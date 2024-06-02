Красивая, но пустая победа Бивола. Звёзды бокса тратят лучшие годы на середняков

Дмитрий Бивол 1 июня должен был стать участником поистине великого боя, но его соотечественник Артур Бетербиев получил тяжёлую травму и временно выбыл. Замену Бетербиеву нашли, пусть и достаточно сомнительную: Малик Зинад хотя и имел рекорд 22-0, но находился только на седьмой строчке рейтинга WBC и не мог похвастаться громкими фамилиями в резюме. Вдобавок Зинад провёл последний поединок всего около месяца назад и явно не мог находиться в идеальной физической форме.

Но Биволу нужен был поединок, чтобы банально не простаивать, а Зинаду были необходимы деньги и шанс. Из таких слагаемых и сложился бой: россиянин абсолютно спокойно перемалывал соперника, уже в первом раунде отправив того в нокдаун. Малик на фоне Дмитрия казался спортсменом, мягко говоря, значительно ниже классом. Да, ливиец не отбывал номер, а искренне старался — но даже трибуны наблюдали за боем с фактически гробовым молчанием. Настолько всем было неинтересно наблюдать за таким неравным противостоянием.

Малик Зинад — Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бивол логично финишировал Малика на экваторе поединка, причём сделал это красиво — технично и эффектно разбив Зинада в углу. После боя спортсмены тепло обнялись и поговорили. Дмитрий уверенно защитил титул, его оппонент, несмотря на поражение, заработал немного известности и денег. Казалось бы, всем хорошо, но как же зрители и конкуренция? Понятно, что виновата травма Бетербиева, но неужели нельзя было найти для Бивола более серьёзного оппонента или хотя бы перенести поединок?

Разумеется, это не вина Дмитрия. Да, россиянин не самый медийный спортсмен, но всё-таки он звезда и чемпион мира по версии WBA. Виновата сама система бокса с огромным количеством поясов, конкурирующих промоутеров и телеканалов. Вместо того чтобы по два-три раза в год биться с лучшими из лучших, чемпионы в силу бюрократических и финансовых причин вынуждены регулярно драться с парнями, значительно уступающими в известности и классе. Именно поэтому UFC, где, несмотря на специфические особенности, принцип справедливости соблюдается намного тщательнее, так быстро обходит бокс в уровне популярности.

Такие громкие объединительные поединки, как Усик — Фьюри или готовящееся противостояние Бивола и Бетербиева, стали слишком редки. Да, они привлекают внимание миллионов любителей бокса, но UFC проводит топовые турниры значительно чаще. Будем надеяться, что бокс ждут реформы, которые помогут ему стать интереснее. Увы, пока никаких серьёзных предпосылок к этому нет. Бокс остаётся великим, но стагнирующим видом спорта.