Выберет огромные деньги, а не спорт. Конор займёт место Тайсона и проиграет блогеру?

В ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) состоится очередной номерной турнир UFC 303. В главном событии вечера должны сойтись Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Правда, возникают опасения, что ирландец не сможет выйти в октагон. И тогда промоушену придётся срочно искать замену.

А 20 июля на арене «AT&T» в Арлингтоне (США) должен был состояться большой боксёрский вечер, который планировали возглавить Джейк Пол и Майк Тайсон. Но в итоге легендарный ветеран был вынужден инициировать перенос из-за проблем со здоровьем. Складывается ощущение, что такой ситуацией может воспользоваться Конор. Видимо, драться с Чендлером он не собирается, но при этом имеет шанс провести «золотой» бой с Полом.

Нужно напомнить, что о перспективах Конора в боксе разговоры ведутся довольно давно. Ирландец даже успел попробовать свои силы в ринге, когда столкнулся с Флойдом Мейвезером-младшим. Конечно, тот поединок Ноториус вряд ли сможет записать себе в актив. Дело закончилось победой американской легенды техническим нокаутом в 10-м раунде. До судейского решения Конор в итоге не дотерпел. Но в этом противостоянии на первый план вышел далеко не результат.

Поединок изначально позиционировался в качестве денежного. И гарантированные гонорары также указывали на это. Мейвезер поставил подпись под соглашением на $ 100 млн, Макгрегор – на $ 100 млн. Но в дальнейшем источники говорили о цифрах совершенно иного уровня. Стало известно, что в итоге выплаты составили $ 300 млн для Флойда и $ 100 млн для Конора. Кроме того, озолотились и организаторы, которые получили беспрецедентную прибыль. В итоге поединок навсегда вошёл в историю единоборств.

Флойд Мейвезер-младший и Конор Макгрегор Фото: Christian Petersen/Getty Images

Прямо сейчас бокс – это тот вид спорта, в котором можно рассчитывать на огромные гонорары. И даже если соперником выступает Пол, который не имеет солидного послужного списка на профессиональном уровне. Совсем недавно Джейк проводил поединок с Нейтом Диазом. Дело завершилось победой блогера. Но бывший боец UFC заработал от $ 15 до $ 20 млн. 30 минут в ринге принесли Стоктонскому гангстеру больше, чем 15 лет в лучшем промоушене на планете. И такая разница выглядит действительно ощутимой.

Стоит отметить, что Конор уже давно «отгорел» смешанными единоборствами. Складывается ощущение, что сейчас он полностью сосредоточен на личном бренде и заработке. Поэтому выбор для Макгрегора выглядит очевидно. Поединок с Чендлером может стать очень опасным испытанием и очередным пятном на карьере Ноториуса, которую точно не назовёшь безупречной. А вот противостояние с Полом – прекрасная возможность совместить приятное с полезным. И в ринге появиться, и перед фанатами покрасоваться, и денег заработать.

Скорее всего, о потенциальном поединке уже давно размышляют и Пол, и Макгрегор. Поэтому они вполне могут решиться на эксперимент уже летом. Но такой шаг от Ноториуса станет ударом по UFC. Совершенно точно руководство лиги после этого может окончательно разорвать все отношения с Конором. Вот только складывается ощущение, что Макгрегору всё это уже безразлично.