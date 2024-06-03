Реванш с Царукяном или бой за звание двойного чемпиона. С кем Махачеву биться дальше

В ночь на 2 июня на турнире UFC 302 Ислам Махачев провёл третью защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе, победив Дастина Порье. Попутно российский боец обновил несколько рекордов и напомнил, что в своём дивизионе он правит абсолютно заслуженно.

После боя Ислам в очередной раз заявил о желании побороться за статус двойного чемпиона: «Моя мечта — подняться в весе и биться за второй пояс, я хочу почувствовать эту энергию опять, выигрыш нового пояса. Когда ты защищаешь пояс — это не то».

Но у Ислама есть и другие варианты для следующих поединков. Разберём, что делать дальше российскому чемпиону.

Реванш с Арманом Царукяном

Арман — очевидный и справедливый вариант. Он когда-то проиграл Исламу, выйдя на коротком уведомлении, и с тех пор на мотивации реванша добрался до самой вершины рейтинга лёгкого веса и превратился в претендента. Бой мог состояться уже на UFC 302. Но Царукян отказался, и, честно говоря, у него было такое право, так что он всё равно получит титульный поединок позже. Махачев не раз говорил, что ему неинтересны реванши в принципе, и на пресс-конференции после боя с Порье он это повторил: «Царукян? Я готов. У Даны есть мой номер, просто позвони мне и дай новый вызов. Но в реваншах нет смысла, всегда хочется новый вызов. Однако если Дана хочет, то окей».

Уайт этого хочет. Он уже сказал, что Махачев — Царукян это тот бой, который нужно сделать, но при этом не исключил такой вариант, что Исламу дадут возможность подняться в полусредний дивизион.

Арман Царукян Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Бой за второй пояс

У Махачева есть красивая история о мини-противостоянии с Леоном Эдвардсом. Когда россиянин впервые прибыл в США и проводил первую тренировку в зале АКА, то ему дали возможность впервые провести спарринг в клетке, предупредили, что в соперниках хороший ударник. Это был Леон Эдвардс. Сейчас британец правит в полусреднем весе и уже готовится к третьей защите титула. Возможно, от его боя с Белалом Мухаммадом и зависит, будет ли у Ислама шанс подраться за пояс в 77 кг. Всё же Белал в последние годы часто тренируется с командой Ислама и Хабиба Нурмагомедова, так что бой с ним вряд ли состоится. А если Эдвардс защитит титул, то, очевидно, Махачев снова заявит о претензиях на его пояс. Это большой бой, это точно будет интересно смотреть. И такое противостояние явно подходит для Нью-Йорка, которым грезит Ислам, больше, чем бой с Царукяном. Вероятно, в UFC учтут и этот фактор.

Тёмная лошадка лёгкого веса — Матеуш Гамрот

Как-то так вышло, что Гамрота никогда не рассматривают при титульных раскладах. Однако он входит в топ-5 дивизиона и в потенциальной гонке за пояс точно обходит Джастина Гэтжи, Чарльза Оливейру и Дастина Порье, которые идут после поражений. По сути, Матеуш мог бы занять место за Царукяном, и он, к слову, вполне может стать страхующим следующий титульный бой. Скорее всего, Гамроту для титульника нужно будет одержать ещё одну победу над кем-то из топ-5, но в ММА расклады могут очень стремительно меняться, так что не стоит исключать вариант, при котором Гамрот станет следующим претендентом. Например, если Царукян по каким-то причинам не сможет биться осенью.

Бонусный вариант — Конор Макгрегор

Через четыре недели состоится то самое громкое возвращение, которое Конор анонсирует уже больше года. Ирландец пропустил три года, всё это время светился на шоу TUF, баскетболе, боксе, в барах и на вечеринках, а теперь заявляет, что собирается провести три боя за год. Махачева уже спрашивали, примет ли он такой вызов, и ответ был однозначен: «Почему нет? Было бы глупо отказаться от такого. Когда у меня будет следующий бой? Октябрь или ноябрь? Я могу подраться с Макгрегором в августе или сентябре. Этот парень уже не тот, что прежде. Не хочу говорить о нем плохо, но все это знают — он уже не тот, что был раньше».

Со спортивной точки зрения бой, конечно, мало кому интересен, однако всё перекроет громкая афиша, если такой поединок будет организован.

Пока наиболее логичным путём для Махачева кажется бой с Царукяном осенью, возможно, на турнире в Абу-Даби, где тоже нужен будет громкий хедлайнер. Победа позволит Исламу стать абсолютным рекордсменом в лёгком весе по количеству защит титула, а после этого можно спокойно подниматься в весе, так как свой дивизион Махачев зачистил.