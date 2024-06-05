«Кулáчка нравится из-за кровожадности». Нокаутëр Автомат — про свой жестокий вид спорта

Гаджи Наврузов, известный болельщикам под прозвищем Автомат, является одной из главных звёзд российской кулáчки. В феврале 2023 года боец получил тяжёлую травму руки, из-за которой даже задумался о завершении карьеры. Но теперь Гаджи возвращается и 8 июня встретится с Фернандо Родригесом в рамках турнира RCC Hard 8. Именно в бою с бразильцем Наврузов получил тяжёлое повреждение. В интервью Автомат рассказал о сложностях восстановления и признался, что не хочет выступать в профессиональном боксе. Также боец оценил победу Ислама Махачева над Дастином Порье, объяснил, почему ему интересно следить за ММА, и кратко описал суть кулачных боёв.

— Почти полтора года прошло с момента травмы. Можете поделиться подробностями, какие были сложности в восстановлении? Почему оно так затянулось и где восстанавливались?

— Были сломаны две кости. Одна кость разлетелась на шесть частей, и эти части хаотично разорвали нервные ткани в предплечье. Думаю, из-за этого всё так затянулось. Сказали, что это год восстановления. Осколки были не в одном месте, и в разных больницах говорили, что это очень странный перелом. И пока все кости и осколки срослись, нервы ещё, шла реабилитация. Пальцы висели, не работали. И я вот потихоньку их разрабатывал. Понятно, что полному восстановлению это не подлежит, но я благодарю Всевышнего, что получилось хотя бы так. В течение нескольких дней каждые два часа необходимо было разрабатывать пальцы и пытаться восстановить, поэтому я рад, что пальцы хотя бы заработали. До этого они просто не работали.

— А нет сейчас страха, что рука не выдержит нагрузки или ещё что-то случится?

— Врать не буду, страх действительно есть, но что будет суждено, то и произойдёт. Я сделал всё зависящее от меня: реабилитация, уколы, витамины, врачи. Если случится так, что она сломается, я подойду к зеркалу и скажу себе, что так было суждено. Если бы я что-то не доделал из процедур, тогда бы это давило на меня внутри, но я сделал всё возможное. Поэтому будь что будет. Я понимаю, на какой риск иду. В этом виде спорта никто не застрахован. Люблю говорить, что мы в этом мире временно и жизнь у нас не очень хорошая. В жизни случаются и хорошие вещи, и плохие, я к этому нормально отношусь. Рассчитываю на победу, конечно, но случиться может всё что угодно. Может, я снова отправлюсь в больницу, может, мой соперник отправится, а может, мы оба отправимся. Может, кто-то умрёт. Это спорт. Бойцы часто ломают руки, это нормально, такой вид спорта.

Бой Гаджи Автомата и Фернандо Родригеса Фото: «Бойцовский клуб»

— Реванш с Родригесом — сейчас самый интересный для вас поединок? Насколько это противостояние принципиально? Уже два раза не получилось одержать победу.

— Знаете, для лиги — хорошо, для болельщиков — хорошо, для моего возвращения — тоже. То есть со всех сторон этот бой интересен, люди готовы смотреть. А если люди готовы смотреть, значит, за него готовы заплатить. Если готовы заплатить, то и мне это очень интересно. Думаю, что и самому Родригесу это интересно. Я не дрался уже 16 месяцев, но меня узнаю́т в кулáчке, хоть я не люблю этого говорить, и рекорд есть, и есть что у меня забрать. Поэтому любому кулачнику будет интересен поединок со мной. Никто не знает, в какой я буду форме. Я и сам не знаю. Всё получится или очень хорошо, или очень плохо. И я не рассчитываю на какой-то средний результат.

— А можно сказать, что сейчас вы будете драться с Родригесом в своей стихии? Можно назвать это преимуществом?

— С одной стороны, я могу согласиться с этими словами, да. Тренеры, которые со мной работают, говорят, что я по-разному бью в боксёрских перчатках и в перчатках ММА. Ну, у меня нет школы бокса, может, с этим и связано, что я где-то не могу докрутить кулак. В кулáчке мне легче. Могу просунуть руку, защититься. Но удары всё равно другие. Я люблю ставить в пример футбол. В пляжном футболе, мини-футболе и большом футболе вроде бы одно и то же, все играют мячом, однако это совершенно разные виды спорта. Так же и кулáчка, бокс и ММА схожи тем, что нужно работать руками, но это всё равно разные вещи, совершенно разные. Даже боль другая.

— Стоит ожидать новых ярких выходов на бой?

