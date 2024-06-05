Самый невезучий россиянин в UFC – не Анкалаев. Что не так с карьерой Алискерова

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе UFC проведёт очередной турнир серии Fight Night. Соглавным событием вечера должен был стать поединок россиянина Икрама Алискерова и бразильца Андре Муниза, недавнего обитателя топ-15 среднего дивизиона.

Бой должен был стать неким трамплином для Алискерова, чтобы вплотную приблизиться к рейтинговым соперникам и в дальнейшем уже стабильно получать топовую оппозицию. Однако все эти планы придётся отложить. У Муниза перелом пальца ноги, и, судя по всему, он ещё подхватил стафилококк, поэтому снялся с боя. Икрам остался в карде, и ему выписали нового соперника — Антонио Троколи.

В своё время бразилец пытался попасть в UFC, выиграл бой в Претендентской серии Даны Уайта, но в итоге провалил тест на запрещённые вещества и результат изменили на no contest. Ну а последний поединок Троколи провёл 2,5 года назад в местечковом бразильском промоушене. И теперь у Антонио шанс проявить себя на топ-уровне. Для Алискерова это, конечно, вариант, чтобы простой не затягивался, так как победа над соперником, выходящим на коротком уведомлении, не даёт россиянину ровным счётом ничего.

Икрам вообще очень быстро превращается в самого невезучего бойца UFC из России. Раньше мы по умолчанию закрепляли этот статус за Магомедом Анкалаевым с его титульными злоключениями, но Алискеров решил потягаться в этом аспекте с соотечественником. После впечатляющего дебюта в прошлом году Икраму дали шикарный аванс в лице поединка с Пауло Костой. Бразилец от боя в итоге отказался, а вместе с этим уплыл шанс Алискерова с наскока залететь в топ-5.

Икрам Алискеров Фото: Chris Unger/Getty Images

Затем был анонсированный поединок с Нассурдином Имавовым на UFC 294. Французский дагестанец снялся из-за травмы за неделю до турнира, а Алискерову прислали Варлея Алвеса, которого россиянин просто уничтожил. Казалось, что сейчас точно получится свести Икрама с топовым соперником, и ему действительно дали Энтони Эрнандеса из конца топ-15, но тут уже наш боец не смог выступить из-за стафилококковой инфекции. И вот теперь очередной срыв боя с крепким соперником. И это мы не берём в расчёт то, что Алискерова, по его словам, также пытались свести с Крисом Кёртисом, но того потом выдернули из этой пары, отправив на замену в один из апрельских турниров. А Крис, на секундочку, тоже боец из топ-15. То есть у Икрама уже сорвались четыре попытки оказаться в рейтингах. Всего за год в UFC.

Это ощутимо бьёт по перспективам Алискерова и замедляет его движение, хотя, очевидно, что в промоушене очень верят в потенциал российского бойца и активно пытаются забросить его в рейтинг. А уже там Икрам может довольно шустро добраться до своего единственного обидчика в профессиональной карьере — Хамзата Чимаева. В 2019 году они встречались на турнире Brave, и Борз нокаутировал Алискерова в середине первого раунда. Даже несмотря на быструю победу, Чимаев позже не раз отмечал, что это был самый сложный бой, так как в нём у Хамзата не пошла борьба. Алискеров после этого провёл ещё три боя в Brave, всех победил и покинул лигу.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Сейчас боец из Дагестана идёт на серии из семи побед, шесть из которых досрочные, и уже уверенно стучится в двери топ-15, но останавливают его не соперники, а обстоятельства. Икрам в одном из недавних интервью говорил, что после июньского боя рассчитывает выступить на UFC 308 в Абу-Даби, который должен пройти в октябре.

Если снова не вмешаются внешние факторы, то у Алискерова, скорее всего, появится новый шанс с топовым соперником. И остаётся надеяться, что следующая попытка окажется удачной.