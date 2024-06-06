«Для меня это был бы очень лёгкий бой». Царукян зря недооценивает Махачева

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси состоялся турнир UFC 302. В главном событии вечера российский чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев провёл успешную защиту пояса против известного американского бойца Дастина Порье.

Большинство экспертов и бойцов были от поединка в настоящем восторге. Они увидели фантастическую зарубу, в которой каждый проявил себя великолепно. Но затем внезапно выступил Арман Царукян. И, говоря откровенно, его слова были приняты аудиторией неоднозначно. Боец продолжает активно вести себя в социальных сетях и прокачивать медийку. Однако на сей раз он, кажется, перегнул палку.

Сначала Арман сделал выпад в сторону заслуженного американца. Порье дрался с повреждениями и продемонстрировал характер. Он сражался из последних сил и практически добрался до судейского решения. Но в глазах Царукяна Бриллиант всё равно выглядел, мягко говоря, не лучшим образом: «Первый раунд прошёл в сторону Махачева, я думал: «Блин, в натуре мешок конченый этот Порье». Потом, смотрю, включился, и Ислам подустал, уже бой был поинтереснее».

Очень мощно Царукян прошёлся и по Исламу. Возможно, таким образом он просто пытается раскачивать долгожданный реванш. Но при этом Арман совершенно не стесняется в выражениях. Вот и чемпиона он упрекнул в отсутствии кардио: «Меня Ислам больше удивил, почему он так быстро устал и не мог бороться. Ну, как мы знаем, Ислам в пятираундовых боях не так хорошо дышит, это его второй пятираундовый бой, и он отдаёт концовки. Мне вот интересно, откуда он нашёл силы на удушку, но у меня такое чувство, что Порье просто взял и сдался. Морально сломался. Там оставалось 2,5 минуты, ну зачем ты шею свою отдаёшь?! Ну перетерпи, перекрутись, не сдавайся, там осталось 2,5 минуты, твой последний бой, самый важный бой в жизни. И ты берёшь и просто так отдаёшь его. Я бы просто так не отдал».

Стоит отметить, что выпад в сторону Порье был встречен максимально жёстко. Например, резко на него отреагировал поляк Матеуш Гамрот, который обозвал Армана «сволочью». Да и слова Царукяна выглядят любопытно в разрезе последнего поединка. Там Чарльз Оливейра мог несколько раз его финишировать. Конечно, Арман одержал итоговую победу. Но при этом о доминации говорить совершенно точно не стоит. Поэтому удивительно выглядит такая бравада по отношению к участникам титульного поединка.

Арман Царукян боец UFC в лёгком весе «Если против меня выйдет та версия Ислама, которая была в бою с Порье, то для меня это будет очень лёгкий бой. Я мог бы перевести его на канвас, поскольку у него не осталось бы сил для сопротивления. Когда боец устаёт, то его можно победить, несмотря на то что у него могут быть лучше навыки. Посмотрите сами: Ислам устал во всех пятираундовых боях — и с Волком, и с Порье. Поэтому мне удастся его победить за счёт выносливости».

И вновь тезис, который вызывает довольно серьёзные вопросы. Дело в том, что сам Арман проводил трёхраундовый поединок с Оливейрой. И на третьем отрезке откровенно устал, что едва не позволило Чарльзу провести удачный удушающий приём. Не особенно хватило ему функционалки и в противостоянии с Матеушем Гамротом. Если стартовые раунды прошли в равной борьбе, то на последних отрезках приходилось буквально выживать и терпеть. Поэтому многие всё-таки согласились с решением, которое приняли рефери.

Бой Гамрот — Царукян Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

На выпады со стороны Царукяна успел отреагировать и сам Махачев. Причём он ответил оппоненту довольно жёстко, не забыв подколоть обидчика: «Царукян просто болтает. Боями не может к себе внимание привлечь, пытается словами. У него уже был шанс, я его один раз побил. Придется и второй раз побить. Какой бы бой выбрал – с Царукяном или с Макгрегором? Честно говоря, с Макгрегором и медийнее, и во всём интереснее. Но не думаю, что даже его следующий бой с Чендлером состоится».

Царукян классно прокачивается в медийном плане. Но очень зря недооценивает чемпиона. Его реакция на поединок Махачева и Порье выглядит откровенно странно. И теперь Арман отрезает себе пути к отступлению. Он просто обязан выходить на титульный поединок и доказывать, что произнесённые слова были правдой.