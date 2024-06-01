Махачев круче Хабиба почти во всём. Разбираем технику чемпиона

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси состоится масштабный турнир UFC 302. В главном событии турнира российский чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев проведёт очередную защиту пояса против Дастина Порье.

Ислам Махачев — настоящая звезда UFC, лидер рейтинга P4P, идущий на серии из 13 побед. Всего в главном промоушене мира россиянин провёл 15 поединков, потерпев только одно поражение. Общий рекорд Махачева сейчас составляет 25-1.

Успех в поединке с Порье поможет Исламу превзойти достижение своего старшего товарища Хабиба Нурмагомедова: у Орла также была серия из 13 побед, и это лучший показатель среди легковесов за всю историю. И Абдулманап Нурмагомедов, и Хабиб неоднократно говорили, что Махачев будет править в лёгком весе после ухода Орла. Это можно было списать на то, что всё-таки Ислам близкий член их команды. Да и на старте пути в UFC будущий чемпион не впечатлял, а во втором поединке в лиге и вовсе был нокаутирован.

Но Ислам очень сильно прибавил с тех пор, и Хабиб с отцом оказались правы: Махачев захватил трон в лёгком дивизионе и идёт на рекордной серии. Сейчас Ислам даже более разносторонний и универсальный боец, чем Хабиб, и во многом превосходит своего старшего друга.

Махачев здорово подтянул стойку. Раньше Ислама, как и Хабиба, относили к борцам, которые просто валят тебя в партер и финишируют там. Но Махачев серьёзно прибавил в стойке. В своих двух последних поединках он дрался с одним из лучших ударников полулёгкого веса, с лучшим бойцом UFC на тот момент Александром Волкановски. И Ислам не побоялся работать с ним в стойке. Тут, наверное, для примера можно вспомнить, как Хабиб действовал в поединке с Конором: всё-таки Нурмагомедов в первых двух раундах делал акцент на борьбу и на работу в партере, измотал там ирландца и потом уже позволил себе попробовать порубиться с Макгрегором в стойке. Ислам же вступал с Волкановски в размены, и было видно, что в ударной технике Махачев значительно вырос и очень сильно спрогрессировал.

Махачев — Волкановски Фото: Getty Images

Ислам стал хорошо работать ногами, он мощно вкладывается в лоу-кики, чередует этажи атак, запутывая соперника: именно так он и поймал Волкановски красивым хай-киком. Махачев гораздо техничнее Хабиба: работа Нурмагомедова в стойке сводилась к колоссальному давлению и прессингу, к работе на руках, а затем всё заканчивалось проходом в ноги и тейкдауном. Махачев же окончательно ушёл от клише борца.

В борьбе, кстати, Ислам тоже более разносторонен, чем Хабиб. Нурмагомедов для тейкдаунов в основном использовал проход в ноги. Да, у Орла это получалось эталонно: Хабиб настолько резко и неожиданно влетал в ноги, что никто из соперников попросту не успевал среагировать. Ислам же больше приверженец дзюдо и спортивного самбо, любит переводить в партер из клинча. Махачев отлично использует переднюю подножку и подхват, пользуется разнообразными зацепами. На самом деле, Ислам очень техничный борец, он даже без кимоно или самбовки умудряется проводить подсечки, что сделать крайне сложно. Махачев приверженец классических бросков, которые у него отлично получаются.

Всё это, конечно, было бы невозможно без мощной физики. Многие соперники Махачева признаются, что Ислам невероятно силён и это даёт ему преимущество. Россиянин довольно много гоняет и мгновенно набирает вес после взвешивания: в бою Махачев весит 80 кг — как средневес.

Физика помогает ему и в партере, где Махачев спокойно может удерживать соперника хоть все пять раундов. Навыки грэпплинга у Ислама тоже на высоком уровне, он довольно быстро ориентируется на земле и понимает, на какой приём ему нужно выйти. Возьмите поединок с Чарльзом Оливейрой, одним из лучших грэпплеров UFC — Ислам — просто молниеносно сориентировался на земле и поймал бразильца в ручной треугольник, из которого тот уже не выбрался. В UFC Ислам также побеждал и удушением сзади, армбаром, кимурой — на любой вкус и цвет.

Можно сказать, что Ислам — это некая усовершенствованная версия Хабиба. Ислам взял лучшие навыки своего друга и старшего товарища, при этом добавил в том, в чём Нурмагомедов был не так хорош. Сейчас Махачев по праву занимает первую строчку в рейтинге P4P — он доминирующий чемпион, который хорош во всех аспектах. Впереди у Ислама непростой вызов в лице Дастина Порье, но, конечно, российский чемпион является явным фаворитом в этом противостоянии, как и в любом другом поединке.

Следить за турниром удобно на «Кинопоиске» в разделе «Спорт» в эфире каналов «Матч ТВ» и «Матч Боец». С промокодом UFC302 для новых пользователей доступна подписка Яндекс Плюс на 45 дней.

* Реклама. Рекламодатель: ООО «Кинопоиск»

Erid: 2RanynNTBxc