— Да нет, думаю, спокойно выйду. Даже сейчас на съёмках я вот попросил в футболке отсняться. У меня сейчас забита вся грудь. Я провёл пять сеансов по выводу татуировки, один сеанс по выводу другой татуировки. С сентября или августа начал убирать их. Я хочу замазать грудь перед выходом, и главное, чтобы то, чем я замажу, из-за пота не ушло. Вот это и будет мой выход. Ничего другого на выход я не планировал. Сейчас стараюсь надевать футболку везде, где ведут съёмки, чтобы не было видно татуировки. Даже если фоткаться подходят. Хочу полностью её убрать.

— Из-за татуировки в своё время было много негатива в вашу сторону. Могло это послужить причиной?

— Нет, причиной было не это. Ни слова моего отца, ни слова Хадиса Ибрагимова, ни слова моей жены, зрителей не повлияли на моё решение. Пока я сам не решил, никто не мог на меня повлиять. Меня оставили просто уже с этим. Я сам до этого дошёл, когда начал молиться. Пока человек сам не решит что-то сделать, на него никто не сможет повлиять. Вот даже грубый пример могу привести. Если человек — кайфарик, то, что бы ему ни говорили, он не оставит, пока сам не решит. Я не понимал, никому же зла не желаю, у меня нет к кому-то зависти. Это вообще моё лучшее качество, считаю. Когда меня просили татуировку убрать, то отвечал, что не пытался кого-то обидеть или оскорбить, я не злой человек. Пока не начал делать молитву пять раз в день, не ушёл в религию, не стал убирать её.

— Вы три года подписывали контракт с боксёрской промоутерской компанией. Осталось желание выступать в профессионалах?

— Да нет, какой из меня боксёр? Мне уже 35 лет, и нет никакого желания выступать в боксе. Я хочу только в кулáчке. У меня узкое направление. Я могу просто подраться, но равняться с профессионалами нет никакого смысла. Я могу в футбол поиграть, хорошо играю. Вижу себя в кулачных боях только. Ни бокс, ни кикбоксинг, ни ММА, тем более с этой рукой. Мне уже 35 лет, и мне не нужно стараться что-то придумать. Мне надо только пытаться заработать денег для своей семьи.

— У вас в боксе остался незакрытый гештальт — Тимур Слащинин. Хотели бы устроить реванш? Может, в другой дисциплине?

— Согласен, если в кулачных боях, то да. Ну в боксе больше нет желания выступать. Это не с Тимуром связано, конечно. У меня сейчас контракт с RCC, и Николай Клименко такой человек, что если мне предложат больше где-то, то он готов пойти навстречу и отпустить. И если мне предложат в другой лиге больше денег, то я готов рассмотреть этот вариант. Мне вот говорят, что хотят сделать следующий бой с Олегом Фомичëвым на Top Dog. Ситуацию они знают. Если Top Dog платит, я подерусь, но мне кажется, что не заплатит. Не хочется далеко забегать. Меня могут спокойно отпустить в другую лигу подраться, если там предложат какой-то бой и RCC не захочет его организовать. Это очень большой плюс.

Гаджи Автомат Фото: Из личного архива Наврузова

— Я вот хотел спросить и про Фомича. Может, у вас есть какие-то интересные бойцы в кулáчке, с кем вы хотели бы подраться? Может, в будущем.

— Честно, нет. С Родригесом людям будет интересно, с Фомичом тоже будет интересно по-любому, он всех бьёт. Тимур Слащинин, такое имя тоже есть. С Пашей Шульским все хотят увидеть реванш. Тем более непонятно, в какой я форме. Имена есть, но кого-то определённого выбрать не могу. Хочу сейчас заработать на машину, квартиру, ничего сверхъестественного не хочется. За кем-то бегать в 35 лет — уже не то. Я долго не дрался, и бросать кому-то вызовы нет смысла. Я просто есть и есть. Кто-то раскручивает, грамотно разговаривая, кто-то провоцирует, что-то снимает, кто-то хорошо дерётся. У каждого свой способ зарабатывать.

— Что вам нравится смотреть кроме кулáчки — бокс или ММА?

— Думаю, больше ММА. Бокс — красивый вид спорта, но всё же больше ММА. Там такие нокауты бывают. Моему сыну, ему шесть лет будет, например, не нравится боксировать. Он ходит на дзюдо, на самбо. Говорю ему бить прямые, боковые, а он не хочет. Ему нравится бороться, делать броски. Мне всегда тоже хотелось в ММА, ребёнок у меня будет ходить на дзюдо, грэпплинг, борьбу, такие виды спорта. С ударкой проблем не будет. Удар, думаю, я сам смогу ему поставить. А в борьбе нужна какая-то база. Мне вот больше нравится это направление.

