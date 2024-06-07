«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Егоров вырубит американца, Никулин рвётся в финал Гран-при. LIVE

7 июня на волейбольной арене «Динамо» в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Главным боем ивента станет поединок между Алексеем Егоровым и Брэндоном Глэнтоном. Россиянин имеет профессиональный рекорд 13-1 и выступает в первой тяжёлой весовой категории (до 91 кг). Американец также идёт с солидным послужным списком – 19-2. Главное событие турнира пройдёт в формате 12 раундов по три минуты. В соглавном поединке вечера встретятся бойцы-тяжеловесы: россиянин Артём Сусленков и Вилмер Васкес из Венесуэлы. Их бой пройдёт в формате восемь раундов по три минуты.
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🔝 Егоров очень высоко котируется в рейтинге WBA
Отметим, что в настоящий момент Алексей занимает вторую позицию в рейтинге WBA в первом тяжёлом весе. Глэнтон идёт на серии из двух побед и занимает 10-ю строчку в рейтинге WBA.
Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»
Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 7 июня на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало боев андеркарда – в 20:00, основной кард – в 23:15 по московскому времени.
⚖️ Алексей Егоров оказался легче американца Глэнтона
В преддверии турнира прошла официальная церемония взвешивания. Егоров показал на весах 90,65 кг, а вес Глэнтона составил 90,7 кг.
Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»
- Алексей Егоров – Брэндон Глэнтон;
- Артем Сусленков – Вилмер Васкес;
- Денис Погодин – Тимур «Архангел» Никулин;
- Ернар «Донателло» Ерназарулы – Павел «Берсерк» Шелест.