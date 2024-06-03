Бесславный конец Бронзового бомбардировщика. Уайлдер больше не должен выходить на ринг

С 1 на 2 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл вечер профессионального бокса. Главным событием турнира, где между собой конкурировали две промоутерские компании Queensberry и Matchroom, стал поединок между двумя нокаутёрами Деонтеем Уайлдером и Чжан Чжилэем.

Бой рассматривали как последний шанс для Бронзового бомбардировщика. Его предыдущий поединок с Джозефом Паркером выдался невероятно слабым. Уайлдер был очень пассивным, почти не угрожал и по делу проиграл. Чжан Чжилэй был стилистически удобнее, потому что и сам охотится за нокаутами, и почти не работает на очки. Промоутер Эдди Хирн отмечал, что в этом поединке на кону будет стоять карьера Деонтея.

Итог плачевный. Уайлдер, весивший на 30 кг меньше соперника, так и не проснулся, отдавал раунд за раундом, полагаясь исключительно на то, что сможет донести один панч, которого будет достаточно. В итоге это сделал не Бронозовый бомбардировщик, а Чжилэй, который отправил Уайлдера в глубокий нокдаун и завершил бой.

Чжан Чжилэй — Деонтей Уайлдер Фото: Mark Robinson/Getty Images

Пожалуй, это закат карьеры американского нокаутёра. И, похоже, начало концу положил Тайсон Фьюри. Трилогия войдёт в историю, но Деонтей не вернулся из неё прежним. Да, смог разобрать Хелениуса, но весь запал будто иссяк, и Уайлдер стал частенько говорить о завершении профессиональной карьеры. Когда боец начинает об этом рассуждать, то это верный признак того, что ему и правда пора. Значит, он уже не может сосредоточиться исключительно на боях.

Уайлдер периодически спохватывался и говорил, что у него ещё есть порох в пороховницах, а тренер Деонтея утверждал, что именно его подопечный тот, кто сможет остановить Александра Усика. Теперь это всё выглядит смешно.

После боя с Чжилэем Эдди Хирн грустно подытожил: «В последних двух боях Уайлдер показал, что он больше не так опасен, как раньше. Ему нужно понять, почему так произошло. Дело в том, что у него больше нет желания драться? Я не знаю. Сегодня я сказал Энтони Джошуа, что люди долго боялись Деонтея Уайлдера. Теперь его больше никто не боится. Эй Джей в какой-то момент и сам прошел через это — он всех пугал. И сейчас все снова его боятся. Понимаете, о чëм я говорю? Так что, как по мне, это личное решение Деонтея. Мы желаем ему всего наилучшего».

Уайлдер никогда не был топ-боксёром в привычном понимании. Его победы строились на том, что он просто выходил уничтожить соперника, и с его даром вырубать просто не могли справиться. Теперь этого недостаточно. К Деонтею смогли найти подход, а сам он не захотел добавить в свой арсенал нечто большее, чем просто тяжёлый удар. Бронзовый бомбардировщик был настоящей звездой, был чемпионом мира, но бездарно растратил абсолютно всё из-за нежелания работать над собой.

Сейчас ему советуют завершить карьеру, и это правильно. Даже удивительно, что 38-летний Уайлдер начал рассыпаться раньше, чем 41-летний Чжилэй. Возможно, всё дело действительно в том, что Деонтей потерял интерес к боксу и выходит исключительно за чеком. Это уже похоже на бесславный конец. А отсутствие мощи, которую боксёр, судя по всему, тоже подрастерял, делает положение ещё хуже.

Легенда бокса Леннокс Льюис также советует Уайлдеру завершить карьеру: «Перед боем Деонтей Уайлдер сказал, что завершит карьеру, если не победит. Как по мне, это мудрое решение. Он добился большего, чем выстроил жизнь, в которой он может заботиться о своей дочери. Поэтому, прежде чем он понесёт ещё больше урона, лучше оставить игру невредимым, потому что жизнь на боксе не заканчивается».

С Льюисом можно согласиться. Раньше мы ждали боёв Уайлдера ради ярких финишей, сейчас он просто стремительно деградировал и показывает откровенно слабые результаты. После поединков с его участием остаётся ощущение, что Деонтей просто не должен больше выходить на ринг. В своё время он появился в профессиональном боксе с действительно благой целью, хотел накопить денег для лечения дочери. Скорее всего, сейчас у Уайлдера достаточно денег, и самое время позаботиться о своём здоровье.

Уход из бокса станет лучшим решением для Уайлдера. Не нужно больше себя мучить.