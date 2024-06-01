Реванш со Стиверном, уничтожение Шпильки или бой с Фьюри? Выбираем лучший нокаут Уайлдера

Первый поединок против Тайсона Фьюри

Да, все мы знаем, что в первом поединке Уайлдера и Фьюри была зафиксирована ничья. Но Деонтей с этим не согласен.

«Судья дал ему слишком много времени, чтобы прийти в себя. Видимо, он решил, что так будет лучше для поединка. Судьи часто руководствуются именно этим, а не буквой правил. Я видел нокаут. У Тайсона закатились глаза, а на лбу выступили вены. Это было чистое сотрясение мозга. Не знаю, как он вообще смог встать», — цитирует Уайлдера Mirror.

Та сумасшедшая двойка действительно шокировала весь боксёрский мир. Фьюри рухнул на пол и на протяжении нескольких секунд обездвиженно лежал на полу, а Уайлдер принялся танцевать. Однако следом Тайсон открыл глаза и поднялся, как ни в чём не бывало. Пожалуй, самый фантастический камбэк в современном боксе. Уайлдер считает этот эпизод нокаутом, поэтому и мы включили этот бой в наш рейтинг.