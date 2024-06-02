Тренировки в Дагестане не прошли даром! Копылов заборол неуступчивого бразильца

В Нью-Джерси (США) продолжается турнир UFC 302, в главном событии которого российский чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев проведёт защиту пояса против Дастина Порье. В предварительном карде турнира интерес отечественных любителей смешанных единоборств был обращён к поединку Романа Копылова, которому предстоял непростой бой против непобеждённого бразильца Сезара Алмейды.

32-летний Роман Копылов дебютировал в сильнейшем промоушене мира ещё в 2019 году с рекордом 8-0. Правда, в первых двух поединках в UFC российский боец потерпел поражения от Карла Роберсона и Альберта Дураева, поставив себя на грань увольнений. Но затем Копылов выдал мощную победную серию, заставив всерьёз говорить о себе. Меньше чем за год Роман провёл четыре поединка и во всех одержал досрочные победы: российский боец финишировал Алессио ди Кирико, Пунаэле Сориано, Клаудио Рибейро и Джоша Фермда. Победы над Сориано и Фремдом принесли Копылову бонусы за выступление вечера, а нокаут хай-киком в поединке с Рибейро разлетелся на хайлайты.

Казалось, что Роман находится в шаге от топ-15 среднего веса, но в феврале этого года он на коротком уведомлении вышел на замену на бой с американцем Энтони Эрнандесом. В стойке Копылов превосходил своего соперника, однако Эрнандес был лучше в борьбе, сумел поймать спину Романа в партере и провести удушающий приём. Теперь российскому бойцу предстояло закрыть поражение в бою с бразильцем Сезаром Алмейдой.

Алмейда — достаточно необычный боец. Несмотря на то, что ему уже 36 лет, в послужном списке Сезара всего пять профессиональных боёв по ММА. Три поединка он выиграл у себя на родине, после чего принял участие в претендентской серии Даны Уайта. Там он единогласным решением судей победил соотечественника Лукаса Фернандо и получил контракт с UFC. Более того, бразилец уже успел дебютировать в лиге, и сделал это удачно: Сезар финишировал Дилана Будку во втором раунде. Всего в активе Алмейды пять побед в пяти боях, четыре из которых были одержаны нокаутом. При этом у бразильца есть огромный опыт в кикбоксинге, в том числе три поединка с Алексом Перейрой, причём в одном из них Алмейда одержал победу.

Алмейда начал с жёстких мидл-киков в кикбоксёрском стиле. Роман же пытался раздёргивать бразильца, выбрасывать серии на руках. Сезар очень много бил ногами, старался сушить ноги россиянина, но Копылов здорово отвечал бразильцу. При этом Роман отметился двумя тейкдаунами, что для него не совсем собственно.

В середине раунда Роман оформил нокдаун встречным ударом, бразилец рухнул на пол, Копылов тут же бросился добивать, но Алмейде удалось спастись. После этого Роман оформил третий тейкдаун, закрепился в партере и отметился активной работой на земле. Отличный раунд провёл Копылов, но финишировать Алмейду не сумел.

Второй раунд вновь начался с работы Сезара ногами, но россиянин всё это видел, вытягивал соперника на себя и отвечал точными попаданиями руками в голову. Вновь попытался Роман зайти в борьбу, надолго бойцы оказались в клинче у сетки, который в итоге ничем не закончился. Больше попадал бразилец в первой половине второго раунда, однако Копылов неожиданно был хорош в борьбе и совершил очередной тейкдаун, закрепившись в партере. Роман пытался улучшить позицию, выбрасывать удары, но и Алмейда изредка отвечал снизу.

Третий раунд начался с разменов на дистанции. Алмейда работал в кикбоксёрском стиле, который очень напоминал стиль Алекса Перейры, много бил ногами. Роман же выглядел быстрее, отвечал сериями на руках, а после вновь провёл тейкдаун и закрепился сверху в партере. Сезар пытался вязать россиянина, в то время, как Копылов пробовал улучшить позицию и выбрасывать удары. За полторы минуты до конца Хёрб Дин всё же поднял бойцов в стойку, Алмейда попытался разрядиться мощной серией ударов, но Копылов вновь совершил тейкдаун и завершил бой в атаке в партере.

В итоге тяжёлый поединок продлился все три раунда. Судьи выдали раздельное решение: два рефери отдали победу Роману со счётом 29:28 и 30:27, один судья был на стороне Алмейды — 29:28. Таким образом, Роман одержал тяжёлую победу и сумел закрыть обидное поражение от Энтони Эрнандеса.