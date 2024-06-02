Бивол уничтожил небитого ливийца! Сводил в школу бокса и нокаутировал в углу

В ночь на 2 июня в Эр-Рияде проходит большой вечер профессионального бокса. В рамках ивента российский боксёр Дмитрий Бивол проводил очередную защиту титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.

Изначально соперником Дмитрия был Артур Бетербиев, и на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе. Однако Артур выбыл из-за травмы мениска, а на замену ему вышел небитый ливиец Малик Зинад, который был не очень известен широкой публике. Тем не менее Бивол не хотел, чтобы его подготовка прошла впустую, и принял бой с новым соперником. Стоит также отметить, что для Дмитрия это уже восьмая защита пояса. Также на кону стоял титул чемпиона IBO, который россиянин завоевал в предыдущем поединке, перебоксировав Линдона Артура.

Зинад последний раз выходил на ринг совсем недавно. В конце апреля ливиец одержал победу над британцем Джеромом Пампелоном единогласным решением, это был поединок за вторую строчку в рейтинге IBF. В последних пяти боях Малик неизменно побеждал решениями, а перед встречей с Биволом грозился устроить переворот в полутяжёлом весе. А от Дмитрия ждали финиша, которыми российский боксёр не радовал с 2018 года.

Первый раунд у Бивола ушёл на разведку, при этом Зинад сразу начал с агрессивных атак и этим быстро вывел россиянина из себя. Бивол выпустил серию из трёх ударов и оформил нокдаун! И до конца раунда боксёры выдали ещё пару ярких разменов, что довольно необычно видеть в боях Дмитрия. Дальше Зинад успокоился, перешёл к более обдуманным атакам через джеб, но Бивол, разумеется, в чистом боксе легко разбирал оппонента и разбил ему нос.

Дмитрий не форсировал события, работал легко и не стремился к финишу. Зинад на этом фоне осмелел и начал корчить рожи и провоцировать российского бойца. После четвёртого раунда даже получилась небольшая стычка. Разница в скорости и физической готовности в итоге сказалась, Малик задышал, и в шестом раунде всё закончилось. Бивол задавил ливийца темпом, зажал его в угол и безжалостно забил, вынудив рефери вмешаться.

Бивол уверенно разобрал соперника, чего от него и ждали. Восьмая защита титула чемпиона мира от Дмитрия и первая досрочная победа с 2018 года!