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Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй, кто победил, обзор поединка, поражение Уайлдера, завершение карьеры Уайлдера

Бесславный конец Бронзового бомбардировщика. Уайлдер больше не должен выходить на ринг
Яхья Гасанов
Уайлдер больше не должен выходить на ринг
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Нокаутёр потерял и мотивацию, и мощь.

С 1 на 2 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл вечер профессионального бокса. Главным событием турнира, где между собой конкурировали две промоутерские компании Queensberry и Matchroom, стал поединок между двумя нокаутёрами Деонтеем Уайлдером и Чжан Чжилэем.

Бой рассматривали как последний шанс для Бронзового бомбардировщика. Его предыдущий поединок с Джозефом Паркером выдался невероятно слабым. Уайлдер был очень пассивным, почти не угрожал и по делу проиграл. Чжан Чжилэй был стилистически удобнее, потому что и сам охотится за нокаутами, и почти не работает на очки. Промоутер Эдди Хирн отмечал, что в этом поединке на кону будет стоять карьера Деонтея.

Итог плачевный. Уайлдер, весивший на 30 кг меньше соперника, так и не проснулся, отдавал раунд за раундом, полагаясь исключительно на то, что сможет донести один панч, которого будет достаточно. В итоге это сделал не Бронозовый бомбардировщик, а Чжилэй, который отправил Уайлдера в глубокий нокдаун и завершил бой.

Чжан Чжилэй — Деонтей Уайлдер

Чжан Чжилэй — Деонтей Уайлдер

Фото: Mark Robinson/Getty Images

Пожалуй, это закат карьеры американского нокаутёра. И, похоже, начало концу положил Тайсон Фьюри. Трилогия войдёт в историю, но Деонтей не вернулся из неё прежним. Да, смог разобрать Хелениуса, но весь запал будто иссяк, и Уайлдер стал частенько говорить о завершении профессиональной карьеры. Когда боец начинает об этом рассуждать, то это верный признак того, что ему и правда пора. Значит, он уже не может сосредоточиться исключительно на боях.

Уайлдер периодически спохватывался и говорил, что у него ещё есть порох в пороховницах, а тренер Деонтея утверждал, что именно его подопечный тот, кто сможет остановить Александра Усика. Теперь это всё выглядит смешно.

Уайлдер сносил всех соперников, но в его уровне были сомнения:
Уайлдер — самый страшный ударник после Тайсона. Но его оппозиция вызывает вопросы
Уайлдер — самый страшный ударник после Тайсона. Но его оппозиция вызывает вопросы

После боя с Чжилэем Эдди Хирн грустно подытожил: «В последних двух боях Уайлдер показал, что он больше не так опасен, как раньше. Ему нужно понять, почему так произошло. Дело в том, что у него больше нет желания драться? Я не знаю. Сегодня я сказал Энтони Джошуа, что люди долго боялись Деонтея Уайлдера. Теперь его больше никто не боится. Эй Джей в какой-то момент и сам прошел через это — он всех пугал. И сейчас все снова его боятся. Понимаете, о чëм я говорю? Так что, как по мне, это личное решение Деонтея. Мы желаем ему всего наилучшего».

Уайлдер никогда не был топ-боксёром в привычном понимании. Его победы строились на том, что он просто выходил уничтожить соперника, и с его даром вырубать просто не могли справиться. Теперь этого недостаточно. К Деонтею смогли найти подход, а сам он не захотел добавить в свой арсенал нечто большее, чем просто тяжёлый удар. Бронзовый бомбардировщик был настоящей звездой, был чемпионом мира, но бездарно растратил абсолютно всё из-за нежелания работать над собой.

Сейчас ему советуют завершить карьеру, и это правильно. Даже удивительно, что 38-летний Уайлдер начал рассыпаться раньше, чем 41-летний Чжилэй. Возможно, всё дело действительно в том, что Деонтей потерял интерес к боксу и выходит исключительно за чеком. Это уже похоже на бесславный конец. А отсутствие мощи, которую боксёр, судя по всему, тоже подрастерял, делает положение ещё хуже.

Легенда бокса Леннокс Льюис также советует Уайлдеру завершить карьеру: «Перед боем Деонтей Уайлдер сказал, что завершит карьеру, если не победит. Как по мне, это мудрое решение. Он добился большего, чем выстроил жизнь, в которой он может заботиться о своей дочери. Поэтому, прежде чем он понесёт ещё больше урона, лучше оставить игру невредимым, потому что жизнь на боксе не заканчивается».

С Льюисом можно согласиться. Раньше мы ждали боёв Уайлдера ради ярких финишей, сейчас он просто стремительно деградировал и показывает откровенно слабые результаты. После поединков с его участием остаётся ощущение, что Деонтей просто не должен больше выходить на ринг. В своё время он появился в профессиональном боксе с действительно благой целью, хотел накопить денег для лечения дочери. Скорее всего, сейчас у Уайлдера достаточно денег, и самое время позаботиться о своём здоровье.

Уход из бокса станет лучшим решением для Уайлдера. Не нужно больше себя мучить.

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