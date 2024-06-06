Тяжёлый вес — самый российский. Изучаем, как наши тяжи доминируют в ММА

Российские бойцы смешанных единоборств уже давно закрепились во всех ведущих мировых промоушенах. Особняком стоит тяжёлый дивизион, в котором отечественные бойцы по-настоящему доминируют в ММА.

Возьмём сильнейшую лигу мира – UFC. На третьей и пятой строчках в рейтинге расположились россияне Сергей Павлович и Александр Волков, которые зарекомендовали себя как топовые представители промоушена. Первый и вовсе в конце прошлого года дрался с Томом Аспиналлом за временный пояс чемпиона, но проиграл. Теперь Сергей и Александр проведут поединок между собой на турнире в Саудовской Аравии 22 июня, а победитель вновь станет одним из главных претендентов на титул.

В сильнейшем азиатском промоушене ONE Championship царит Анатолий Малыхин. Российский боец последовательно забрал три чемпионских пояса в трёх дивизионах: тяжёлом, полутяжёлом и среднем. И планирует проводить защиты во всех категориях.

PFL и Bellator хоть и объединились, но турниры проводят отдельные, и у каждой лиги есть свои претенденты на титул. Так, в Bellator выступает известный российский боец Вадим Немков, которое долгое время был чемпионом в полутяжёлом весе, зачистил дивизион и ушёл на повышение. Ученик Фёдора уже успел дебютировать в тяжёлом весе, задушив крепкого бразильца Бруно Каппелоццу на турнире чемпионов PFL и Bellator. Вадим получил специальный пояс из рук Майка Тайсона, но, конечно, его интересует полноценный пояс чемпиона в тяжах, за которым он стремительно идёт.

Ну и, конечно, отдельно стоит выделить тяжёлый дивизион PFL, в Гран-при которого участвуют сразу четыре российских бойца. Денис Гольцов начал свой очередной поход за $ 1 млн с победы над Линтоном Васселлом: Русский богатырь в прошлом сезоне лиги проиграл в финале Гран-при Ренану Феррейре и намерен исправить ситуацию в этом году. Соперником Гольцова по второму бою регулярного сезона станет другой российский боец Сергей Билостенный. Он на старте нового Гран-при одолел решением судей экс-бойца UFC Благоя Иванова, так что противостояние Гольцова и Билостенного на турнире PFL 4 14 июня будет крайне интересным.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

На этом же турнире выступят ещё два российских бойца, штурмующих Гран-при тяжей организации. Ученик Фёдора Емельяненко Валентин Молдавский в первом бою регулярного чемпионата без проблем разобрался с Анте Делией в первом раунде и готов к трилогии с опытным британцем Линтоном Васселлом: на данный момент в очных противостояниях у них ничья – 1-1.

Также в карде турнира свой бой проведёт Олег Попов. У российского бойца солидный рекорд 17-1, в первом раунде Гран-при он финишировал Стива Моури и идёт за второй победой: на PFL 4 он встретится с Дэвионом Франклином.

Все четыре российских бойца претендуют на попадание в плей-офф сезона PFL, и это, конечно, уникальный показатель: три ученика Фёдора Емельяненко и Русский богатырь ведут серьёзную борьбу за $ 1 млн.

Интересно, что в этом году во всех четырёх ведущих мировых лигах смешанных единоборств могут появиться отечественные чемпионы в тяжёлом весе. Анатолий Малыхин и так уже владеет поясом ONE, Вадим Немков подбирается к титулу в Bellator, Сергей Павлович и Александр Волков выявят следующего претендента на титульник в UFC, а квартет россиян в PFL разносит Гран-при организации. Ни в одном другом дивизионе нет такой доминации от отечественных бойцов, именно тяжеловесы создают самую высокую конкуренцию во всех ведущих лигах мира, и именно они приковывают особый зрительский интерес.