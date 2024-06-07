«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Егоров вырубит американца, Никулин рвётся в финал Гран-при. LIVE

7 июня на волейбольной арене «Динамо» в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Главным боем ивента станет поединок между Алексеем Егоровым и Брэндоном Глэнтоном. Россиянин имеет профессиональный рекорд 13-1 и выступает в первой тяжёлой весовой категории (до 91 кг). Американец также идёт с солидным послужным списком – 19-2. Главное событие турнира пройдёт в формате 12 раундов по три минуты. В соглавном поединке вечера встретятся бойцы-тяжеловесы: россиянин Артём Сусленков и Вилмер Васкес из Венесуэлы. Их бой пройдёт в формате восемь раундов по три минуты.

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