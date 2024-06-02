Команду Хабиба спасёт его возвращение. Орёл рвал и метал у клетки Махачева

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) прошёл грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сошлись российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Наш соотечественник в блестящем стиле разбил Бриллианта, завоевав победу удушающим приёмом.

Стоит отметить, что поединок получился знаковым ещё по одной причине. Спустя полтора года в угол Махачева вернулся легендарный Хабиб Нурмагомедов. Орёл в самом начале 2023-го заявил, что уходит из спорта. Перерыв получился затяжным, но от этого Орёл лишь напитался энергией. И совершенно точно стал одним из главных творцов успеха Ислама.

Эмоциональная подпитка со стороны Хабиба началась ещё до начала поединка. Орёл напутствовал подопечного и напомнил, что грамотно расставил приоритеты: «Салам алейкум, приветствую всех. Мы находимся в Ньюарке. Уже внутри арены. Скоро Ислам выходит, он разминается. Вчера всё по плану прошло, сегодня утром хорошо потренировались, так что Ислам готов вершить историю и защитить свой титул. Я пропустил финал Лиги чемпионов? Ну, когда речь идёт о том, где быть: поддержать «Реал» или Ислама — конечно, я выберу и выбрал Ислама. Он мой брат, близкий друг, тренируемся вместе. Футбол посмотрели по телевизору, сходили в ресторан, очень хороший матч был».

А во время самого поединка было заметно, как сильно горят глаза Хабиба. Он вернул именно то, чего на протяжении длительного времени не хватало всем парням из его команды. Орёл невероятно заряжает братьев и Ислама. Он активно скакал у клетки, постоянно подсказывал и пытался максимально информативно вести Махачева по поединку. Стоит отметить, что именно Хабиб постоянно настаивал на том, чтобы Ислам финишировал соперника именно в партере. Из угла постоянно слышалось: «Ударь и переведи».

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Хабиб вновь горит своим любимым делом. И он очень вовремя. А самым ярким моментом стал даже не сам финиш от Ислама. Хотя он получился невероятно сочным. Но всё затмили члены команды Хабиба, которые влетели в клетку к лежащему Махачеву. И Орёл был одним из первых, кто в восторге нёсся к лучшему другу. Это была и его победа, возвращение получилось идеальным. Ислам провёл мастерскую защиту титула, поставил большое количество рекордов и переписал историю UFC. А Хабиб приложил к этому свою руку.

Команда Ислама Махачева Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Хабиб был очень нужен парням из команды. После его ухода случилось слишком много неприятных неожиданностей. А теперь — ключевой момент в карьере каждого. Ислам намерен пойти за вторым поясом. Переход в полусредний вес — непростое решение. Но Нурмагомедов совершенно точно станет для Махачева тем самым человеком, который поможет сделать это максимально безболезненно. Конечно, сам Орёл так и не решился пойти за вторым чемпионским титулом. Но опыта Хабиба должно хватить для того, чтобы довести до этого достижения «наследника».

Братья Нурмагомедова также находились в очень сложном положении. Умар пережил травму и непростое возвращение. Теперь он будет биться с Кори Сэндхагеном, а сам поединок будет носить претендентский характер. В такой ситуации определяющим фактором может стать именно Орёл, который из угла лучше всего подскажет, как именно справиться с американцем. Усман пережил дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. И от успешности возвращения может зависеть всё будущее бойца. В том числе потенциальный переход в UFC. Возможно, именно с этим частично можно связать возвращение Орла.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Хабиб — это не тот человек, который позволил бы себе отбывать номер. И поединок Махачева с Порье — лучшее тому доказательство. Орёл вернулся с горящими глазами и желанием сделать парней из своей команды великими.