— А вы смотрели бой Усика и Фьюри?

— Нет, не смотрел. Но я знаю результат, видел какие-то нарезки. Смотрел Ислама Махачева. Великолепно выступил. Они молодцы, у них такая команда. Если я, например, дерусь за деньги, то они больше за наследие, имя. Это пример, они молодцы. У молодёжи есть с кого брать пример, куда стремиться. Если ты хочешь чего-то добиться, то нужна реальная дисциплина, нужно держать себя в руках, духовное развитие.

— Видите соперников для Ислама в лёгком весе?

— Вот он сказал в микрофон, что хочет подняться в весе. Это было бы вообще прикольно. Один не проиграл, всех вынес, второй заберёт два пояса. А у них же команда сильная, кого только нет в разных лигах. Интересно понаблюдать, насколько далеко они могут зайти, что они могут сделать. Всё интереснее становится.

— Как считаете, какие у Махачева шансы получить второй пояс?

— Из меня так себе аналитик. Может, я не понимаю каких-то вещей, которые видят другие. У каждого свой взгляд на бойцовский мир. Я считаю, что, если именно с их команды человек говорит об этом, значит, они уверены в этом и сделают всю работу, чтобы этот пояс забрать. Ну и главное, чтобы лига дала бой. Просто так в их семье никто говорить не будет. Если они говорят об этом, значит, уверены в этом. Не будут раскидываться словами, значит, у них есть план, как этого достичь. Проблемы, конечно, будут, любой соперник — проблема, но этот человек справится. Не скажу, что спокойно, за всем этим большая работа, много тренировок, и всё это может дать второй пояс.

— Превзойдёт ли Махачев Хабиба, если получит второй пояс?

— Мы с Хадисом тоже обсуждали это. Я думаю, нет. Это лично моё мнение. Невозможно сравнивать. Один без поражений, второй с двумя поясами, мнения у людей разделятся. Он с двумя поясами, ещё 14 побед подряд. Сравнивать будет трудно, но я думаю, что нет.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев Фото: Из личного архива Хабиба

— Вернёмся к вашей карьере. Есть какие-то планы, например, провести какое-то количество поединков до конца года?

— Знаете, я сейчас в таком положении, как и зрители, мои родители, моя команда. Я не знаю, что ожидать. 16 месяцев не дрался. Преодолëн такой стресс. Не могу ответить, на сколько боёв я готов. Спарринги это одно, их было много. Страх всё равно есть, когда бьёшь, боль есть. Я строю планы, конечно, однако всё будет зависеть от того, как пройдёт ближайший бой. У меня в восьми боях 18 нокдаунов. Я могу ронять и рассчитываю на это. Главное — не упасть, уронить, руку не сломать. Если будет всё хорошо, то узнаете всё. Планы грандиозные, но что-то говорить рано. Посмотрим, как пройдёт бой. Если всё плохо, то поеду в больницу. Если всё хорошо, те, кому я симпатичен, порадуются.

— Как можно описать кулачные бои несколькими словами?

— Боль. Можно так сказать? В кулáчке очень такая, интересная боль. Не берём нокауты, когда людей просто вырубают. А вот когда просто попадаешь, оформишь нокдаун. Там боль нестандартная, острая такая. В ММА тоже больно, не говорю, что там не больно, но тут другая боль. Ну ещё характер, дух. Кулáчка людям нравится из-за кровожадности. Человек всё же злое существо. Но вот был бой Кратоса и Фролича очень кровавый, и некоторые люди против таких боёв. Не все жестокие. Я когда сам смотрю бои, мне бывает страшно. Там ещё такой щелчок бывает, мне страшно.

— Если брать топ-кулачников России, то на какое место вы бы поставили себя и кто бы ещё вошёл в топ?

— Я себя поставлю на первое место. Но я же всё равно не дрался. Думаю, что Фомич, Сослан Асбаров топовые. Я бы их назвал. Хайбула Мусалов ещё сильный, мне нравится, он очень остро бьёт. Я видел, как он стоит с тяжами. Он ко мне подходил, говорил, давай, встанем, но я отказался. Он лёгкий, быстро бьёт, жёсткий тип. Ну а остальные, думаю, все плюс-минус одинаковые. Я исхожу из своих знаний. Вот Кантемир Калажоков ещё есть. В последнем бою что он показал, сильный тип. Но вообще на этот вопрос сложно отвечать без подготовки.