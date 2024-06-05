UFC 303: Макгрегор сорвёт турнир и завершит карьеру? LIVE

В ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) состоится фантастический турнир UFC 303. В главном событии вечера должны сойтись Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Все фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждут возвращения ирландца в октагон.

Правда, в последнее время ходят слухи, что поединок может быть отменён. Сначала была перенесена пресс-конференция, а затем появилась информация, что Конор получил травму. Сейчас UFC активно работает над вариантами, которыми можно будет заменить Макгрегора, если тот откажется от поединка.

А в соглавном событии должны выступить Джамал Хилл и Карлос Ульберг. Они выступают в полутяжёлом дивизионе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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