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Ислам Махачев — Дастин Порье, как закончился бой, кто победил, Махачев переходит в полусредний вес, UFC 302 итоги

«Мечтаю о втором поясе». Махачеву больше нечего делать в лёгком весе
Игорь Некрасов
Махачеву больше нечего делать в лёгком весе
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Ислам разобрался ещё с одним претендентом. Дальше — поход за величием.

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси состоялся турнир UFC 302. В главном событии вечера российский чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев провёл успешную защиту пояса против известного американского бойца Дастина Порье.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев (W) - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
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Дастин Порье

Самый ожидаемый поединок в UFC за последние месяцы не разочаровал зрителей. Ислам и Дастин подарили публике яркий пятираундовый бой, в котором было всё: успешные тейкдауны от Махачева и хорошая защита от них в других моментах от Порье, рубка в стойке, где оба имели отличные попадания, ну и в качестве кульминации — удушающий приём от чемпиона.

Конечно, россиянин был явным фаворитом в этом поединке, тем более что в углу Ислама был Хабиб Нурмагомедов. И, возможно, многие ожидали более лёгкой победы от Махачева. Но тут стоит сказать, что Ислам сдержал своё обещание. Он неоднократно говорил, что готов зарубиться с Порье в стойке, на его территории, и сделал это. Дастин серьёзно посёк Махачева, создав проблемы российскому чемпиону, но и Ислам солидно избивал Бриллианта в стойке: особенно запомнилось колено в голову из клинча.

Как Ислам разобрался с Порье:
Задушил на глазах Хабиба. Окровавленный Махачев брутально финишировал Порье
Задушил на глазах Хабиба. Окровавленный Махачев брутально финишировал Порье

Неизвестно, как оценили бы этот поединок судьи, особенно на фоне предыдущего боя турнира, где один из рефери неожиданно увидел победу Пауло Косты в одностороннем проигранном бразильцем бою. Но Ислам просто не довёл дело до решения, как и должен поступать чемпион: тейкдаун, удушающий, сдача — всё как по учебнику.

Ислам защитил пояс против легковеса, ответив многим хейтерам. Причём не просто против легковеса, а против одной из легенд дивизиона. Сразу после боя Махачев поблагодарил Дастина за выступление, а после этого поделился планами на будущее.

«Это моя мечта. Я хочу подраться за второй пояс. В полусреднем весе. Да, это моя мечта», — сказал Махачев после боя.

Махачеву действительно пора переходить на категорию выше, в лёгком дивизионе у него не осталось соперников. Джастин Гэтжи, который должен был подраться с Махачевым, неизвестно когда вернётся после такого нокаута в поединке с Максом Холлоуэем, сам Холлоуэй слишком маленький, чтобы что-то противопоставить Исламу.

Пожалуй, единственный оптимальный вариант в лёгком весе — это реванш с Арманом Царукяном, который идёт на внушительной серии побед. Однако здесь сразу есть несколько «но».

Напомним, Царукян сам отказался от поединка с Махачевым, сославшись на отсутствие времени на подготовку. Вдобавок в стойке Арман серьёзно уступает Исламу, а в борьбе он вряд ли чем-то сможет удивить Махачева, как это было в их первом противостоянии. У Царукяна крайне мало шансов в этом поединке, поэтому Ислам и смотрит в сторону новых вызовов в полусреднем весе.

Кроме того, Ислам действительно слишком большой для лёгкого веса. На фоне совершенно немаленького Дастина Порье Махачев смотрелся гораздо больше, поэтому и в полусреднем весе российский чемпион совершенно не затеряется.

Лучшие моменты UFC 302:
UFC 302: феноменальная победа Махачева! Порье сдался на милость россиянина
Live
UFC 302: феноменальная победа Махачева! Порье сдался на милость россиянина

А бои в полусреднем весе — это поход за величием. Ислам может стать первым россиянином, которому удалось завоевать два чемпионских пояса в разных дивизионах UFC. И, конечно, бой с Леоном Эдвардсом вызвал бы колоссальный интерес не только у российских любителей смешанных единоборств. Правда, до этого у Эдвардса будет защита чемпионского пояса против Белала Мухаммада, который, кстати, тренируется вместе с Исламом и его командой. В случае победы Эдвардса у Махачева будет дополнительный стимул отомстить за своего одноклубника.

Помимо Леона, в полусреднем весе есть много имён, с кем Махачева было бы интересно увидеть в поединке. И не стоит забывать про UFC 303 и возвращение Конора Макгрегора: ирландец проведёт бой против Майкла Чендлера как раз в полусреднем весе, и в случае победы Конора Дана Уайт наверняка захочет организовать этот поединок, который вполне может стать самым кассовым за всю историю UFC.

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