Плакал даже отец Хабиба. Первое поражение Махачева получилось жутким

В ночь на 2 июня на UFC 302 российский чемпион Ислам Махачев попытается провести третью защиту титула. Соперником станет Дастин Порье, который уже дважды проигрывал в поединках за полноценный пояс.

Сейчас Ислам на вершине и является лучшим бойцом UFC. Во всяком случае, согласно рейтингу pound-for-pound. И доминирование Махачева сложно оспаривать. Однако почти девять лет назад российский боец попал в крайне тяжёлое положение, потерпев первое и пока последнее поражение в профессиональной карьере.

Второй бой в UFC Махачев должен был провести с 33-летним бразильцем Адриану Мартинсом, который чуть ранее выступил «палачом» для Рустама Хабилова. Тем не менее Ислам был максимально в себе уверен и планировал взять бразильца напором и агрессией. Россиянин не уделил должное внимания контратакам Мартинса и с первых секунд начал атаки с наскоком в попытке зацепить соперника оверхендом. Один раз Махачеву удалось попасть в такой ситуации, но Адриану уже прочувствовал тайминг и в следующем размене наказал Ислама.

Ислам Махачев Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Махачев снова пошёл в размашистую атаку, но Мартинс его провалил и тут же пробил справа в область носа. Удар получился очень точным, и Ислам оказался на канвасе, рефери позволил бразильцу нанести лишь один добивающий удар и тут же остановил поединок. Несмотря на споры о ранней остановке, решение было принято правильное. Махачев явно потерял ориентацию в пространстве и оставался на трясущихся ногах. Выглядело это жутковато. И на всё хватило всего пары минут.

Мартинс объяснял, как подловил Ислама, и уверял, что его соперник уже не вернулся бы после такого потрясения: «Мы уже до боя знали, что он постоянно идёт вперёд. Мой тренер по боксу сказал мне: «Чувак, ты должен постоянно двигаться и когда ты прочувствуешь его тайминг, то встреть накрывающим ударом, через руку». И когда бой начался, я сразу начал двигаться, двигаться, двигаться. Я видел, что он хотел пройти мне в корпус и перевести. Через какое-то время я уже чётко видел все его движения, когда он стартовал, что он хотел. Тренер кричал из угла: «Пора встречать, когда он пойдёт вперёд с ударом!» Какое-то время я не мог чётко подловить момент его движения вперёд, но в итоге сделал это. Удар зашёл не очень сильно, но он попал в такую часть лица, под носом в челюсть, что ни при каких раскладах нельзя было не упасть. Я успел ещё раз ударить его на земле, и вмешался рефери. Потом говорили: «Рефери тебе помог, остановка ранняя», но ни при каких раскладах после такого удара он бы не вернулся в бой».

Позже Ислам сетовал на то, что слишком небрежно отнёсся к угрозе: «Я бы не сказал, что проиграл в UFC бойцу сильному. После меня он — иногда захожу смотреть его статистику — ещё ни один бой не выиграл. И так ты понимаешь, что просто любой может попасть и бой может остановиться. Сильный или слабый — любой может попасть. В этом бою я думал, что буду бежать на него, бороться, бить. Я был в очень хорошей форме, по 15 минут меня никто не загонит, я ни с кем не устану за 15 минут. Смотрел его бои, он дрался с Рустамом Хабиловым, одна завязка — и всё, он две минуты бегает, отдыхает. Я думал его просто напором как-то взять. И так получилось, что я пропустил удар. После этого понял, что не надо спешить, надо аккуратно драться».

Мартинс действительно не выиграл ни одного боя после этого. Но самому Махачеву легче от этого не было. Страдал и Абдулманап Нурмагомедов, который неоднократно признавал свою вину — он позволил Хавьеру Мендесу и самому Исламу навязать ему свой план. Абдулманап хотел, чтобы Махачев боролся, а Мендес уверял, что российский боец готов к битве в стойке.

Абдулманап Нурмагомедов и Ислам Махачев Фото: из личного архива Ислама Махачева

«Мои единственные слёзы в спорте за последние годы — это бой Ислама Махачева с Мартинсом в Америке. Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе! Зачем я согласился?! Почему поменял свои принципы? Когда обсуждали план на бой, меня уговаривал и сам Ислам, и Хавьер Мендес: «Он готов, обыграет...» Последнее слово было за мной. Даже сегодня у меня комок к горлу, как вспомню», — вспоминал позже Нурмагомедов-старший.

Махачеву удалось обернуть поражение в свою пользу. Он вышел на серию из 13 побед, теперь действует гораздо более осторожно и практически не позволяет себе ошибок. Соперники отмечают, что у Ислама крайне мало пробелов, которыми можно воспользоваться, и важно, что у российского чемпиона не выработалось страха перед ударами. Он может работать и в стойке, и в партере, разнообразно финиширует соперников.

Боец без слабых мест и заслуженный первый номер P4P. В ночь на 2 июня Махачев постарается вновь доказать миру, что он не зря считает себя лучшим в мире.