеу Залески. Звёздными именами главный кард UFC 302, как мы видим, не усыпан, остаётся надеяться, что бои хотя бы будут зрелищными.

ИСЛАМ МАХАЧЕВ Фото: Getty Images

Из предварительного карда российские любители смешанных единоборств, конечно, выделят поединок Романа Копылова. Россиянин постарается закрыть поражение от Энтони Эрнандеса, но в соперниках у него будет непобеждённый бразилец Сезар Алмейда. Конечно, для нашего зрителя бои Копылова вызывают интерес, за Романом пристально следят, тем более что соперник довольно непростой. Но всё-таки для UFC Копылов пока не является звездой, как, собственно, и Алмейда. Так что этот бой вызовет лишь локальный интерес.

В целом в карде UFC 302 есть интересные поединки, есть бои, которые на бумаге обещают быть конкурентными и зрелищными. Другое дело, что турниру явно не хватает звёзд, как, собственно, и его предшественнику. Бывают у UFC номерные турниры более яркие с точки зрения афиши. Да даже предстоящий турнир в Саудовской Аравии, хоть он и неномерной, обещает быть куда интереснее: там и заруба Роберта Уиттакера с Хамзатом Чимаевым, и интригующий поединок топовых российских тяжей Сергея Павловича и Александра Волкова. Джонни Уокер, Волкан Оздемир, Кевин Гастелум, набирающий обороты Шара Буллет — согласитесь, афиша куда круче, чем у UFC 302?

Однако у предстоящего турнира в Нью-Джерси есть одна из главных звёзд организации — Ислам Махачев. В его углу будет Хабиб Нурмагомедов, а значит, к этому поединку будет приковано огромное внимание. Россиянин должен спасти не самый громкий турнир своим ярким выступлением, в этом мы не сомневаемся.