«Это то, что мы не можем контролировать». Какова цена успешной карьеры Флойда Мейвезера

Флойд Мейвезер-младший, безусловно, является одним из величайших боксёров в истории этого вида спорта. Он стал чемпионом мира в пяти весовых категориях, бился с действительно серьёзной оппозицией, пускай не все из его соперников были на пике, а ещё ушёл непобеждённым и этим в какой-то мере задал тренд.

И даже после завершения карьеры Мейвезер остаётся на слуху. Возвращался ради боя с Конором Макгрегором и регулярно участвует в различных выставочных поединках, которые так или иначе собирают кассу благодаря его имени. А о финансовом благополучии человека по прозвищу Деньги говорить даже не приходится. Флойд зарабатывает огромные суммы по сей день.

Но негативные последствия от бокса настигли и такую суперзвезду, как Мейвезер. Первые опасения фанатов за кумира начались ещё три года назад. Хосе Сепеда, экс-претендент на титул чемпиона мира, рассказал, что был спарринг-партнёром Флойда перед одним из поединков. Тот просто не смог вспомнить ни самого Сепеду, ни того, что они спарринговали. Тогда появилось много разговоров, что у Мейвезера есть проблемы с памятью.

А сейчас Флойд и сам решил поговорить о проблемах, которые ему оставили бокс и, возможно, плохая наследственность. Экс-чемпион мира в пяти дивизионах пришёл на один из подкастов и рассказал о переживаниях: «У меня потеря памяти. Это то, что мы не можем контролировать. Возможно, это отголоски долгой карьеры в боксе, а может быть, это что-то наследственное. У моего дяди Роджера Мейвезера тоже были большие проблемы с этим, он страдал от того же, и в итоге я нанял кого-то, кто мог бы о нём заботиться. То же самое происходит и с моим отцом… Может быть, это что-то генетическое или это всё же спорт, но сейчас это происходит со мной. Чувствую, что я не здоров психологически на 100%. Уже не такой, как раньше. Мне нравится выполнять разные упражнения, решать головоломки, устраивать словесные игры, чтобы поддерживать разум в здравом состоянии».

Флойд Мейвезер Фото: Harry How/Getty Images

Добавляет тревоги и поведение Мейвезера. В августе у него должен состояться выставочный поединок с Виктором Ортисом. В середине мая планировалось провести первую пресс-конференцию и массовое мероприятие в виде открытого занятия по боксу для собравшихся. В итоге Флойд просто никому ничего не сказал и проигнорировал запланированную встречу. Даже удалил публикации обо всём, что связано с этим боем. А чуть позже снова заявил, что собирается в Мексику.

Не секрет, что немалая часть боксёров по завершении карьеры страдает так называемым боксёрским слабоумием. Неудивительно, учитывая количество урона, принятого за всю карьеру в боях и спаррингах. Однако удивляет, что Мейвезера проблемы настигли так скоро. Флойд всегда был известен именно осторожным стилем, благодаря которому пропускал мало ударов. Можно было предположить, что и урона он понёс меньше других, но, судя по всему, нет.

Известно также, что по ходу карьеры Мейвезер отказался от жёстких спаррингов в том числе из-за печального опыта родственников. Роджер Мейвезер, дядя Флойда, тоже был профессиональным боксёром и страдал от слабоумия после завершения карьеры и до самой смерти в 2020 году.

«Ему всего за 50, но кажется, что он уже 80-летний старик», — говорил Флойд о дяде.

Проблемы Мейвезера являются ещё одним напоминанием, что бокс — максимально опасный вид спорта и за все успехи, победы и деньги бойцы платят очень большую цену.