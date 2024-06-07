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Бойцовский клуб РЕН ТВ: Алексей Егоров – Брэндон Глэнтон, где смотреть, онлайн-трансляция, полный кард, турнир по боксу

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Егоров вырубит американца, Никулин рвётся в финал Гран-при. LIVE
Сергей Сорокин
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Егоров – Глэнтон
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Топовые российские боксёры получат возможность блеснуть мастерством.

7 июня на волейбольной арене «Динамо» в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Главным боем ивента станет поединок между Алексеем Егоровым и Брэндоном Глэнтоном. Россиянин имеет профессиональный рекорд 13-1 и выступает в первой тяжёлой весовой категории (до 91 кг). Американец также идёт с солидным послужным списком – 19-2. Главное событие турнира пройдёт в формате 12 раундов по три минуты. В соглавном поединке вечера встретятся бойцы-тяжеловесы: россиянин Артём Сусленков и Вилмер Васкес из Венесуэлы. Их бой пройдёт в формате восемь раундов по три минуты.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вспоминаем предыдущий турнир:
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик проиграл Тёрнеру! И потребовал ещё один бой
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик проиграл Тёрнеру! И потребовал ещё один бой

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Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»
Live Сергей Сорокин

🔝 Егоров очень высоко котируется в рейтинге WBA

Отметим, что в настоящий момент Алексей занимает вторую позицию в рейтинге WBA в первом тяжёлом весе. Глэнтон идёт на серии из двух побед и занимает 10-ю строчку в рейтинге WBA.

09:33 Сергей Сорокин

Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 7 июня на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало боев андеркарда – в 20:00, основной кард – в 23:15 по московскому времени.

09:32 Сергей Сорокин

⚖️ Алексей Егоров оказался легче американца Глэнтона

В преддверии турнира прошла официальная церемония взвешивания. Егоров показал на весах 90,65 кг, а вес Глэнтона составил 90,7 кг.

09:31 Сергей Сорокин

Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»

  • Алексей Егоров – Брэндон Глэнтон;
  • Артем Сусленков – Вилмер Васкес;
  • Денис Погодин – Тимур «Архангел» Никулин;
  • Ернар «Донателло» Ерназарулы – Павел «Берсерк» Шелест.
Комментарии
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