«Хабиб затмевает всех вокруг». Только уход Орла позволил Махачеву стать звездой

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) прошёл грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сошлись российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье.

В углу нашего соотечественника оказался и Хабиб Нурмагомедов, который вернулся в спорт спустя полтора года. И он своими глазами видел триумф Махачева, который оформил третью защиту чемпионского пояса. А после самого турнира очень много внимания было уделено именно Орлу. Все с большим нетерпением ждали его возвращения, а теперь рады наблюдать за Хабибом.

До сих пор далеко не все понимают, зачем именно Нурмагомедов покидал свою команду, не сопровождал парней во время важных стартов. А теперь со своей версией выступил и бывший чемпион UFC Даниэль Кормье: «Я не был удивлен, что Хабиб оказался в углу Махачева. Но он стал настолько огромной фигурой в мире ММА, что затмевает людей вокруг себя. Ислам в его тени стал чемпионом. Я был рад, что Хабиб присутствовал при этом. Но он также молодец, что отошел в сторону и дал Исламу проявить себя самостоятельно. Благодаря этому Махачев вышел на новый уровень. И неизвестно, достиг бы он его, если бы всё осталось, как раньше.

Хабиб вовремя понял, что должен отойти в сторону, чтобы парни из его команды могли прийти к успеху сами. Похоже, Хабиб теперь тренирует не только Ислама, но и ещё нескольких ребят. Если он действительно вернулся к работе тренером — ММА это пойдёт только на пользу».

Раньше победы Ислама и братьев Нурмагомедова – Умара и Усмана – слишком часто связывали с Хабибом. Особенно сильно это проявлялось в отношении Махачева. Во-первых, его постоянно называли наследником Орла, прозвище буквально приклеилось. Во-вторых, все были уверены, что наибольший вклад в итоговый успех вносят именно тренерский талант Хабиба и его поддержка, мотивация из угла.

После ухода Орла все стали оценивать Ислама как самостоятельного бойца, который не зависит от своего друга. И Махачев доказал всем, что является суперзвездой. Он довольно сильно поменял стиль, стал часто рубиться с соперниками в стойке. Ислам не боится громко высказываться в социальных сетях и на пресс-конференциях. Чего стоит только недавний инцидент с Порье во время стердауна. Раньше авторитет Хабиба сильно сдерживал Махачева. Теперь же он стал намного более раскованным и уверенным в себе. И даже иногда позволяет себе «ослушаться» Нурмагомедова. Например, в некоторых моментах боя с Бриллиантом было слышно, что Хабиб просит перевести дело в партер. Однако Ислам продолжал смело работать в стойке.

Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье Фото: Chris Unger/Getty Images

Хабиб действительно ушёл из спорта в тот момент, когда это было максимально нужно. Он позволил другу выйти из его тени. А теперь возвращается — тогда, когда больше всего необходим команде. Ислам уже суперзвезда, но идёт в ответственный поход за вторым поясом, поэтому нуждается в опыте Орла. Усман возвращается после дисквалификации, Умар преодолел сложную травму и окончательно восстановился. И теперь Хабиб постарается сделать так, чтобы все они превратились в суперзвёзд.