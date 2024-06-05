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UFC 303: Конор Макгрегор – Майкл Чендлер, возможная отмена, дата и время, во сколько, где смотреть, онлайн-трансляция

UFC 303: Макгрегор сорвёт турнир и завершит карьеру? LIVE
Сергей Сорокин
UFC 303: Конор Макгрегор – Майкл Чендлер
Комментарии
Конор напугал всех. Подогревает интерес к бою или решил кинуть Дану Уайта?

В ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) состоится фантастический турнир UFC 303. В главном событии вечера должны сойтись Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Все фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждут возвращения ирландца в октагон.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор - Майкл Чендлер
30 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Майкл Чендлер

Правда, в последнее время ходят слухи, что поединок может быть отменён. Сначала была перенесена пресс-конференция, а затем появилась информация, что Конор получил травму. Сейчас UFC активно работает над вариантами, которыми можно будет заменить Макгрегора, если тот откажется от поединка.

А в соглавном событии должны выступить Джамал Хилл и Карлос Ульберг. Они выступают в полутяжёлом дивизионе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Похоже, возвращение Конора в октагон снова сорвётся:
Макгрегор травмирован и не будет драться? Пресс-конференцию уже отложили
Макгрегор травмирован и не будет драться? Пресс-конференцию уже отложили

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Где смотреть UFC 303 Дата и время турнира UFC 303 Полный кард UFC 303
Live Сергей Сорокин

🥺 Инсайдер рассказал о текущем статусе боя Макгрегор — Чендлер

Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал о текущем статусе поединка между популярным ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером.

«На данный момент новостей нет. Всё ещё есть надежда, что бой состоится. Я бы сказал, что есть позитивные моменты. Однако руководство UFC опросило некоторых бойцов, чтобы узнать, кто мог бы выйти на замену, либо провести совершенно какой-то другой бой, который также стал бы главным поединком турнира», — написал Хельвани в своих социальных сетях.

16:02 Сергей Сорокин

Где смотреть UFC 303

Посмотреть трансляцию турнира UFC 303 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

16:02 Сергей Сорокин

😰 Соннен сделал категоричное заявление о возможной травме Макгрегора

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен прокомментировал недавние новости о возможной травме ирландца Конора Макгрегора перед поединком с американцем Майклом Чендлером. Спортсмены должны сразиться в ночь с 29 на 30 июня мск на турнире UFC 303.

«Вот что я вам скажу – переноса боя не будет. Либо они дерутся 29-го, либо мы просто идёт дальше. Шоу в любом случае состоится. Я убеждён, что Конор встретится с Майклом Чендлером. Говорю об этом с уверенностью», — сказал Соннен на канале ESPN MMA в YouTube.

16:01 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 303

Турнир UFC 303 состоится в ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США). Основной кард ивента стартует в 05:00 по московскому времени.

16:01 Сергей Сорокин

🤨 «Не хочу сообщать плохие новости». Кормье — о запланированном на UFC 303 бое Макгрегора

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье поделился мнением о недавнем переносе на неопределённый срок пресс-конференции в Дублине, посвящённой предстоящему турниру UFC 303.

«Позвольте дам вам понять, что нужно немного подготовиться к разочарованию. Я не хочу сообщать плохие новости, но позвольте мне рассказать вам кое-что о UFC. Дана Уайт теперь будет злиться и высказываться резко в адрес прессы. Дана Уайт устроит прессе головомойку. Знаете, кого Дана Уайт не любит подводить? Фанатов. Он не любит подводить болельщиков. И когда пресс-конференция была отменена, все увидели, что многие в социальных сетях стали выражать своё недовольство», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

16:00 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 303

  • Конор Макгрегор – Майкл Чендлер;
  • Джамал Хилл – Карлос Ульберг;
  • Майра Буэно Силва – Мэйси Чиассон;
  • Джо Пайфер – Марк-Андре Баррио;
  • Иэн Мачадо Гэрри – Майкл Пейдж;
  • Каб Суонсон – Андре Фили;
  • Чарльз Жорден – Джин Силва;
  • Пэйтон Талботт – Янис Геммури;
  • Мишель Уотерсон-Гомес – Джиллиан Робертсон;
  • Андрей Орловский – Мартин Будай;
  • Ри Цуруя – Карлос Эрнандес;
  • Рики Симон – Винисиус де Оливейра.
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