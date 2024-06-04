Макгрегор травмирован и не будет драться? Пресс-конференцию уже отложили

В ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) состоится фантастический турнир UFC 303. В главном событии вечера должны сойтись Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Все фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждут возвращения ирландца в октагон.

Стоит отметить, что на протяжении длительного времени были сомнения, что возвращение Ноториуса реально. Он сначала не мог пройти допинг-тестирование, затем вопросы вызывало физическое состояние Конора. Пока Чендлер пахал в зале и делился записями с тренировок, Макгрегор постоянно выкладывал видео из клубов, где было видно, что ирландец употреблял алкоголь.

Первая тревожная новость о предстоящем турнире прозвучала буквально на днях. 3 июня должна была состояться пресс-конференция, на котором ирландец и американец обменялись бы «любезностями». Но промоушен объявил о переносе: «Дорогие фанаты UFC! Пресс-конференция UFC 303, запланированная на понедельник, 3 июня, в Дублине, отложена до дальнейшего уведомления. Мы просим искреннего прощения у всех фанатов, которые планировали присутствовать на этом мероприятии. Как только у нас появится дополнительная информация о новой дате и времени, мы немедленно поделимся ею. Спасибо».

Самым пугающим в этом всём выглядит неопределённость сроков. Видимо, в дело вмешались факторы, которые сложно было предугадать. И фраза «до дальнейшего уведомления» означает, что сама организация пока не понимает, когда Конор и Майкл смогут появиться на публике. Конечно, Макгрегор тут же обратился к своим фанатам и сообщил, что в срыве события виноват не он. Но в последнее время особенного доверия к словам Ноториуса нет. Особенно на фоне того, что ирландец на протяжении всего прошлого года обещал выйти в октагон, но в итоге возвращение постоянно откладывалось.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер Фото: Chris Unger/Getty Images

А теперь издание MMA Mania со ссылкой на ESPN Deportes сообщило новость, которая ещё более тревожит фанатов смешанных единоборств. Стало известно, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях мог получить незначительную травму. Конечно, тело ирландца вряд ли максимально готово к возвращению. Конор не дрался на протяжении трёх лет, сильно прибавил в весе. Кроме того, Макгрегор уделял мало внимания тренировкам и постоянно употреблял алкоголь. Именно по этой причине сложно рассчитывать на готовность Ноториуса. И в такой ситуации любое повреждение, даже незначительное, может оказаться роковым.

В такой ситуации UFC стоит прямо сейчас начинать активно искать возможные варианты замены для Конора. Есть уверенность, что Чендлер примет любой вызов, а вот Макгрегор действительно может сняться в самый последний момент. И, кажется, организации нужно найти какой-то идеальный вариант, поскольку неудачная замена может разозлить и даже разгневать болельщиков. Нет никаких сомнений, что подавляющее большинство фанатов, которые намерены посетить мероприятие, покупают билеты именно на возвращение Конора. И если он снимется в последний момент, а замена разочарует, у лиги могут быть огромные проблемы.

Если Конор действительно снимется с поединка, он, скорее всего, больше не выступит в UFC. Есть уверенность, что терпение боссов промоушена уже на исходе. Слишком уж часто Макгрегор подводит организацию в последнее время. И это касается не только возвращения, которое постоянно откладывается. Ноториус постоянно попадает в истории, которые приводят к репутационным потерям. И будет очень интересно посмотреть, найдёт ли себя Конор в другом направлении. Например, Макгрегора всегда ждут с распростёртыми объятиями в боксе.