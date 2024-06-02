Стиль Махачева слишком рискованный. Но за это мы его и любим

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси состоялся турнир UFC 302. В главном событии вечера зрители увидели титульный поединок в лёгком весе, в котором российский чемпион Ислам Махачев провёл успешную защиту пояса против американца Дастина Порье.

Эта защита была для нашего соотечественника особенной. Во-первых, Порье — одна из главных звёзд лёгкого дивизиона. Бриллиант в своё время дрался за титул и с Хабибом, поэтому для Ислама было важно повторить успех старшего товарища, тем более что Нурмагомедов был у него в углу. Во-вторых, многие критиковали Махачева за то, что с момента, как он стал чемпионом, не провёл ни одной защиты против настоящего легковеса. Боем с Порье россиянин, пожалуй, ответил на эту претензию.

Надо сказать, что Ислам, конечно, заставил понервничать своих поклонников и всех тех, кто за него переживал. Без сравнений с Хабибом в разговоре о Махачеве редко обходится, и если говорить о поединках с Порье, то, конечно, Орёл выступил гораздо прагматичнее.

Нурмагомедов в целом был тем бойцом, для которого план на бой был превыше всего. Все знали, что Хабиб будет делать, что за его постоянным мощным прессингом будет следовать тейкдаун, причём в тот момент, когда соперник полностью сфокусирован на защите в стойке. Орёл делал это эталонно, довёл до автоматизма, и этот план принёс ему статус самого доминирующего легковеса мира.

Ислам же старается идти своей дорогой. Да, в арсенале россиянина по-прежнему на первом месте идёт борьба, в которой он чувствует себя не хуже, чем Хабиб. Но при этом Махачев пытается стать настоящей суперзвездой UFC, получить большие бои, в том числе и за второй пояс. Для этого он действует в клетке раскрепощённее Нурмагомедова, может вполне зарубиться в стойке даже с таким опасным бойцом, как Порье, а иногда даже играет на публику.

Махачев не боялся идти в размены на дистанции с Порье, что вызывало овации зрителей и при этом несло в себе большую опасность. За примером далеко ходить не надо: Бенуа Сен-Дени думал, что в силах срубить Бриллианта в его стихии, но был просто уничтожен. Ислам не избегал клинча, в котором Дастин также хорош, причём в этом клинче отличные моменты были и у Махачева. Да, пожалуй, Порье в этих эпизодах был эффективнее, особенно в работе по корпусу и в апперкотах, но Ислам держал удар и при этом сам не забывал отвечать. Всё-таки не стоит забывать, что Махачев занимался ушу-саньда, где и получил навыки ударной техники.

Дастин Порье — Ислам Махачев Фото: Luke Hales/Getty Images

Иногда складывается ощущение, что Махачева в клетке захлёстывает адреналин и он начинает отходить от плана, играть по правилам соперника, вести бой на его территории. Так было в первом поединке с Волкановски, так было и сейчас в бою с Порье. Но при этом Махачев дважды победил: победил лучшего на тот момент бойца P4P и победил одного из лучших ударников лёгкого веса, и сделал это в ярком стиле, что особенно нравится зрителям. И это говорит о том, что Махачев настоящая звезда UFC и готов к новым вызовам.

Конечно, такой стиль довольно рискованный. Рубка с Порье привела к серьёзной сечке. Да, сейчас она ему не помешала победить, однако ситуации бывают разные. Но при этом именно этот стиль принёс Исламу успех и популярность и, возможно, принесёт поединок за второй пояс в полусреднем весе. Вопрос в том, поможет ли такой открытый стиль в поединке с Леоном Эдвардсом? Британец очень хорош в стойке, гораздо крупнее Порье, да и в борьбе чувствует себя комфортно. Потенциальный поединок с Леоном — это, конечно, огромный шанс для Ислама, и это тот бой, который вызовет огромный интерес у зрителей. Но к этому бою Махачеву нужно будет набрать лучшую форму в карьере и выдать бой жизни.