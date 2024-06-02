«Мечтаю о втором поясе». Махачеву больше нечего делать в лёгком весе

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси состоялся турнир UFC 302. В главном событии вечера российский чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев провёл успешную защиту пояса против известного американского бойца Дастина Порье.

Самый ожидаемый поединок в UFC за последние месяцы не разочаровал зрителей. Ислам и Дастин подарили публике яркий пятираундовый бой, в котором было всё: успешные тейкдауны от Махачева и хорошая защита от них в других моментах от Порье, рубка в стойке, где оба имели отличные попадания, ну и в качестве кульминации — удушающий приём от чемпиона.

Конечно, россиянин был явным фаворитом в этом поединке, тем более что в углу Ислама был Хабиб Нурмагомедов. И, возможно, многие ожидали более лёгкой победы от Махачева. Но тут стоит сказать, что Ислам сдержал своё обещание. Он неоднократно говорил, что готов зарубиться с Порье в стойке, на его территории, и сделал это. Дастин серьёзно посёк Махачева, создав проблемы российскому чемпиону, но и Ислам солидно избивал Бриллианта в стойке: особенно запомнилось колено в голову из клинча.

Неизвестно, как оценили бы этот поединок судьи, особенно на фоне предыдущего боя турнира, где один из рефери неожиданно увидел победу Пауло Косты в одностороннем проигранном бразильцем бою. Но Ислам просто не довёл дело до решения, как и должен поступать чемпион: тейкдаун, удушающий, сдача — всё как по учебнику.

Ислам защитил пояс против легковеса, ответив многим хейтерам. Причём не просто против легковеса, а против одной из легенд дивизиона. Сразу после боя Махачев поблагодарил Дастина за выступление, а после этого поделился планами на будущее.

«Это моя мечта. Я хочу подраться за второй пояс. В полусреднем весе. Да, это моя мечта», — сказал Махачев после боя.

Махачеву действительно пора переходить на категорию выше, в лёгком дивизионе у него не осталось соперников. Джастин Гэтжи, который должен был подраться с Махачевым, неизвестно когда вернётся после такого нокаута в поединке с Максом Холлоуэем, сам Холлоуэй слишком маленький, чтобы что-то противопоставить Исламу.

Пожалуй, единственный оптимальный вариант в лёгком весе — это реванш с Арманом Царукяном, который идёт на внушительной серии побед. Однако здесь сразу есть несколько «но».

Напомним, Царукян сам отказался от поединка с Махачевым, сославшись на отсутствие времени на подготовку. Вдобавок в стойке Арман серьёзно уступает Исламу, а в борьбе он вряд ли чем-то сможет удивить Махачева, как это было в их первом противостоянии. У Царукяна крайне мало шансов в этом поединке, поэтому Ислам и смотрит в сторону новых вызовов в полусреднем весе.

Кроме того, Ислам действительно слишком большой для лёгкого веса. На фоне совершенно немаленького Дастина Порье Махачев смотрелся гораздо больше, поэтому и в полусреднем весе российский чемпион совершенно не затеряется.

А бои в полусреднем весе — это поход за величием. Ислам может стать первым россиянином, которому удалось завоевать два чемпионских пояса в разных дивизионах UFC. И, конечно, бой с Леоном Эдвардсом вызвал бы колоссальный интерес не только у российских любителей смешанных единоборств. Правда, до этого у Эдвардса будет защита чемпионского пояса против Белала Мухаммада, который, кстати, тренируется вместе с Исламом и его командой. В случае победы Эдвардса у Махачева будет дополнительный стимул отомстить за своего одноклубника.

Помимо Леона, в полусреднем весе есть много имён, с кем Махачева было бы интересно увидеть в поединке. И не стоит забывать про UFC 303 и возвращение Конора Макгрегора: ирландец проведёт бой против Майкла Чендлера как раз в полусреднем весе, и в случае победы Конора Дана Уайт наверняка захочет организовать этот поединок, который вполне может стать самым кассовым за всю историю UFC.