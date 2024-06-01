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Бивол – Зинад, Уайлдер – Чжан, когда бой, где смотреть трансляцию, кто фаворит, 1 июня 2024, дата и время, полный кард

Реванш со Стиверном, уничтожение Шпильки или бой с Фьюри? Выбираем лучший нокаут Уайлдера
Игорь Некрасов
Бивол – Зинад, Уайлдер – Чжан
Аудио-версия:
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От такого обилия ярких финишей разбегаются глаза.

Сегодня, 1 июня, в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, который возглавит поединок Дмитрия Бивола и Малика Зинада.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Дмитрий Бивол - Малик Зинад
01 июня 2024, суббота. 23:00 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Малик Зинад

В главном карде турнира свой поединок проведёт топовый супертяжеловес, экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, ему будет противостоять китайский боксёр Чжан Чжилэй.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Чжан Чжилэй
02 июня 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Деонтей Уайлдер
Не началось
Чжан Чжилэй

Бронзовый бомбардировщик – один из самых ярких нокаутёров за всю историю королевского дивизиона. В активе Уайлдера 42 победы нокаутом, и мы предлагаем вам выбрать самую запоминающуюся из них.

Собрали главные события предстоящего турнира:
Бивол переедет очередного претендента, Уайлдер попытается спасти карьеру. LIVE
Live
Бивол переедет очередного претендента, Уайлдер попытается спасти карьеру. LIVE

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: лучший нокаут Деонтея Уайлдера
Поединок против Артура Шпильки
Фото: Mike Stobe/Getty Images
1 место

Поединок против Артура Шпильки

В январе 2016 года Деонтей встречался с польским претендентом Артуром Шпилькой с солидным рекордом 20-1. Поляк довольно долго держался, избегал точных попаданий от Уайлдера и достоял до девятого раунда. Но затем Артур вдруг почувствовал себя Тайсоном и в стиле Железного Майка через маятник зашёл на ближнюю дистанцию. Правда, как только Шпилька начал выпрямляться, то нарвался на страшный крюк справа от Деонтея и рухнул на пол. Ноги поляка подкосились так, что за его здоровье действительно было страшно.

«Когда люди спрашивают у меня, какой свой нокаут я люблю больше всего, —всегда называю тот, что случился в бою со Шпилькой, — вспоминал Уайлдер в интервью ESPN. — Это самый страшный нокаут, в который я отправлял человека. Я реально подумал, что убил его. После таких нокаутов я боюсь сам себя».

Второй поединок против Бермейна Стиверна
Фото: Al Bello/Getty Images
2 место

Второй поединок против Бермейна Стиверна

Канадец Бермейн Стиверн стал первым боксёром, кто дошёл до судейского решения в поединке с Уайлдером. Правда, канадец проиграл разгромным вердиктом и потерял пояс чемпиона. Через два года боксёры вновь разделили ринг, и зрители ожидали увидеть конкурентный поединок. Но увидели только ярость от Деонтея. Уайлдер вышел на этот бой крайне мотивированным и снёс Стиверна уже в первом раунде. Всё началось с джеба и мощнейшего правого прямого, после которого Бермейн оказался на полу. Претендент встал, однако Деонтей бросился добивать, на этот раз размашистыми боковыми – и снова нокдаун. Стиверн поднялся ещё раз, но только лишь для того, чтобы упасть вновь. Очередная порция боковых от Уайлдера уронила канадца на канаты, и рефери остановил бой, а Стиверн долго не мог прийти в себя.

Поединок против Доминика Бризила
Фото: Al Bello/Getty Images
3 место

Поединок против Доминика Бризила

Деонтей Уайлдер проводил девятую защиту титула, в соперниках у него был соотечественник Доминик Бризил с рекордом 20-1. Конфликт боксёров, который длился больше двух лет, был решён в ринге. Бронзовый бомбардировщик уже в первом раунде сумел зацепить соперника, и Бризил начал плыть. Как только Уайлдер почувствовал запах крови, в ход пошли фирменные размашистые удары, однако Доминик принимал их на блок. Тогда Деонтей подключил своё другое фирменное оружие – правый прямой, который пришёлся точно в цель. Ноги Доминика подкосились, и он рухнул на пол. Претендент поднялся на счёт «десять», однако едва стоял на ногах, поэтому рефери был вынужден остановить бой.

Поединок против Роберта Хелениуса
Фото: Al Bello/Getty Images
4 место

Поединок против Роберта Хелениуса

Второе подряд поражение от Тайсона Фьюри вынудило Уайлдера взять паузу, которая затянулась на год. Деонтей вернулся в ринг и провёл бой против финна Роберта Хелениуса. Интересно было посмотреть на то, в какой форме Деонтей подошёл к поединку и сумел ли прийти в себя после поражений. Хелениус, видимо, рассчитывал на то, что Уайлдер уже не будет прежним, и решил пойти на Бронзового бомбардировщика первым номером. За что и поплатился: Уайлдер поймал его мощным прямым навстречу, причём сделал это на ближней дистанции. Этого удара хватило, чтобы Хелениус рухнул на пол и оказался в глубоком нокауте. Уайлдер феноменально вернулся, забыв поражения от Фьюри.

Первый поединок против Тайсона Фьюри
Фото: Al Bello/Getty Images
5 место

Первый поединок против Тайсона Фьюри

Да, все мы знаем, что в первом поединке Уайлдера и Фьюри была зафиксирована ничья. Но Деонтей с этим не согласен.

«Судья дал ему слишком много времени, чтобы прийти в себя. Видимо, он решил, что так будет лучше для поединка. Судьи часто руководствуются именно этим, а не буквой правил. Я видел нокаут. У Тайсона закатились глаза, а на лбу выступили вены. Это было чистое сотрясение мозга. Не знаю, как он вообще смог встать», — цитирует Уайлдера Mirror.

Та сумасшедшая двойка действительно шокировала весь боксёрский мир. Фьюри рухнул на пол и на протяжении нескольких секунд обездвиженно лежал на полу, а Уайлдер принялся танцевать. Однако следом Тайсон открыл глаза и поднялся, как ни в чём не бывало. Пожалуй, самый фантастический камбэк в современном боксе. Уайлдер считает этот эпизод нокаутом, поэтому и мы включили этот бой в наш рейтинг.

Поединок против Малика Скотта
Фото: кадр из видео
6 место

Поединок против Малика Скотта

Деонтей Уайлдер с рекордом 30-0 добрался до претендентского поединка по версии WBC. В соперниках у него был опытный Малик Скотт с рекордом 36-1-1. Бронзовый бомбардировщик оформил финиш, причём сделал это брутально, в первом раунде. Классический джеб от Уайлдера и мгновенный правый прямой, летящий следом – и Скотт повис на канатах. Малик оказался в глубоком нокауте. Он пытался встать при помощи канатов, но ничего не получилось. Рефери остановил бой, а Уайлдер получил статус обязательного претендента.

Второй поединок против Луиса Ортиса
Фото: Steve Marcus/Getty Images
7 место

Второй поединок против Луиса Ортиса

Бой против Луиса Ортиса совершенно не получался. Уайлдер девять раундов не был похож сам на себя, не мог попасть по претенденту и очевидно проигрывал. Но у панчеров всегда есть шанс, и с ними нужно держать концентрацию до финального гонга. В 10-м раунде Уайлдер фирменным правым прямым срубил Ортиса. Попытки кубинца подняться не увенчались успехом: рефери остановил поединок, который Деонтей выиграл одним ударом. Фантастика.

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