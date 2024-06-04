Девушку-боксёра из Чечни избили за тренировку в шортах. На неё напали пятеро мужчин

Спортсмены довольно часто попадают в резонансные истории, которые имеют негативный окрас. К сожалению, 4 июня из Швейцарии пришла очень неприятная новость. Телеграм-канал 360.ru сообщил, что пятеро мужчин избили уроженку Чечни и боксера Аминат Эльбукаеву. Она на протяжении длительного времени проживает в Швейцарии. А теперь столкнулась с агрессией со стороны соотечественников.

Согласно сведениям источника, мужчины напали на Эльбукаеву, потому что она тренировалась в шортах. По появившейся информации, на Аминат напали сзади пятеро соотечественников, скрутили её и били ногами. Девушка попала в больницу с серьёзными травмами. Она получила переломы рёбер и сотрясение мозга. Кроме того, сама Эльбукаева заявила, что избежать более ужасных последствий помешала профессиональная подготовка. И она уверена, что дело могло завершиться плачевнее. Спортсменка отметила, что всех нападавших уже задержали при попытке выехать из Швейцарии.

Отдельно Аминат обратилась к нападавшим и их матерям. Видно, что девушка настроена серьёзно, намерена добиться максимально жёсткого наказания: «Вы, наверное, думаете сейчас, что совершили какой-то мужественный поступок? Когда будут сажать сыновей, не кричите везде, что ваших сыновей без вины осуждают. Это я матерям говорю. Надо знать, что ваши дети делают. Мне придётся обратиться к властям. Потом не жалуйтесь, трусы. Группа трусов».

К сожалению, подобных ситуаций в последнее время становится всё больше. Совсем недавно в схожем положении оказалась Ирина Алексеева, представляющая Россию в UFC. Благо до рукоприкладства тогда не дошло. Но мигрант из Таджикистана подрезал спортсменку, которая ехала на велосипеде в Челябинске. Когда все участники инцидента остановились, преследователь начал их грубо оскорблять. Мужчине не понравилось, как были одеты девушки. Мигрант отметил, что на его родине так одеваться не принято.

Тот случай не сошёл обидчику с рук. 24-летнего мигранта Исломиддина депортировали из Российской Федерации. Также стало известно, что мигрант привлечён к административной ответственности по четырём статьям КоАП РФ. Ему были назначены штрафы, которые в настоящий момент уплачены.

Аминат уже успела дебютировать в профессиональном боксе. Правда, неудачно – уступила в первом поединке Оливии Бланк. Но хочется верить, что самые важные бои и спортивные достижения у уроженки Чечни ещё впереди. Главное, чтобы этот инцидент не сильно сказался на эмоциональном состоянии и будущем Эльбукаевой. Кроме того, нужно, чтобы ситуация получила максимальную огласку, а обидчики понесли заслуженное наказание. Только тогда можно будет пресечь подобные ситуации в будущем.