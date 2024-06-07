Почему Чимаев такой крутой? Разбираем технику уникального бойца

22 июня в Саудовской Аравии состоится масштабный турнир UFC Fight Night. Несмотря на то что турнир неномерной, в карде полно звёздных имён и громких поединков. Возглавят турнир экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев.

Непобеждённый чеченец Хамзат Чимаев буквально вихрем залетел в UFC. С рекордом 6-0 он был подписан в лучшую лигу мира и выдал фантастический рекорд – оформил три финиша за два месяца, два из которых произошли в течение 10 дней. Чимаев заявлял, что готов уничтожить любого, но затем столкнулся с проблемами со здоровьем и вообще подумывал о том, чтобы завершить карьеру.

После годового простоя Борз всё же вернулся в октагон, и вернулся феноменально: крепкий китаец Ли Джинлианг был буквально смят. Он не нанёс по Чимаеву ни одного удара и просто ничего не смог противопоставить Борзу. Позже подобный трюк Чимаев провернул и в поединке с Кевином Холландом – тот также был деклассирован. Можете себе представить, что два бойца из топ-15 UFC ни разу не попали по Борзу? А в первых четырёх боях в UFC статистика по ударам Чимаева и его соперников выглядит так – 254-2. Безумие.

Да, в карьере Хамзата в UFC были и тяжёлые бои с Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом, в которых Чимаев был уже не так хорош, но при этом Хамзат забрал оба боя, сохранил «нолик» в графе поражений и доказал, что готов к конкуренции на самом высоком уровне.

В чём же феномен Борза? Логично, что сильной стороной Чимаева является борьба. Хамзат – базовый вольник, чемпион Швеции по вольной борьбе, поэтому проход в ноги в его арсенале – главное оружие. В борьбе Борзу помогают не только навыки, но и физические данные. Рост Хамзата – 188 см, а размах рук – 191 см, что значительно превосходит показатели бойцов и среднего, и тем более полусреднего веса. Это позволяет ему заходить в тейкдауны с дистанции, когда соперники этого не ожидают. Добавляем отличный тайминг, скорость и, конечно, физическую мощь – и получаем идеальную формулу. Вы только посмотрите, как брутально Хамзат разобрался с Джинлиангом: например, пока он проводил бросок Ли, подняв его в воздух будто ребёнка, то успел ещё перекинуться парой слов с Даной Уайтом.

При этом Хамзат не из тех, кто проводит тейкдаун ради тейкдауна. Нет, Чимаев переводит соперника на землю и тут же старается оформить финиш. Граунд-энд-паунд — то, что обожает Борз. Он сразу обрушивает на соперника шквал ударов, а если тот уходит в защиту, то Чимаев молниеносно угрожает сабмишеном. Физические данные Хамзата позволяют ему с лёгкостью забирать спину, заправлять ноги и затаскивать соперника в такие положения, из которых выбраться практически невозможно. В первых четырёх боях в UFC Хамзату этого вполне хватало.

С другой стороны, до попадания в UFC Чимаев выступал в промоушене Brave, где, напротив, проявил себя в качестве шикарного нокаутёра. Из четырёх соперников Хамзат нокаутировал трёх, в числе которых, кстати, оказался и Икрам Алискеров, сейчас тоже успешно выступающий в лиге Даны Уайта.

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В боях с топовыми Бёрнсом и Усманом чеченец как раз продемонстрировал свои навыки в ударной технике. Переводить Гилберта и уж тем более Камару – задача не из простых, хотя Хамзат в обоих случаях записал на свой счёт тейкдауны и стал первым в UFC, кому удалось перевести на землю Усмана. Тем не менее в обоих случаях в стойке Чимаев проводил гораздо больше времени, чем обычно.

Чимаев довольно неплохо работает на руках, стараясь использовать размах конечностей. Он доставал с дистанции и Усмана, и Бёрнса, а в предыдущих боях доказывал, что вполне может и потушить свет в стойке. Как мощно поймал Хамзат Икрама Алискерова всего одним ударом ещё во времена выступления в Brave, или как он точно таким же правым прямым в стиле Деонтея Уайлдера «потушил» Джеральда Миршерта – впечатляет.

Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

При этом Хамзат постоянно напирает и пытается создавать давление. Стиль Чимаева именно в стойке очень напоминает работу Хабиба Нурмагомедова, который также использовал прессинг, работу на руках и резкие проходы в ноги. Но Хамзат выглядит техничнее: его двойки вполне поставлены, и видно, что он работал над своей стойкой.

Стоит отметить, что Чимаев не так часто использует удары ногами, хотя при его габаритах это тоже могло бы быть серьёзным преимуществом. Лоу-киками Хамзат вполне может доставать с дальней дистанции, рост позволяет Чимаеву эффективно использовать хай-кики. Но Борз этим практически не пользуется, а если и бьёт ногами, то это в основном фронт-кики.

В целом стойка Хамзата не выглядит какой-то фантастически мощной, как его борьба, но в поединках с Усманом и Бёрнсом – с парнями, которые могут неплохо порубиться – Чимаев показал, что может на равных драться и в стойке. Это, скорее, исходит от характера Борза и от того, что изначальный геймплан не работает. Вряд ли Хамзат в боях с Гилбертом и Камару ставил на свою ударку – пришлось перестраиваться по ходу поединка.

Характер, кстати, тоже отличительная черта Борза. Своей уверенностью он буквально съедает соперников ещё до начала поединка. С менталкой у Хамзата полный порядок – даже тем, кто не особо верит в его непобедимость, он это внушил.

Победив всех топов в Brave, теперь Чимаев считается суперзвездой UFC, хотя ещё ни разу не дрался за пояс. Теперь Хамзат точно находится в шаге от титульника, но ему предстоит самая серьёзная проверка в карьере. Роберт Уиттакер – один из самых опытных средневесов организации, за плечами которого настоящие войны в клетке и победы в них – одна дилогия с Йоэлем Ромеро чего стоит. Поэтому победа над Робертом заставит считаться с Чимаевым даже его самых отвязных хейтеров. Но её ещё нужно добыть.

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