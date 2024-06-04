Неудачный эксперимент в боксе. Командный турнир двух топовых промоутеров провалился

1 июня в Саудовской Аравии состоялся турнир по профессиональному боксу. Российским любителям этого вида спорта он запомнился тем, что Дмитрий Бивол провёл очередную уверенную защиту чемпионского пояса WBA в полутяжёлом весе, финишировав Малика Зинада. Помимо этого, шейхи рассчитывали на успех нового проекта — шоу 5х5: Queensberry vs Matchroom, которое как раз и прошло в рамках турнира. Однако этот эксперимент оказался провальным.

Шоу 5х5: Queensberry vs Matchroom – противостояние команд двух именитых промоутеров — Фрэнка Уоррена и Эдди Хирна. Арабские организаторы турнира придумали новый командный формат, где каждый из боксёров представлял не только себя лично, но и свою команду. Соответственно, в каждой из них было по пять участников. Досрочная победа приносила каждому два балла, победа решением – один балл. Отдельно оценивались результаты капитанов команд – у Хирна это был Деонтей Уайлдер, у Уоррена — Хамза Шираз. Их победы удваивали очки. Команда-победительница по итогам шоу должна была получить $ 3 млн.

На бумаге это был довольно интересный формат. Вот только его раскрутка получилась не самой выдающейся. Во-первых, об идее заявили довольно поздно, по всей видимости, появилась она спонтанно, а причиной послужили травма Артура Бетербиева и снятие его с суперпоединка с Дмитрием Биволом. Шейхам в срочном порядке нужно было выкручиваться, украшать турнир, и они выкрутились. Во-вторых, как бы ни нахваливали Хирн и Уоррен новый формат, на деле он не вызвал особого интереса. Боксёры прежде всего дрались сами за себя и были сфокусированы на своём поединке, что вполне логично. Не было никакой командной раскрутки, на пресс-конференции не было ничего уникального, кроме масок, в которых появились боксёры.

Пресс-конференция перед турниром 5х5: Queensberry vs Matchroom Фото: Richard Pelham/Getty Images

А спортивная составляющая нового формата получилась ещё хуже, чем его пиар-компания. Никто не ожидал, что у одной из команд будет какое-то весомое преимущество. У Хирна как минимум был Филип Хргович, который считался фаворитом в поединке с Даниэлем Дюбуа. В планах Эдди было свести Хрговича и Энтони Джошуа в громком поединке, пока Усик и Фьюри будут выяснять отношения между собой во второй раз. Был у Хирна и Деонтей Уайлдер, который всем обещал очередное громкое возвращение. В общем, если брать чисто спортивную составляющую, на бумаге был примерный паритет.

Но на деле получился совершенный декласс от команды Фрэнка Уоррена. Чжан Чжилэй отправил Деонтея Уайлдера в тяжелейший нокаут и заодно, видимо, на пенсию, Филип Хргович, хорошо начавший бой, получил несколько серьёзных рассечений и досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа после восьмого раунда. Хамза Шираз финишировал Остина Уильямса в 11-м раунде, принеся своей команде, в отличие от Уайлдера, четыре балла а Уилли Хатчинсон и Ник Болл добыли ещё по баллу, одержав победы судейскими решениями. Таким образом, команда Фрэнка Уоррена одержала разгромную победу над командой Эдди Хирна – 10:0.

В итоге довольно необычный и даже интересный на старте формат провалился на финише. Всё делалось очень быстро, логику в формировании команд так никто и не объяснил, а отсутствие медиараскрутки и серьёзный дисбаланс в спортивной составляющей привели к тому, что шоу не получилось целостным. Сложилось впечатление, что больше всех от этого в плане пиара выиграли Уоррен и Хирн, и именно им эта идея пришлась по душе. Для всех же остальных это был обычный боксёрский турнир с отличными боями, которые при этом оказались как будто бы сами по себе.

Первый эксперимент с командным турниром получился спонтанным, скомканным и, возможно, поэтому был обречён на провал. Над многими аспектами этой идеи ещё предстоит работать, если, конечно, после такого старта у шейхов будет желание продолжать экспериментировать.