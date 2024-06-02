«Это один из моих любимых приёмов». Разбираем, как Махачев задушил Порье

В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) прошёл турнир UFC 302. Главным событием вечера стал поединок за титул чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Несмотря на то что российский боец считался большим фаворитом, ему пришлось серьёзно потрудиться в октагоне. Порье не только навязал конкуренцию, но ещё и нашёл, как и чем отвечать на попытки Ислама побороться — в итоге Махачев провёл лишь пять тейкдаунов при 16 попытках. Россиянину не хватало свежести, не хватало сил. Несмотря на сложности, ключевой момент поединка произошёл именно в партере.

Как всё было? Махачев проходит в одну ногу, но не сажает Порье на землю. Чемпион перехватывает захват поудобнее и держится за пятку. В момент, когда Дастин хочет пробить, Ислам резким рывком тянет его за ногу, и Бриллиант теряет равновесие. Очень умный и хитрый тейкдаун, к которому Порье не был готов.

Махачев хватает ногу Порье Фото: Кадр из трансляции

Дастин падает, и до тех пор, пока он поднимет голову, Ислам оказывается рядом с ним и не даёт ему вернуться в стойку. Здесь уже «поле» Махачева, так что он быстро разбирается и заправляет руки на гильотину, которую так любит Порье.

Махачев накрывает Порье в партере Фото: Кадр из трансляции

Махачев пытается выйти на гильотину Фото: Кадр из трансляции

Эта попытка сабмишена не получается, Порье выкручивается из захвата и вновь оказывается в исходном положении. Махачев не спешит и находит новый выход. Заправляет правую руку под шею Дастину и скрепляет замок за спиной соперника, прихватив заодно и его руку.

Порье выбирается из первого захвата Фото: Кадр из трансляции

Махачев меняет положение рук и закрывает Д’Арсе Фото: Кадр из трансляции

Махачев следом заваливается на левый бок, и всё. Порье уже не мог выбраться и едва находит силы просто для того, чтобы сдаться. Идеально закрытое удушение Д’Арсе и очередной красивый финиш.

Махачев доводит удушающий приём до конца Фото: Кадр из трансляции

После боя Ислам признался, что очень любит этот приём: «Один из моих любимых сабмишенов. Неважно, устал я или нет, я могу сделать его всегда».

Махачев действительно выглядел уставшим к концу боя, и, возможно, в том числе из-за этого у него не проходили переводы. Тем не менее Ислама не просто так хвалят за наличие большого арсенала приёмов, он нашёл способ выйти на Д’Арсе, когда, откровенно говоря, финиша уже особо не ждали.

Благодаря очередному успеху Ислам вышел на победную серию из 14 поединков. В неё уместились девять финишей, и только один раз способ досрочной победы повторялся. Во всех остальных случаях Махачев давал разнообразие: прямой нокаут после панча, армбар, ручной треугольник, удушение сзади, кимура, технический нокаут через добивание в партере, снова ручной треугольник, нокаут после хай-кика и теперь Д’Арсе.

Несмотря на то что Ислам говорит о любви к данному приёму, в профессиональной карьере он провёл его впервые. И снова напомнил, насколько универсальным бойцом является.