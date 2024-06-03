Возвращение Русского снайпера и титульный поединок нашего боксёра. Главные бои недели

Наступает новая неделя, и впереди новые события в мире единоборств. Разумеется, это не топовые турниры, какие нас ждали на прошлой неделе, но всё равно есть на что посмотреть. В профессиональном боксе пройдут два больших титульных поединка, а россиянин Евгений Шведенко получит право сразиться за титул IBO. Возвращается на ринг Алексей Егоров, а в UFC Нассурдин Имавов попытается запрыгнуть в топ-5 рейтинга средневесов. Представляем главные бои предстоящей недели.

С 6 на 7 июня. Ослейс Иглесиас — Евгений Шведенко

В ночь на 7 июня в Монреале (Канада) пройдёт вечер профессионального бокса, в рамках которого состоится поединок с участием россиянина. Евгений Шведенко (16-1-1) встретится с непобежденным кубинцем Ослейсом Иглесиасом (10-0), а на кону будет стоять титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBO. Да, это не один из главных поясов, однако хорошая возможность о себе заявить. У Шведенко в последних трёх боях лишь одна победа — он нокаутировал Карлоса Санса, но проиграл Уильяму Скуллу и свёл к ничьей поединок с Павлом Силягиным. Теперь Евгений получает хорошую возможность. Пояс IBO, очевидно, приблизит российского боксера к главным титулам.

7 июня. Алексей Егоров — Брэндон Глэнтон

7 июня пройдёт турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием вечера станет боксёрский поединок между тяжеловесами Алексеем Егоровым и Брэндоном Глэнтоном. На кону будет стоять титул WBA International. Стоит отметить, что в рейтинге WBA Егоров занимает вторую строчку, а Глэнтон — девятую. По сути, в этом поединке может определиться претендент на полноценный титул. У Брэндона есть опыт встреч с россиянами, в 2023 году он встречался с Сосланом Асбаровым и проиграл решением судей. Теперь новая попытка для него и заодно шанс Егорова выйти на титульник, который с первой попытки ему не покорился.

8 июня. Гаджи «Автомат» Наврузов — Фернандо Родригес

8 июня в Екатеринбурге пройдёт стадионный турнир по поединкам на голых кулаках от RCC Hard. Соглавным событием вечера станет реванш звёздного бойца-кулачника Гаджи Автомата и бразильца Фернандо Родригеса. Больше года назад бойцы уже встречались, и тогда российский боец на первой минуте получил жуткий перелом руки. Наврузов думал о завершении карьеры, но промоушен RCC поддержал Гаджи, дал ему возможность восстановиться. И теперь он возвращается для реванша. Такое мы смотрим.

С 7 на 8 июня. Эдриан Броунер — Блэр Коббс

В ночь на 8 июня в США состоится боксёрский турнир. Главным событием вечера станет бой Эдриана Броунера (35-4-1). Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях выйдет на бой с Блэром Коббсом (16-1-1). Броунер в последнем поединке одержал победу над Биллом Хатчинсоном, и было это почти год назад. Коббс и вовсе не бился с августа 2022 года. Разумеется, разница в заслугах у бойцов колоссальная, и Эдриан на совсем другом уровне в плане регалий, но это хороший вариант после простоя и для того, чтобы продлить победную серию.

С 7 на 8 июня. Ноэль Микаелян — Райан Розицки

На этом же турнире действующий чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Ноэль Микаелян проведёт первую защиту титула. В ноябре прошлого года Ноэль нокаутировал Джуниора Макабу и завоевал пояс. Теперь он встретится с канадским боксёром Райаном Розицки, который идёт на серии из семи побед. Причём пять последних боëв Райан неизменно завершал нокаутами. За титул Розицки раньше не бился, так что для него это первый реально большой бой. В этом аспекте преимущество на стороне Микаеляна, но списывать претендента нельзя.

Бой Ноэля Микаеляна Фото: Ronny Hartmann/Getty Images

С 7 на 8 июня. Оскар Колласо — Херардо Сапата

В городе Вероне (США) в ночь на 8 июня пройдёт вечер бокса, который возглавят боксёры минимальной весовой категории. Оскар Колласо (9-0) проводит третью защиту титула чемпиона мира по версии WBO. В своём дивизионе этот парень доминирует и теперь встретится с Херардо Сапатой. Представитель Никарагуа более опытен, но при этом не обладает таким же бэкграундом в титульных боях. Колласо — фаворит, и у него неплохие шансы на то, чтобы оформить четвёртую защиту пояса.

С 8 на 9 июня. Джаред Каннонье — Нассурдин Имавов

В ночь на 9 июня в Луисвилле пройдёт турнир UFC on ESPN 57. Главным событием вечера станет поединок топовых средневесов —Джареда Каннонье и Нассурдина Имавова. Каннонье занимает четвёртую строчку в рейтинге этого дивизиона и рассчитывал на титульный шанс, но в итоге встретится с опасным соперником. Имавов по прозвищу Русский снайпер располагается на восьмой строчке, и для него это шанс забраться в топ-5, а там уже и титульник близко. Этот бой может окончательно спутать все расклады в среднем весе, но так даже интереснее.

Нассурдин Имавов Фото: Chris Unger/Getty Images

С 8 на 9 июня. Доминик Рейес — Дастин Джейкоби

Доминик Рейес ещё недавно был в топе полутяжеловесов и, по версии многих болельщиков, даже победил Джона Джонса, который тогда доминировал в дивизионе. Но официально Рейес проиграл, и его карьера просто рассыпалась. Дальше были ещё три поражения нокаутами и простой почти в полтора года по разным причинам. Судя по всему, Рейес «едет с ярмарки», и бой с Дастином Джейкоби может стать последним в его карьере. Что можно сказать точно — этот поединок должен получиться очень ярким. И очень быстрым.