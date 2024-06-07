Джонс или Махачев? Кто на самом деле должен быть первым номером P4P в UFC

В прошлые выходные Ислам Махачев оформил третью защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе, эффектно закрыв удушающий приём в поединке с Дастином Порье. Попутно российский чемпион обновил несколько рекордов промоушена и закрепил за собой статус первого номера рейтинга pound-for-pound.

Правда, с этим не согласился Дана Уайт: «Да, Ислам — один из величайших в истории. Но любой, кто называет Махачева лучшим P4P, пока есть активный Джон Джонс… Он здесь, он не проигрывал, как можно говорить, что кто-то другой лучший? Пока Джонс выступает, никто не может претендовать на это звание. Джон Джонс совершенно точно номер один в мире. Возможно, это вообще лучший боец всех времён во всех видах спорта сразу. Если ты думаешь, кто же самый крутой боец в мире, ты берёшь и запираешь этих двоих в комнате, и смотришь, кто из них выйдет оттуда живым. И Джон Джонс — это тот, кто всегда выходит из этой комнаты. И никаких вопросов тут быть не может».

Дана Уайт Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Позже Дана ещё подробнее раскрыл тему, заодно уколов Махачева за близкий бой с Алексом Волкановски: «Тот факт, что Джон Джонс занимает второе место в списке лучших бойцов вне зависимости от веса, просто показывает, что СМИ ни черта в этом не понимают. Они просто не разбираются в этом спорте. Когда вы говорите о том, что действительно означает рейтинг pound-for-pound, вы должны принимать во внимание, что Волкановски поднялся наверх и у него был очень близкий бой с Исламом. При этом Джон Джонс поднялся наверх и абсолютно уничтожил сильнейшего тяжеловеса на данный момент. Если бы Сириль Ган не попытался провести чёртов рычаг колена, он бы победил Фрэнсиса Нганну и стал чемпионом в тяжёлом весе, а Джон Джонс прошёл через него, словно он был никем. Джон Джонс неоспоримо лучший боец вне зависимости от веса».

Крайне дискуссионная тема, потому что каждый вкладывает разный смысл в понятие «первый номер pound-for-pound». Сам Махачев особого значения этому не придал и просто отметил, что у каждого своё мнение. Зато некоторые бойцы вступились за Ислама.

Алекс Волкановски, дважды проигравший россиянину, считает именно его лучшим бойцом мира: «Говорят, что Джонс — лучший боец планеты. Но чтобы являться королём вне зависимости от весовой категории, нужно быть активным бойцом, нужно выступать. Ислам подрался с несколькими великолепными бойцами и победил. И его следует уважать за это. Я считаю, что Махачев лучший».

Даже Шон О’Мэлли, в котором Дана Уайт души не чает, занял сторону Махачева: «Дана Уайт отказался поставить Махачева на первое место в рейтинге P4P, вы серьёзно? Ислам должен быть на первом месте, кто же ещё? Дана сказал, что Джон Джонс является номером один P4P прямо сейчас, в 2024 году? Нет, это Ислам».

Ислам Махачев Фото: Luke Hales/Getty Images

Чтобы точно понять, кто является лучшим бойцом мира, надо для начала определить, что мы вкладываем в это понятие. Если брать во внимание прошлые заслуги, то да, с Джонсом никто не сможет конкурировать до тех пор, пока он остаётся действующим бойцом. Это, без сомнений, один из величайших бойцов в истории ММА, так что его заслуги неоспоримы.

Проблема в том, что в рейтинге должны учитываться актуальные достижения. С момента объявления Джонса о переходе в тяжёлый вес прошло уже больше трёх лет, и с тех пор в его активе один бой с Ганом и множество баталий в социальных сетях по поводу Тома Аспиналла. Махачев в то же время вышел на третью по длительности победную серию в UFC, успел завоевать титул и трижды его защитить. Причём он бил сильнейшего на тот момент легковеса Чарльза Оливейру, номера один в рейтинге pound-for-pound Волкановски и Дастина Порье, который просто является одним из величайших бойцов дивизиона за всю историю. Ни в какие сравнения с Джонсом и его одним боем это не идёт.

На данный момент Махачев — номер один в мире среди действующих бойцов. Если бы Джонс был активнее, он действительно мог бы отобрать первую строчку у Ислама, но пока этого не происходит. Многие любят обвинять Махачева в том, что это не самый активный боец, но при этом он уместил четыре титульных боя в полтора года. Абсолютно нормальная частота с двумя боями за год, так что эти претензии тоже бессмысленны.

Ислам заслуженно занимает своё место в элите. Он не величайший в истории, но точно лучший в мире на сегодняшний день.