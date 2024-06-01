Реванш со Стиверном, уничтожение Шпильки или бой с Фьюри? Выбираем лучший нокаут Уайлдера

Сегодня, 1 июня, в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, который возглавит поединок Дмитрия Бивола и Малика Зинада.
В главном карде турнира свой поединок проведёт топовый супертяжеловес, экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, ему будет противостоять китайский боксёр Чжан Чжилэй.
Бронзовый бомбардировщик – один из самых ярких нокаутёров за всю историю королевского дивизиона. В активе Уайлдера 42 победы нокаутом, и мы предлагаем вам выбрать самую запоминающуюся из них.
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Поединок против Артура Шпильки
В январе 2016 года Деонтей встречался с польским претендентом Артуром Шпилькой с солидным рекордом 20-1. Поляк довольно долго держался, избегал точных попаданий от Уайлдера и достоял до девятого раунда. Но затем Артур вдруг почувствовал себя Тайсоном и в стиле Железного Майка через маятник зашёл на ближнюю дистанцию. Правда, как только Шпилька начал выпрямляться, то нарвался на страшный крюк справа от Деонтея и рухнул на пол. Ноги поляка подкосились так, что за его здоровье действительно было страшно.
«Когда люди спрашивают у меня, какой свой нокаут я люблю больше всего, —всегда называю тот, что случился в бою со Шпилькой, — вспоминал Уайлдер в интервью ESPN. — Это самый страшный нокаут, в который я отправлял человека. Я реально подумал, что убил его. После таких нокаутов я боюсь сам себя».
Второй поединок против Бермейна Стиверна
Канадец Бермейн Стиверн стал первым боксёром, кто дошёл до судейского решения в поединке с Уайлдером. Правда, канадец проиграл разгромным вердиктом и потерял пояс чемпиона. Через два года боксёры вновь разделили ринг, и зрители ожидали увидеть конкурентный поединок. Но увидели только ярость от Деонтея. Уайлдер вышел на этот бой крайне мотивированным и снёс Стиверна уже в первом раунде. Всё началось с джеба и мощнейшего правого прямого, после которого Бермейн оказался на полу. Претендент встал, однако Деонтей бросился добивать, на этот раз размашистыми боковыми – и снова нокдаун. Стиверн поднялся ещё раз, но только лишь для того, чтобы упасть вновь. Очередная порция боковых от Уайлдера уронила канадца на канаты, и рефери остановил бой, а Стиверн долго не мог прийти в себя.
Поединок против Доминика Бризила
Деонтей Уайлдер проводил девятую защиту титула, в соперниках у него был соотечественник Доминик Бризил с рекордом 20-1. Конфликт боксёров, который длился больше двух лет, был решён в ринге. Бронзовый бомбардировщик уже в первом раунде сумел зацепить соперника, и Бризил начал плыть. Как только Уайлдер почувствовал запах крови, в ход пошли фирменные размашистые удары, однако Доминик принимал их на блок. Тогда Деонтей подключил своё другое фирменное оружие – правый прямой, который пришёлся точно в цель. Ноги Доминика подкосились, и он рухнул на пол. Претендент поднялся на счёт «десять», однако едва стоял на ногах, поэтому рефери был вынужден остановить бой.
Поединок против Роберта Хелениуса
Второе подряд поражение от Тайсона Фьюри вынудило Уайлдера взять паузу, которая затянулась на год. Деонтей вернулся в ринг и провёл бой против финна Роберта Хелениуса. Интересно было посмотреть на то, в какой форме Деонтей подошёл к поединку и сумел ли прийти в себя после поражений. Хелениус, видимо, рассчитывал на то, что Уайлдер уже не будет прежним, и решил пойти на Бронзового бомбардировщика первым номером. За что и поплатился: Уайлдер поймал его мощным прямым навстречу, причём сделал это на ближней дистанции. Этого удара хватило, чтобы Хелениус рухнул на пол и оказался в глубоком нокауте. Уайлдер феноменально вернулся, забыв поражения от Фьюри.
Первый поединок против Тайсона Фьюри
Да, все мы знаем, что в первом поединке Уайлдера и Фьюри была зафиксирована ничья. Но Деонтей с этим не согласен.
«Судья дал ему слишком много времени, чтобы прийти в себя. Видимо, он решил, что так будет лучше для поединка. Судьи часто руководствуются именно этим, а не буквой правил. Я видел нокаут. У Тайсона закатились глаза, а на лбу выступили вены. Это было чистое сотрясение мозга. Не знаю, как он вообще смог встать», — цитирует Уайлдера Mirror.
Та сумасшедшая двойка действительно шокировала весь боксёрский мир. Фьюри рухнул на пол и на протяжении нескольких секунд обездвиженно лежал на полу, а Уайлдер принялся танцевать. Однако следом Тайсон открыл глаза и поднялся, как ни в чём не бывало. Пожалуй, самый фантастический камбэк в современном боксе. Уайлдер считает этот эпизод нокаутом, поэтому и мы включили этот бой в наш рейтинг.
Поединок против Малика Скотта
Деонтей Уайлдер с рекордом 30-0 добрался до претендентского поединка по версии WBC. В соперниках у него был опытный Малик Скотт с рекордом 36-1-1. Бронзовый бомбардировщик оформил финиш, причём сделал это брутально, в первом раунде. Классический джеб от Уайлдера и мгновенный правый прямой, летящий следом – и Скотт повис на канатах. Малик оказался в глубоком нокауте. Он пытался встать при помощи канатов, но ничего не получилось. Рефери остановил бой, а Уайлдер получил статус обязательного претендента.
Второй поединок против Луиса Ортиса
Бой против Луиса Ортиса совершенно не получался. Уайлдер девять раундов не был похож сам на себя, не мог попасть по претенденту и очевидно проигрывал. Но у панчеров всегда есть шанс, и с ними нужно держать концентрацию до финального гонга. В 10-м раунде Уайлдер фирменным правым прямым срубил Ортиса. Попытки кубинца подняться не увенчались успехом: рефери остановил поединок, который Деонтей выиграл одним ударом. Фантастика.