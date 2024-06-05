Как спасать UFC 303? Конор жёстко подставляет боссов лиги

В ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) состоится очередной номерной турнир UFC 303. В главном событии вечера должны сойтись Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Все фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждут возвращения ирландца в октагон.

Вот только с каждым днём становится всё меньше уверенности в том, что поединок действительно состоится. Сначала сорвалась пресс-конференция, причём организация отказалась называть новые сроки. А затем появилась информация, что Ноториус получил повреждение. Но новости, которые пришли из-за океана накануне, звучат ещё более пугающе.

Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал о текущем статусе поединка. По информации источника, ситуация находится в подвешенном состоянии: «На данный момент новостей нет. Всё ещё есть надежда, что бой состоится. Я бы сказал, что есть позитивные моменты. Однако руководство UFC опросило некоторых бойцов, чтобы узнать, кто мог бы выйти на замену, либо провести совершенно какой-то другой бой, который также стал бы главным поединком турнира».

Формулировки «есть надежда» и «позитивные моменты» в случае с Конором уже не внушают доверия. На протяжении всего прошлого года он постоянно заявлял, что возвращение случится буквально с момента на момент. Но вместо этого оказалось, что Макгрегор имеет проблемы с допинг-контролем, а UFC даже пришлось разорвать отношения с USADA. Видимо, организации всё-таки верила, что Ноториус возьмётся за ум и найдёт в себе силы вернуться в октагон. Но пока ситуация выглядит откровенно плачевно.

Конор Макгрегор Фото: Brian Lawless/Getty Images

Теперь организации предстоит в срочном порядке решать, что именно делать с этим ивентом. Один из предлагаемых вариантов – изменение статуса события. За неделю до этого в Саудовской Аравии состоится турнир, который будет изобиловать боями с участием россиян. А главное, там действительно яркие главные события: сначала Роберт Уиттакер подерётся с Хамзатом Чимаевым, а затем состоится битва богатырей – зарубятся Сергей Павлович и Александр Волков. Фактически самым логичным выглядел бы вариант, при котором этот ивент получит статус номерного, а через неделю пройдёт UFC Fight Night. Но большой вопрос заключается в том, как именно будет решён вопрос с телевизионными трансляциями. Если права уже выкуплены, а в этом практически не приходится сомневаться, провернуть такую аферу будет максимально тяжело.

Второй вариант – поиск нового соперника для Майкла Чендлера. Конечно, сам американец прекрасно понимает, что он потеряет в деньгах. Нет сомнений, что бой с Конором был бы невероятно денежным. А теперь придётся поумерить свои аппетиты. Но неплохой вариант – поединок с Максом Холлоуэем за титул BMF. И сам Чендлер уже заявлял, что готов сразиться с Благословенным: «Хочу ли я подраться с Максом за пояс BMF? 100%. Макс настоящий гангстер. Я был бы рад в будущем получить возможность с ним встретиться».

Но есть большой вопрос, согласится ли сам Холлоуэй выходить на поединок с опасным ударником на таком коротком уведомлении. Напомним, Макс выступал совсем недавно на UFC 300, где бился с Джастином Гэтжи. И получилось отправить оппонента в нокаут, но битва получилась энергозатратной и очень непростой. Поэтому Максу совершенно точно может понадобиться время для восстановления. Скорее всего, выходить в октагон в такой ситуации не станет даже обладатель пояса BMF.

Макс Холлоуэй Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Есть и ещё два варианта, которые выглядят вполне вероятными и правдоподобными. Первый – это Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Бразилец, который продолжает выражать желание выступать на каждом номерном турнире, совершенно точно не откажется от такого предложения. А чех давно доказал всем, что для него не существует особенно опасных вызовов, он готов к абсолютно любому испытанию. Поэтому такая пара смотрится очень неплохо. Второй расклад – это реванш Александра Волкановски и Илии Топурии. Великий горит желанием отомстить за поражение. Поэтому он постарается сделать всё, чтобы поставить оппонента в тупик. Другой вопрос заключается в том, что Топурия в последнее время не особенно рвётся в октагон. Поэтому предложение должно быть действительно стоящим.

Конор в очередной раз ставит UFC в крайне неудобное положение. Но организация продолжает спускать ему всё с рук. Кажется, что рано или поздно терпение боссов всё-таки должно закончиться. А пока им предстоят очень непростые недели.